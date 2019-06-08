Казахстанская нефть для Белоруссии: экономику прессингует геополитика

12:16 10.06.2019 Руководство Белоруссии планирует уже в текущем году сократить зависимость от РФ в сфере импорта нефти. Прежде всего, за счет ввоза казахстанской нефти, которая по поставочным ценам в бывшем СССР на 10-12% дешевле российской. Но эти поставки возможны только трубопроводным и/или железнодорожным транзитом через Россию. В Минске, очевидно, рассчитывают, что, поскольку РФ, Белоруссия и Казахстан участвуют в ЕАЭС, Москва не будет вводить запредельные нефтетранзитные тарифы. К слову, тарифы на транзит российской нефти по белорусской территории Минск недавно повысил.



Казахстанский посол в Минске Ермухамет Ертысбаев на днях, вскоре после переговоров с А.Лукашенко заявил, что Казахстан готов поставлять нефть в РБ. Но он не мог не дать понять, что этот проект возможен только при согласии российской стороны. Иначе и быть не может, ведь транспортировка будет идти по находящемуся на ее территории нефтепроводу.



Этот вопрос, судя по всему, А. Лукашенко не беспокоит. "Россия – член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", – сказал он в разговоре с Е. Ертысбаевым.



Ранее, напомним, Белоруссия ввозила нефть, хотя и в незначительных объемах, даже из Венесуэлы (через литовский и украинский терминалы), поступало белорусским НПЗ нефтяное сырье и из Азербайджана (через Украину). Но транспортные расходы на столь протяженных маршрутах, да и сама цена означенной нефти были весьма затратными для Минска.



Между тем белорусская сторона опасается быстрого удорожания для нее российской нефти вследствие налогового маневра в РФ. Тем более что доля российского сырья в нефтяном балансе Белоруссии традиционно превышает 90%, а ее собственная добыча в этом балансе – не более 5% (ввиду ограниченности промышленных запасов и высокой капиталоемкости их освоения).



По уточненным данным агентства "Udf.by" (Минск) от 24 мая с.г., "сейчас объемы потребления казахстанской нефти в Беларуси невелики – всего 6,7 тыс. тонн за 2018 год. И вся она поставлена по железной дороге.



Говоря о закупке казахстанской нефти, Лукашенко имеет в виду поставки по нефтепроводу, поскольку железнодорожные отгрузки очень дорогие.



Технологически поставки возможны: уже сейчас нефть из Казахстана поступает транзитом через Россию по нефтепроводу Атырау – Самара – Северо-Запад в порт Усть-Луга на Балтике (8,8 млн. тонн за 2018 г.), откуда отгружается танкерами на мировой рынок". Так что казахстанскую нефть "в районе Самары вполне можно перенаправлять в систему "Дружбы" и поставить в Беларусь".



Добавим, что от этой системы имеются локальные ответвления в Белоруссию и – через Белоруссию – в Литву и Польшу. А работать они могут и по реверсному ("обратному") маршруту.



Кроме того, поставки казахстанской и в целом центральноазиатской, да. В общем-то, любой зарубежной нефти поставки возможны и через порты сопредельных стран – Украины и/или Литвы, Латвии, Польши. Такие прецеденты были, как известно, с поставками того же сырья в РБ из Азербайджана, Венесуэлы. Хотя эти маршруты, повторим, весьма дорогостоящие, но в политическом плане они для Минска оказываются намного важнее экономической цены вопроса.



Если же говорить в более широком контексте, означенная инициатива Минска наверняка рассчитана не только на частичную альтернативу российскому сырью. Это своего рода и пробный шар: как далеко (в прямом и переносном смысле) может пойти новое руководство Казахстана в своих демонстрациях курса, более независимого от РФ, чем при Елбасы.



Характерно, что на днях о ситуации с поставками и транзитом казахстанского сырья в направлении России и Белоруссии – заметим, почти одновременно с упомянутыми заявлениями по поводу возможности таких поставок – высказался "Голос Америки". Причем с акцентом на достаточность мощностей для роста поставок: "Казахстан – второй после России поставщик нефти среди стран бывшего СССР. Ежедневно из Казахстана отгружаются около 1,8 млн. баррелей нефти.



