КазВыборы (данные ЦИК): Токаев - 70,7%, Косанов - 16%, Еспаева - 5,2%

10:10 10.06.2019

Центральная избирательная комиссия Казахстана объявила предварительные итоги внеочередных выборов президента. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

По предварительным данным, Касым-Жомарт Токаев набрал 70,76 процента - это 6 миллионов 504 тысячи 54 голоса.

Позиционировавший себя как кандидат от оппозиции Амиржан Косанов занял второе место - 16,02 процента голосов. На третьем кандидат от демократической партии "Ак жол" Дания Еспаева - 5,2 процента.

Всего в голосовании участвовали 77,4 процента избирателей.