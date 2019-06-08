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|Заслуженно уволен дурковатый губернатор Чуйской области Киргизии Абдраимов
20:34 10.06.2019
24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Премьер-министр уволил Туйгунаалы Абдраимова
Полномочный представитель правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.
Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
Напомним, во время беспорядков в селе Орок Чуйской области полпред региона Туйгунаалы Абдраимов отказался давать комментарии журналистам по ситуации. Чиновник заявил, что ответит только на вопросы корреспондентов "Ала-Тоо 24" (ОТРК). Обращаясь к журналистке AKIpress, он добавил: "Ваше лицо мне не нравится". После этого в социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова. Сам он заявил, что извиняться перед журналисткой не собирается.