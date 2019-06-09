Россия и Китай сломали американскую машину глобализма, - В.Коровин

12:13 10.06.2019 эксклюзивные комментарии китайских экспертов относительно ключевых вопросов грядущего миропорядка



Звершившийся официальный трехдневный визит Председателя КНР Си Цзиньпина стал масштабным событием не только в плане количества участников делегации – более тысячи человек, не только количеством официальных встреч и подписанных контрактов, но и высочайшим уровнем поднимаемых вопросов в области строительства многополярного мира, и вообще, определения будущего развития всего человечества.

Мир преодолел так называемый "однополярный момент", как определил его на пике американского могущества публицист Чарльз Краутхаммер, и перешел в фазу необратимых трансформаций в сторону многополярности. И в этом новом мире именно Китай и Россия будут играть главную роль как государства, лежащие в центре двух ключевых цивилизаций грядущего многополярного мира – азиатско-тихоокеанской и евразийской.

Прошедший визит и его итоги уже активно прокоментирровали российские эксперты, политологи и медиа-обозреватели. Тем интереснее услышать позицию китайской стороны, получить обратную связь от ведущих китайских экспертов, политологов и ученых. У автора данных строк была уникальная возможность пообщаться со многими китайскими экспертами лично, услишать позицию китайской стороны из первых уст, чем непременно стоит поделиться для формирования полноты картины. Ибо мы все еще находимся в плену множества мифов, сформированных о Китае нашими американскими "партнерами" с одной лишь целью – столкнуть нас, двух главных оппонентов Запада, другом друг с другом.



Гармония при сохранении различий

Один из главных китайских политических аналитиков в области "международных отношений", Председатель Фонда по изучению вопросов реформ и развития CITIC, а по совместительству один из китайских миллиардеров Кун Дань (孔丹), оценивая нынешнюю картину мира и роль Китая в становлении многополярной модели, делает акцент на устранении американского гегемонизма как явления: "Китай выступает за демократизацию международных отношений" – имея ввиду равноправие основных цивилизационных центров, отсутствие тоталитарного давления со стороны одного государства на другие, открытость и прозрачность принимаемых решений, касающихся всех.



Здесь важно отметить, что в складывающейся многополярной модели мира, где Россия является центром евразийской цивилизации, а Китай – азиатско-тихоокеанской, США – это так же один из центров, в данном случае, американского цивилизационного полюса. Один, но не единственный, и в этом принципиальное отличие от той картины мира, которую пытались навязать человечеству Соединенные Штаты после крушения советского блока. И в этом суть той самой "демократизации", о которой говорит Кун Дань, коль уж США так активно выступают за "демократию" во всем мире. Никакого одностороннего диктата, только многостороннее согласование и консенсус относительно важнейших вопросов, касающихся судьбы всего человечества.



Как при этом отмечает Кун Дань, возможности у Китая и России на мировой арене разные, поэтому и сферы ответственности отличаются: "Китай, это в первую очередь экономика" – инвестиции, производственные мощности; "Россия – международная безопасность" - баланс сил, урегулирование сложных ситуаций в сфере глобальной безопасности. Поэтому каждый отвечает преимущественно за свою сферу в меру имеющихся возможностей и компетенций, в этом, по мнению китайской стороны, и проявляется максимальная демократичность – распределение ответственности при равноправии основных геополитических игроков.



Отдельно Председатель Фонда по изучению вопросов реформ и развития CITIC останавливается на основных аспектах построения многополярного мира, определяя их как главные, магистральные направления:

"Различия в стратегической культуре" - в первую очередь Китая, России и Запада. То есть следует понимать, что подходы к выработке глобальных стратегий у наших цивилизаций различные, и ни одна из них не имеет никаких оснований на то, чтобы объявлять себя доминирующей. У нас разная политическая культура, и это не минус (таковым он может рассматриваться лишь с точки зрения одной из цивилизаций), а плюс, т.к. учитывает все многообразие подходов государств и народов, входящих в тот или иной цивилизационный полюс.



Стратегическая культура народов Евразии одна, азиатско-тихоокеанского региона – другая, а Америки – третья, каждая из них имеет свою точку зрения, но и одинаковый вес и влияние, внося свою уникальность в общую картину мира. Сам этот принцип учета цивилизационного многообразия при решении глобальных проблем господин Кун Дань определяет формулой "Гармония при сохранении различий". Собственно, только так, "при сохранении различий" и можно достигнуть гармонии. Все остальное, в первую очередь попытка навязать свою волю всем остальным, что и пытались реализовать англосаксы после крушения СССР, приводит лишь к обострению конфликтов во всех регионах планеты. К отторжению американского волюнтаризма со стороны большинства государств и народов и, в конечном итоге, к глобальной дисгармонии. Что мы все сегодня и наблюдаем.



Однако, следование своим культурным и цивилизационным кодам совершенно не означает игнорирование Китаем иных цивилизационных кодов и стратегических культур. "Китай учится взаимодействию с Западом", - отмечает товарищ Кун, однако этот интерес и стремление познать своего собеседника не должен быть односторонним.

Цивилизации, как убеждены в Китае, должны познавать друг друга, искренне и со взаимным интересом, однако это не означает какого-либо безусловного принятия чужих цивилизационных кодов, как не предусматривает и навязывание своих подходов и особенностей другим. Каждая цивилизация, народ, государство сами решают, что им заимствовать, а что не брать во внимание, и этот процесс может быть только и исключительно добровольным. Навязывание западных подходов всем остальным, в этом смысле, является абсолютно неприемлемым, какими бы благими посылами оно не обосновывалось.



