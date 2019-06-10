Что казахам следует изменить в себе, чтобы стать передовой нацией?

09:16 10.06.2019 Уже много лет мы говорим самим себе, что казахи должны стать цивилизованной и конкурентоспособной нацией, однако не только не следуем этой установке, но и движемся, скорее, в обратном направлении. Вместо следования демократическим ценностям раболепствуем перед теми, кто богаче и сильнее. Вместо того чтобы повышать свою правовую культуру, пытаемся решить проблемы через "агашек" и прочие каналы родственных и личных связей. Вместо повышения образовательного и культурного уровня все глубже погружаемся в мракобесие.

Можно, конечно, во всем винить "систему", которая якобы сделала нас такими. Но разве она не является отражением того, какие мы есть? Не пора ли наконец-то разобраться в себе и начать избавляться от тех черт национального характера, которые мешают нам двигаться вперед?



Казбек Бейсебаев, блогер, редактор интернет-сайта Kazbei.org: "Живем только сегодняшним днем"

- Очень хорошо показали наш национальный характер известные писатели и деятели Казахстана прошлого века. Если оставить в стороне идеологическую составляющую, то в их произведениях можно найти много интересного. Например, Султанмахмут Торайгыров, будучи молодым человеком, призывал к необходимости менять уклад жизни и устои общества. Он считал, что только в этом случае народ сможет развиваться. Через газету "Айкап" поэт даже предлагал провести всеказахский съезд для обсуждения этих вопросов, но ему не позволили...



В романе Абдижамила Нурпеисова "Кровь и пот" есть один персонаж, который когда-то был богатым, но после джута обеднел. Известно выражение "богатство до первого джута". То есть наши предки предпочитали жить сегодняшним днем, не готовясь к разным природным стихиям. Говоря современным языком, горизонт планирования у них был весьма узок…



В принципе то же самое мы наблюдаем сегодня. Взять хотя бы наших руководителей, которые совершенно не думают о будущем. Иначе как объяснить тот факт, что вместо налаживания различных производств они все эти годы занимались проведением очень затратных и, в общем-то, бесполезных мероприятий? Вспомните тот же ЭКСПО - это, по сути, большой той, о котором все уже забыли.



К сожалению, такая оценка применима не только к нашим чиновникам – простой люд тоже мало думает о завтрашнем дне. Один мой родственник рассказывал, как его земляки фермеры-казахи, достигнув определенных успехов, сразу побежали покупать джипы и квартиры. В то время как их коллеги-неказахи приобретали новую сельхозтехнику и внедряли новые технологии...



Или вспомните наших баев, которые имели по несколько жен, так как это считалось признаком богатства. В одном из очерков Сакена Сейфуллина есть эпизод, в котором он описывает свою поездку с инспекционной проверкой в аулы, где уже была установлена советская власть. Его возмутили вчерашние бедняки, которые, став начальниками, заимели вторых жен. Писателю пришлось сделать им внушение, чтобы они их освободили.

Проблема в том, что наши, так сказать, ответственные товарищи (то есть те, кто нами руководит) живут по принципу: пока есть возможность, надо воспользоваться своим положением по максимуму. Они рассматривают занимаемые должности лишь как средство получения личной выгоды. Например, нам часто приходится читать в СМИ, как чиновники за счет госбюджета улучшают свои жилищные условия, а не ситуацию на вверенных им участках.



Еще один наш бич – неуемное стремление выдать желаемое за действительное. Все наши программы вроде ГПФИИР, вхождения в число 30 наиболее развитых стран и т.д. - из этой оперы. Наши руководители всегда говорят в будущем времени: "реализуем", "добьемся", "создадим", и очень редко в прошедшем: "сделали", "внедрили", "достигли"… Многие уже вроде бы введенные в строй предприятия оказываются нерентабельными и закрываются. Это не что иное как показуха, за которой скрывается элементарная безответственность управленцев, раздающих обещания, но не доводящих дело до конца.

Вывод: наша главная проблема – психология временщиков, желание жить только сегодняшним днем, и от этого нам надо избавляться в первую очередь. Если мы будем продолжать в таком же духе, то речь пойдет уже не просто об отставании от других стран, но и вообще о существовании государства.



