 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Казахстан   | 
Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы
20:15 10.06.2019

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы и призвал граждан к диалогу, передает корреспондент Tengrinews.kz."Действительно в Алматы и в столице целый ряд граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою точку зрения, протест и так далее. С точки зрения законодательства Казахстана, несмотря на предупреждение Генеральной прокуратуры, данные действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме", - сказал Токаев на пресс-конференции в Акорде. Он указал, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, и меры, принятые в отношении них, посчитал необходимыми."К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан, в связи с чем они обращались в полицию с просьбой обеспечить их спокойствие. Я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу", - сказал Президент.Трое полицейских пострадали на митинге в Нур-СултанеОн напомнил, что в канун выборов дал поручение правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность. "Что они и сделали во время демонстраций. И в будущем они будут вести себя именно таким образом", - заверил он."Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, то в принципиальном плане считаю необходимым предложить форму диалога, я уже говорил о том, что будет создан Комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества и где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения - единая нация", - заявил Президент.

Президента спросили о его отношении к тем, кто призывал бойкотировать выборы. "Я не люблю бойкоты. Никаких вообще. Будь то в выборах или, скажем, в других сферах. Я бы хотел сказать, что бойкот провалился. Явка была очень высока", - уточнил он. Никто никого не понуждал - Токаев о явке на выборыНапомним, в день выборов 9 июня в Нур-Султане и Алматы прошли несанкционированные митинги, по итогам которых в двух городах было задержано около 500 человек.Первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев заверил, что стражи порядка все мероприятия провели в строгом соответствии с законом, в общении с гражданами вели себя максимально корректно. При задержании правонарушителей специальные средства не применялись.Чего нельзя сказать о митингующих, которые, по словам Кожаева, кидали в полицейских камни и подручные предметы, а также целенаправленно распыляли перцовые баллончики.

Источник - Tengrinews.kz
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