Заслуженно уволен дурковатый губернатор Чуйской области Киргизии Абдраимов

20:34 10.06.2019

24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Премьер-министр уволил Туйгунаалы Абдраимова



Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Напомним, во время беспорядков в селе Орок Чуйской области полпред региона Туйгунаалы Абдраимов отказался давать комментарии журналистам по ситуации. Чиновник заявил, что ответит только на вопросы корреспондентов "Ала-Тоо 24" (ОТРК). Обращаясь к журналистке AKIpress, он добавил: "Ваше лицо мне не нравится". После этого в социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова. Сам он заявил, что извиняться перед журналисткой не собирается.