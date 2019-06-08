Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы

20:15 10.06.2019

Президент Касым-Жомарт Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы и призвал граждан к диалогу, передает корреспондент Tengrinews.kz."Действительно в Алматы и в столице целый ряд граждан вышли на улицы, чтобы выразить свою точку зрения, протест и так далее. С точки зрения законодательства Казахстана, несмотря на предупреждение Генеральной прокуратуры, данные действия могут квалифицироваться как незаконные. Что касается свободы волеизъявления, то в Казахстане подобного рода свобода присутствует в полном объеме", - сказал Токаев на пресс-конференции в Акорде. Он указал, что некоторые граждане вели себя недостойно, провоцировали сотрудников полиции, и меры, принятые в отношении них, посчитал необходимыми."К сожалению, эти граждане пользовались информацией извне, подталкивались к незаконным действиям, ставили под угрозу спокойствие и безопасность других граждан, в связи с чем они обращались в полицию с просьбой обеспечить их спокойствие. Я, пользуясь возможностью, хотел бы выразить благодарность сотрудникам полиции, которые профессионально и достойно несли свою службу", - сказал Президент.Трое полицейских пострадали на митинге в Нур-СултанеОн напомнил, что в канун выборов дал поручение правоохранительным органам проявлять максимальную сдержанность. "Что они и сделали во время демонстраций. И в будущем они будут вести себя именно таким образом", - заверил он."Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, то в принципиальном плане считаю необходимым предложить форму диалога, я уже говорил о том, что будет создан Комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества и где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения - единая нация", - заявил Президент.



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