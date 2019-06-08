Государственную ипотечную компанию Киргизии возглавила Эльмира Абжапарова

21:41 10.06.2019

10 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

В Государственной ипотечной компании сменилось руководство



В Государственной ипотечной компании сменилось руководство. Об этом стало известно 24.kg.

Сегодня состоялось заседание совета директоров ГИК. Действия Бактыбека Шамкеева досрочно прекращены в связи с переходом на другую работу.

Вместо него председателем правления ГИК избрана Эльмира Абжапарова.

Ранее правительство раскритиковало Бактыбека Шамкеева, отметив, что под его руководством ГИК не достигла своей цели. Тем не менее после ухода из ГИК он возглавил "Айыл Банк".