…А нефтепровод "Дружба" разделяется на территории Беларуси на две ветки: одна ведет на север, через Польшу в Германию. Другая ветка идет на юг через Украину в Словакию, далее в Венгрию и Чехию. Через "Дружбу" может перекачиваться до 1 млн. баррелей в день". То есть косвенно дано понять, что в США поддерживают проект казахстанских нефтепоставок в Белоруссию и через нее.



Что же касается российской позиции по обозначенному вопросу, официально она пока не заявлена. Но есть признаки того, что Москва не намерена препятствовать этим поставкам. Именно в таком ключе прокомментировал белорусско-казахстанские переговоры Антон Морозов, член комитет Госдумы РФ по международным делам: "Белоруссия и Казахстан являются участниками Евразийского экономического пространства. Совершенно нормально, что они стремятся к развитию экономических связей между собой, а не только с Россией.



Поэтому я не вижу в этом (возможном нефтяном соглашении Астаны и Минска. – Ред.) проблемы: они имеют право вести хозяйственную деятельность самостоятельно".



Он сделал также весьма важное добавление: "Белоруссии бы хотелось диверсифицировать поставки нефти в свою страну для того, чтобы защититься от возможного давления со стороны российских нефтяных компаний. Которые не все находятся в государственной собственности. Потому цены, устанавливаемые этими компаниями, не всегда могут быть приемлемы для белорусской стороны".



Напомним, что Казахстан перекачивает свою нефть на экспорт через центральноевропейский и западный регионы РФ на экспорт в европейское зарубежье. Кроме того, прикаспийская нефть Казахстана уже свыше 20 лет перекачивается в основном к Новороссийскому порту, что и в геополитическом плане важно для РФ. В то же время весной с.г. достигнуты казахстано-азербайджанские договоренности об увеличении транзита той же нефти через трансазиатский трубопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум – порт Джейхан (Азербайджан – Грузия – Турция).



Не исключено, по имеющейся информации, увеличение казахстанского трубопроводного и железнодорожного нефтетранзита и через черноморские терминалы Грузии – в Батуми, Поти и Кулеви (между Поти и Батуми). К такому шагу подталкивает и периодическое снижение Грузией нефтетранзитных тарифов.



Очевидно, что упомянутые тенденции едва ли отвечают долгосрочным политико-экономическим интересам РФ как в ЕАЭС-регионе, так и в сфере транзитной политики. Потому многие эксперты сходятся во мнении, что Москва навряд ли будет обострять отношения с новым руководством Казахстана по поводу вопросов нефтетранзита в Белоруссию. Кроме того, Минск, по тем же оценкам, наверняка введет льготные расценки на транзит казахстанской нефти по белорусским трубопроводным маршрутам в Восточную Европу и к портам стран Балтии, чтобы стимулировать поставки этой нефти в Белоруссию и через Белоруссию.



Впрочем, транзитная политика Минска на балтийских маршрутах касается и России. Поскольку, напомним, эти расценки для российской нефти менее высокие в сравнении с трансбелорусскими трубопроводными маршрутами на Польшу, Словакию и Украину. Поэтому резонно предположить: чтобы обеспечить гибкую тарифно-транзитную политику Москвы по казахстанской нефти для Белоруссии, Минск вскоре начнет, скажем так, географически выравнивать уровень своих расценок на трубопроводный транзит нефти.



То есть эти тарифы на восточноевропейских маршрутах могут быть снижены, что, во-первых, будет выгодно российской стороне. А во-вторых, косвенно "поощрит" ее на прагматичное решение вопроса о транзитных расценках для казахстанской нефти, перекачиваемой в Белоруссию.



Не будет преувеличением сказать, что этот проект вполне является своего рода тестом на дееспособность ЕАЭС. А заинтересованность в ней России – максимальная, если учесть известные тренды геополитики, в том числе необходимость "достраивания" взаимоотношений с новым руководством Казахстана. Источник - stanradar.com

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