В первую очередь взаимодействие, как считает Кун Дань, должно происходить на уровне интеллектуалов, на уровне научного и экспертного сообществ, и в этом плане, если рассматривать таковые взаимоотношения межу Россией и Китаем, то, как отмечает господин Кун, "между аналитическими центрами [России и Китая] на сегодня довольно слабое взаимодействие". Вместе с тем, в состав Фонда по изучению вопросов реформ и развития CITIC входят "300 самых известных экспертов в Китае - экспертов и политологов, которые вместе создали самый большой аналитический центр в Китае!" - утверждает Кун Дань, и они готовы к совместным интеллектуальным действиям. Готова ли Россия?



Глобализация, а не глобализм



И все же акцент на цивилизационных отличиях и на различиях в стратегической культуре между Китаем и Западом совершенно не означает, что в Китае отрицают глобализацию. Как раз наоборот. Однако, понимают ее там совершенно иначе, нежели на Западе. Основные различия в представлениях относительно глобализации подчеркивает Вице-председатель Шанхайского института стратегических исследований "Чуньцю" (Chunqiu) Ли Эрик Сун (李世默). По его словам, под глобализацией в Китае подразумевают исключительно экономическую глобализацию, и не в коем случае не политический глобализм. Таким образом, из слов Эрика Ли не сложно заметить, что в Китае разделяют эти два понятия – глобализация (имея ввиду лишь экономику) и глобализм, подразумевающий политическое и геополитическое доминирование Запада. "Смысл есть только в экономической глобализации, а не в глобализме", - подчеркивает китайский политолог.



Вместе с тем Ли Эрик Сун убежден в том, что мир сегодня наблюдает неизбежный "коллапс системы глобализма". Американское цивилизационное доминирование в мире терпит крах. США теряют союзников, а очарование Западом сменилось неприязнью, и даже откровенной ненавистью. Никто больше не согласен с американской исключительностью, и вопрос времени – когда США погонят отовсюду.



Отсюда резкие и неуклюжие действия со стороны американских элит, ошибки, неосторожные заявления, и, как следствие, еще большее усугубление ситуации. Одной из главных таких ошибок Вице-председатель Шанхайского института стратегических исследований "Чуньцю" считает торговую войну, которую США развязали против Китая. Источником этой войны эксперт видит внутренний разлад в элитах США, нарастающие противоречия и нежелание смириться с очевидным – Китай уже стал одной из крупнейших экономик мира. И скоро займет первое место. Что, впрочем, уже и так произошло, если оценивать объем реального производства, а не виртуальные активы.

"Китайско-американская торговая война спровоцирована войной элит внутри США", - считает Эрик Ли, и тут же объясняет, к чему стремяться американские элиты: "Цель - Китай не должен подняться". Однако, если оценивать реальный рост экономики Китая, американцы поздно спохватились. Единственное, что они еще могут успеть сделать, это попытаться вернуть часть своего произвосдтва на материк. А вот остановить рост Китая – это уже вряд ли. Ибо сделать это можно было лишь подчинив Китай своей геополитической воле, включив его в свой, американский глобалисткий проект на вторых или даже третьих ролях. Впрочем, как утверждает Ли Эрик Сун, в Китае вовремя распознали этот замысел и предприняли усилия к тому, чтобы вновь не стать колонией Запада, как это уже прежде случалось в истории. "К счастью, в Китае мы успешно адаптировали экономическую глобализацию [под свои интересы], не попав в ловушку глобализма", - подчеркивает Эрик Ли.



Этот путь Китай сегодня предлагает и другим странам, стремящимся вырваться из-под навязчивой американской опеки. И таких стран с каждым днем становится все больше. Ибо глядя на то противостояние, которое нарастает сегодня в самих США, уже мало кто верит в идею благой Америки и ее уникальный историчяеский опыт развития. Как утверждает Заместитель генерального секретаря Фонда по изучению вопросов реформ и развития CITIC Ван Сянсуй (王湘穗), "Америка сама разбивает свои ценности", которые уже перестали быть привлекательными не только за пределами США, но и в самой Америке. Не зря "Мао охарактеризовал США как "бумажного тигра"", - напоминает другой китайский эксперт, Директор Института Китая в Фуданьском университете Шанхая Чжан Вэй (张卫). Стоит только перестать верить в американское "могущество", как оно поникнет и перестанет пугать человечество.



Главное же, что осуществили на сегодня Россия и Китай – это сделали процесс слома глобалистского проекта необратимым, сформулировав и начав реализацию многополярной альтернативы мироустройства. Китай осуществил это в области экономики, вырвавшись из зоны так называемой экономической "периферии" куда Запад загнал все бывшие социалистические страны после распада советского блока – отмечает Чжан Вэй. Россия же в свою очередь сломала монополию Запада и США в частности на абсолютное и безусловное доминирование в мире, отстояв суверенитет Сирии, остановив, тем самым, американскую машину десуверенизации, которая забуксовала, встала, и больше не способна сдвинуться с места. Опыт Китая и России, а особенно консолидация их усилий – это шанс для мира. Шанс на справедливость и гармонию. И стремление цивилизаций, государств и народов к этому справедливому, многополярному миру уже не остановить.



Валерий Коровин

9.06.19 Источник - zavtra.ru

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