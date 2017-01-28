 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Торговая война между США и Китаем - то долгосрочное экономическое противостояние, - China Times
20:29 10.06.2019

Торговая война между США и Китаем набирает обороты. По-мнению Лая Юэцяня, изначально считалось, что Америка ведет торговую войну против материкового Китая. Однако на самом деле это оказалось экономическим противостоянием, которое является частью долгосрочной стратегии. Он убежден, что торговая война будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не проиграет.
Торговая война США и Китая – временное явление? Лай Юэцянь: это долгосрочное экономическое противостояние (China times, Тайвань)
Торговая война США и Китая: кто кого?

Торговая война между Китаем и США сейчас находится на самом пике. В телевизионной программе Deep Throat News эксперт по национальным и международным делам Лай Юэцянь рассказал: изначально считалось, что Америка ведет торговую войну против материкового Китая. Однако на самом деле это экономическое противостояние, которое является частью долгосрочной стратегии. В США поняли, что китайская экономика скоро обгонит их собственную, уровень покупательской способности уже превысил американский, а что касается валютной маржи, то и по данному пункту в ближайшие 5-10 лет Китай также обязательно их превзойдет.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения, чтобы ограничить закупки американскими предприятиями продукции и техники, угрожающей государственной безопасности. Министерство коммерции внесло компанию "Хуавэй" в черный список экспортных товаров, подлежащих контролю. 19 мая "Гугл" прекратил предоставление "Хуавэй" технической поддержки, а также остановил сотрудничество в сфере работы сервисов "Гугл" на системе "Андроид". 21 мая американское правительство сделало заявление о том, что приостановка сотрудничества откладывается на 90 дней. Сообщается, что причиной отсрочки стали возможные действия КНР в отношении корпорации "Боинг", поэтому Штаты приняли решение отступить.
Контекст

Торговая война нам не нужна
The Washington Post28.01.2017
Project Syndicate: торговая война Трампа с Китаем - это конфликт цивилизаций?
Project Syndicate15.05.2019
Китай с силой наносит ответный удар
Гуаньча09.07.2018
Также США очень беспокоит растущая наукоемкость китайской продукции, которая в большинстве своем уже заняла ведущую позицию. Лай Юэцянь отметил, что "Хуавэй" в сфере 5G уже три года опережает США, и последние это признают. В сфере технических средств для передачи информации три года - очень большая разница. В данной ситуации США не могут догнать Китай, поэтому хотят с помощью административных мер нанести удар экономическому развитию КНР. В будущем торговая война между Китаем и США продолжится, и она будет длиться до тех пор, пока одна из сторон остановится.

Лай Юэцянь считает, что США нанесли удар, а КНР открыто дала отпор. Если самолеты "Боинг" не смогут летать над материковым Китаем, то сложно представить, к каким серьезным последствиям это приведет. Независимо от того, какая страна использует "Боинг", на самолетах этой компании невозможно будет попасть в Китай. Кроме того, внешняя торговля материкового Китая превосходит внешнюю торговлю США и других стран мира.
Также эксперт отметил, что в Китай приезжает большое число бизнесменов и туристов, число которых также превышает приезжающих в Соединенные Штаты. При подобных обстоятельствах авиакомпании обанкротятся, что станет равносильно исчезновению корпорации "Боинг". В случае введения некоторых ограничений, как определить, какие страны могут летать, а какие нет? И самое ужасное, кто же будет по-прежнему закупать "Боинги"? Только если вы разорвете отношения с КНР, то у страны не останется выбора. Здесь руководствуются правилом: как ты, так и с тобой.

Лай Юэцянь заявил, что ранее обсуждался вопрос о редкоземельных металлах, ведь они обеспечивают развитие всей промышленности. Если сейчас внести ограничения на редкоземельные металлы, то у американской научно-технической отрасли возникнут проблемы. США развязали экономическую войну, в итоге они обязательно понесут убытки. Китай конечно тоже подвергнется влиянию негативных факторов, "но на самом деле больше всего в данном случае пострадает Тайвань".
Лай Юэцянь отметил, что ежегодное активное сальдо Тайваня и материкового Китая составляет 60-70 миллиардов долларов. Тайвань продает в Китай достаточно много продукции. В настоящее время Америка накладывает ограничения на материковый Китай, фактически же, она влияет и на тайваньские предприятия. Сейчас выясняется, какие из них могут подвергнуться воздействию. И если оно обнаружится, то стоимость акций и показатели фондовых рынков могут снизиться. Как Тайвань сможет вынести это?

Если говорить о переносе производства, то могут возникнуть проблемы с функционированием этих компаний. Ведь самое сложное в этом деле - купить землю, построить завод и все грамотно спроектировать. Для дальнейшей работы остаются лишь затраты на сырье и персонал, но и здесь нужно все время зарабатывать деньги. Когда владелец предприятия говорит о необходимости его переноса, то это уже показывает, что он несет убытки и подозревает, что в его бизнесе на материковом Китае уже давно существуют проблемы.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.
Оригинал публикации: 中美只是短期貿易戰？賴岳謙：是長期經濟戰
Опубликовано 29/05/2018

Источник - иноСМИ
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