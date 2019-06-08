Букет Молдавии: в стране формируется режим двоевластия

12:22 10.06.2019

Позиции коалиционного правительства зависят от того, насколько быстро его признает международное сообщество



Екатерина Постникова

Алексей Забродин



Действия Демократической партии Молдавии (ДПМ), возглавляемой бизнесменом Владимиром Плахотнюком, направлены на узурпацию власти. Об этом "Известиям" заявил президент страны Игорь Додон, которого Конституционный суд (КС) лишил полномочий главы государства, временно назначив на его место первого вице-председателя ДПМ Павла Филипа. Игорь Додон подчеркнул, что залог крепких позиций коалиционного правительства, сформированного через несколько месяцев после выборов, - его признание международным сообществом, которое уже идет. Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ Леонид Калашников выразил надежду, что коалиции удастся избавить страну от необходимости проводить внеочередные парламентские выборы.



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Порядка 70–80% населения Молдавии поддерживает новое коалиционное правительство страны, а Демократическая партия, которая всеми силами пытается собрать на улицах протестующих, на деле не пользуется никакой народной поддержкой. Об этом "Известиям" заявил президент Молдавии Игорь Додон.



- Они пытаются сохранить доминирующие позиции последних лет, при этом не имея поддержки большинства, - сказал глава государства. - Впервые за долгие годы левые и правые силы, которые имеют прямо противоположные позиции по многим вещам, проявили политическую мудрость и объединились. В обществе также есть запрос на это объединение. Именно поэтому я уверен, что узурпировать власть у Демократической партии не получится.



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Неопределенная политическая ситуация сложилась в Молдавии в конце февраля 2019 года. Именно тогда в стране завершились выборы в однопалатный парламент. По их итогам из 101 кресла 35 отошли депутатам от Партии социалистов (ПСРМ), поддерживающей президента и его пророссийский курс, 30 - Демократической партии (ДПМ), возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком и контролирующей ряд государственных ведомств, а 26 - проевропейски настроенному блоку Acum ("Сейчас").



В течение нескольких месяцев партии не могли договориться о формировании коалиционного правительства. Президент страны Игорь Додон назвал крайний срок - середина июня. Если бы до этого момента кабмин сформировать не удалось, глава государства должен был признать парламент недееспособным и распустить его.



Однако этого ему делать не пришлось. 8 июня парламент назначил своим спикером лидера ПСРМ Зинаиду Гречаный (56 голосов за), а затем 61 голосом утвердил состав правительства во главе с сопредседателем Acum Майей Санду, чью кандидатуру выдвинул президент. При вынесении решения депутаты ДПМ в зале не присутствовали. После кадровых назначений парламент принял декларацию, в которой признал Молдавию "захваченным государством", пораженным коррупцией, и выразил вотум недоверия Конституционному суду (КС).



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Все это происходило на фоне бурного негодования Демократической партии, с которой социалисты категорически отказались сотрудничать. Как только стало понятно, что кабмин будет сформирован успешно, Конституционный суд Молдавии сообщил, что 7 июня парламент не успел назначить министров за отведенные ему на это 90 дней. Спустя два дня КС постановил временно лишить Игоря Додона полномочий президента и передать их и.о. премьер-министра, первому вице-председателю ДПМ Павлу Филипу, который, в свою очередь, распустил парламент и назначил на 6 сентября досрочные парламентские выборы. Несмотря на это, парламент Молдавии продолжит работу, пленарное заседание состоится 10 июня.



Два пути



Таким образом, сейчас Молдавия живет в режиме двоевластия, которое, по мнению некоторых политиков, было искусственно подогрето ДПМ. В руководстве страны уверены: залог успеха новой коалиции - в ее международном признании, которое в последние дни стало очевидно. Так, готовность "работать с демократически легитимным правительством" уже выразил Европейский союз.



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- Сейчас идет активное признание со стороны наших внешних партнеров, - пояснил "Известиям" Игорь Додон. - Конечно, мы будем бороться своими силами вплоть до того, что начнем выводить людей на улицы, но я думаю, что ключевую роль здесь все-таки сыграют внешние игроки.



С этой позицией солидарен и депутат от ПСРМ Владимир Цуркан. Как рассказал "Известиям" политик, учитывая, что мирным путем ДПМ от власти отказываться не намерена, существует два способа разрешения ситуации. Один из них - реакция и поддержка международного сообщества, что на уровне заявлений зарубежных послов уже было сделано 8 июня. Если же этого окажется недостаточно, то правительство будет вынуждено обратиться к населению страны, и уже тогда станет очевидно, насколько граждане хотят ДПМ у власти, подытожил депутат.



Глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников обратил внимание на то, что представители сформированной коалиции обладают совершенно разными взглядами на то, как должна строиться политика государства.



- Надо отдать им должное - несмотря на разные цели, они все-таки смогли объединиться, - сказал "Известиям" депутат. - Сейчас их главная тактическая цель - победа над Плахотнюком. В этом смысле я желаю им успеха.



Политик выразил надежду на то, что, несмотря на разные позиции, участники коалиции и дальше будут сохранять способность договариваться, тем самым избавив страну от необходимости проводить внеочередные парламентские выборы.