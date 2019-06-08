Последнее китайское: Пекин ставит американцев на место

12:20 10.06.2019 Поднебесная не намерена ждать милости от Вашингтона и покажет, что тоже имеет вес в мире



Дмитрий Родионов

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Игорь Шатров

Станислав Бышок



Китайские власти предостерегли иностранные компании от отказа поставлять китайским фирмам технологии, предупредив о серьезных последствиях.



По данным американской газеты The New York Times, 4?5 июня прошли закрытые встречи китайских чиновников с представителями бизнеса, где до них было донесено данное предупреждение.



Издание сообщает, что во встрече приняли участие представители американских Microsoft и Dell, британской ARM и южнокорейских Samsung Electronics и Hynix. С китайской стороны присутствовали представители нацкомиссии по развитию и реформам, министерства коммерции и министерства промышленности и информатизации страны. NYT отмечает, что высокий уровень представителей свидетельствует о том, что данная встреча была санкционирована высшим руководством КНР.



"Сейчас это чрезвычайно деликатный шаг, потому что администрация Трампа, используя тактику балансирования на грани войны, дестабилизировала все отношения: коммерческие и другие", - заявил старший советник Центра стратегических и международных исследований Скотт Кеннеди.



В тот же день стало известно о переговорах на полях министерской встречи стран "двадцатки" в Японии между министром финансов США Стивеном Мнучином с главой Народного банка КНР (ЦБ) И Ганом.



"Провел конструктивную встречу с главой Народного банка Китая И Ганом, в ходе которой у нас была откровенная дискуссия по торговым вопросам", - написал Мнучин в своем Twitter.



Отметим, что перед этим Мнучин рассказал журналистам, что он не ставит перед собой конкретных целей, что в ходе встречи стороны будут обсуждать финансовые, экономические и торговые вопросы, однако эта встреча "не будет переговорной". Он также дал понять, что основной прогресс в переговорах по торговле может быть достигнут только на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на полях саммита G20.



Стоит отметить, что многие эксперты тут настроены весьма скептически.



"Лидеры КНР и США встретятся в конце следующего месяца в Японии, и я думаю, будут какие-то позитивные новости", - заявил в конце мая газете South China Morning Post влиятельный правительственный эксперт, бывший председатель Народного банка Китая Дай Сянлуна. При этом он выразил пессимизм и сомнение в возможности достижения на данном этапе прорыва в урегулировании торговых споров между странами.



Напомним, после того, как 16 мая министерство торговли США добавило китайскую Huawei и 70 ее филиалов в черный список, ряд американских компаний, среди которых Google, Intel, Qualcomm, Xilinx и Broadcom объявили о прекращении работы с китайским гигантом. Также сотрудничество с Huawei прекратила британская корпорация ARM, ведущий мировой производитель технологий для мобильных чипов.



- Один факт для начала. Около 50% мировых запасов редкоземельных металлов, без которых производство электроники просто остановится, находится на территории Китая, - напоминает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.



- То есть Китаю есть что предъявить в качестве аргумента транснациональным IT-корпорациям, штаб-квартиры которых находятся в США. Но Китай уже давно не только сырьевая база и мировая фабрика. Это интеллектуальный центр, где разрабатываются самые передовые технологии. Например, именно попавший под американские санкции Huawei является лидером в разработке технологий 5G. Американским AT&T и Cisco, которые тоже занимаются развитием сетей 5 поколения, не один год догонять китайцев. Не это ли стало основной причиной давления на Huawei?



"СП": - Как вообще понимать такие предостережения? Китай решил вслед за Америкой взять на вооружение тактику угроз? Или ему деваться некуда?



- К такому поведению Поднебесную, действительно, вынудили. И Пекину приходится напоминать Вашингтону, что у Китая тоже есть свои интересы и, главное, возможности для их реализации.



"СП": - Как отреагирует компании? Они ведь, получается, между двух огней…



- Думаю, вопрос отношений с Китаем вскоре станет темой внутриполитической повестки. Ведь не за горами новые президентские выборы в США. Подводя итог четырехлетия Трампа, той части бизнеса, что поддерживает его идеи по переустройству мировой экономики, придется определяться, насколько методы Трампа эффективны. Так что переговоры китайцев с американским бизнесом - это на самом деле переговоры в какой-то степени и со спонсорами будущей президентской кампании.