Канат Тасибеков, писатель и популяризатор казахского языка: "Быстро учимся и перенимаем плохое"

- Есть такая максима, что наши недостатки - это продолжение наших достоинств, ну и наоборот: наши достоинства - это продолжение наших недостатков. К положительным чертам казахского характера можно отнести очень высокую обучаемость и переимчивость, толерантность, добродушие, гостеприимство. Но порой наши положительные качества принимают гротескные формы. Например, мы быстро учимся и при этом перенимаем плохое. Наша толерантность доходит до того, что мы терпим все, кроме своего. Мы усаживаем за свой стол и кормим людей, которые говорят о нас гадости. Мы так быстро усваиваем иностранные языки, что забываем родной - казахский.



На протяжении многих веков наши предки были кочевниками, жили отдаленно друг от друга и радовались любому человеческому общению. Даже такую меру измерения, как километр, казахи назвали "шақырым" (в переводе - оклик). Ведь когда-то они окликали друг друга, находясь на расстоянии, равном приблизительно одному километру. Но чем больше мы становимся городским этносом, урбанизируемся, тем сильнее наш характер претерпевает ломку. Мы только учимся нормам городского человеческого общежития, которое предполагает, например, что разносчика пиццы необязательно звать за стол "нан-ауыз тиюге".



И еще. Казахи становятся очень успешными тогда, когда подчиняются железной дисциплине. Не стану приводить в пример времена Чингисхана. Но каждый из нас знает хотя бы одного паренька из аула, который до армии не видел ничего, кроме овец, с трудом изъяснялся на русском языка и при этом отлично служил, был лучшим во всей части (среди тех же прибалтов, кавказцев, уроженцев республик Средней Азии) и возвращался домой бравым старшиной.

А "система", при которой не работают законы, процветает коррупция и всегда можно "договориться", развращает и губит народ. Характер тут ни при чем.



Талгат Исмагамбетов, политолог: "Неуверенность в завтрашнем дне"

- "Постоянен в непостоянстве своем", - писал Абай. И действительно: мы давно уже не кочевники, но от кочевнического образа жизни нам, казахам, досталась такая черта, как неуверенность в завтрашнем дне.

Поговорка "для батыра достаточно одной пули, для бая - одного джута" довольно точно отражает образ жизни, при котором благополучие может рухнуть в один миг. Кочевник чувствовал связь между своими трудовыми усилиями и благосостоянием в гораздо меньшей степени, чем, к примеру, земледелец в Европе или рисовод в странах Востока. Поэтому для номада было жизненно необходимым воспользоваться благоприятным моментом как с точки зрения приумножения скота, так и в плане отношений с другими кочевниками. А что будет после – вновь удачный год или бескормица – уже не в его власти.



Земледелец тоже переживал неудачные периоды, но все же в большей мере чувствовал связь между собственным трудом и урожаем. Соответственно он был нацелен на выстраивание долговременных отношений – это касалось и системы социальной иерархии, и обязательств разных групп друг перед другом. А для кочевника важно было взять как можно больше воинской добычи либо воспользоваться близостью к власти - в зависимости от ситуации и исторической эпохи. Конфликты и обиды со стороны других были не столь важны, поскольку примиряться или враждовать приходилось не в тот момент, а "после".

Эта сущность отношений, характерных для кочевничества, и объясняет то самое "постоянство непостоянства": сегодня враждовали из-за имущества, должности, а завтра помирились либо стали добывать что-то вместе, конфликтуя уже с кем-то третьим. Конечно, подобный образ жизни девальвирует такие понятия, как верность слову, честь, бескорыстное служение.

Плюс возникает настороженное отношение к тому, кто умнее, способнее, поскольку он может оказаться более удачливым, а значит, более успешным в конкуренции за экономические ресурсы, за карьерное продвижение и т.п. Поэтому лучше лишить конкурента возможности раскрыть способности: не выдвигать, а отодвигать или даже написать на него кляузу, донос…

Нурлан Амрекулов, философ: "У нас есть два пути"

- Наши негативные черты являются следствием адаптации кочевников-казахов к оседлой, рыночно-коммерческой цивилизации, а также почти двухвековой колонизации, что сделало нас несамостоятельными объектами чуждой истории. Есть два пути возрождения достоинства казахов, развития лучших качеств национального характера - открытости, широты, доброты, служения ближнему.

Первый - распределить часть государственной собственности и доходы от сырьевого сектора среди граждан.

Второй - демонополизировать экономику и сформировать режим рыночной конкуренции на основе независимого судебного арбитража, парламентского правления, независимых партий и СМИ.



10.06.2019 Источник - stanradar.com

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