"СП": - А что Трамп? Чем ответит он?



- Трамп закусил удила. Но мы уже наблюдали, что он находит силы отказаться от борьбы, если видит ее бесперспективность. Многое зависит сейчас от действий Китая. Если Пекин пойдет до конца и помимо зеркальных ответных мер превентивно ударит по слабым местам США, Вашингтон пойдет на попятную, и ситуация может стабилизироваться.



"СП": - Сообщается, что глава Минфина США встретился с главой Народного банка Китая. Можно ли говорить о том, что обе стороны не желают войны и нацелены на диалог?



- Американский Минфин не случайно засуетился. И дело не только в торговых пошлинах. Государственный долг США - еще один туз в рукаве Китая. Поднебесная владеет американскими облигациями на сумму более $ 1,1 трлн, являясь крупнейшим их иностранным держателем. Сброс китайцами американских трежерис способен обрушить мировую финансовую систему. Знаете, порой приходят мысли, что именно такая перезагрузка современной экономике, запутавшейся в виртуальных деньгах, и необходима. Правда, выход из неминуемого в таком случае мирового финансового кризиса может занять многие годы.



"СП": - Чего вы ожидаете от переговоров Трампа и Си Цзиньпина в Японии? Будет ли прогресс?



- Предсказывать действия Трампа - занятие неблагодарное. Но ясно одно: в результате серии торговых войн, объявленных Соединенными Штатами практически всему миру, мировая экономика оказалась на грани катастрофы. Думаю, Трамп осознает это и ищет благовидный предлог, чтобы притормозить.



- Китай в сложившейся ситуации ведет себя предельно сдержанно, - уверен исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.



- Он никого не обвиняет и никому не грозит, лишь информирует своих партнеров, что сложности в отношениях Пекина и Вашингтона затронут и их. Не то, чтобы партнеры этого и так не понимали, но Пекин решил, организовав такую встречу, продемонстрировать свою озабоченность происходящим и, одновременно, уважение к интересам и заботам тех компаний, которые оказываются перед сложным выбором.



"СП": - Какими могут быть обещанные последствия?



- Очевидно, речь идет о закрытии, полном или, более вероятно, частичном, для них китайских рынков. Следовательно, речь идет о серьезном сокращении прибылей.



"СП": - Принесет ли это результат? Что выберут компании, оказавшись меж двух огней?



- В первом приближении, разумеется, выбор будет сделан в пользу США. Вместе с тем есть понимание того, что торговое противостояние между двумя великими державами, во всяком случае в резкой форме, временное явление, а Вашингтон довольно скоро смягчит свою позицию, поэтому вопрос выбора между двух огней перестанет быть актуальным.



"СП": - Как на это могут отреагировать власти США?



- В данном случае от США какой-то реакции вряд ли ждут. В Вашингтоне есть убежденность в том, что мир от Америки никуда не денется, а тезисы о торжестве многополярности пока остаются на уровне разговоров. Особого беспокойства, что между США и Китаем кто-то выберет Китай, в Вашингтоне не наблюдается.



"СП": - Насколько далеко могут, по-вашему, зайти торговые войны? К чему они в итоге могут привести?



- После двух настоящих мировых войн и одной воображаемой (холодной) жизнь стала настолько мирной и обеспеченной, что непомерно большое значение стали придавать замедлению роста экономики или рутинным торговым противоречиям, которые - в условиях счастливого отсутствия перспектив "настоящих" войн между великими державами - стали называть торговыми войнами.



- Нынешняя ситуация выглядит следующим образом: окрепший Китай решил, что быть только "всемирной кузницей" уже мало, следует замахнуться на большее. США новые амбиции Китая не устраивают, поэтому применяются внерыночные методы устранения конкуренции. Данные о том, имеет ли Китай сейчас возможности как-то самообеспечить себя всеми теми продуктами компьютерной техники, которые он до этого импортировал, разнятся. Вместе с тем ситуацию резкой остановки китайского роста также никто всерьез не рассматривает. В конце концов, Китай может импортировать не технологии, но высокооплачиваемые западные кадры, которые эти технологии смогут разрабатывать уже на китайской территории и эксклюзивно для Китая. Источник - СвободнаяПресса

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