|22:10 Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Казахстане
21:41 Государственную ипотечную компанию Киргизии возглавила Эльмира Абжапарова
20:34 Заслуженно уволен дурковатый губернатор Чуйской области Киргизии Абдраимов
20:29 Торговая война между США и Китаем - то долгосрочное экономическое противостояние, - China Times
20:24 Европа переполняется кокаином, - Die Welt
20:15 Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы
15:38 Вторая Мюнхенская речь. Путин огласил доктрину глобального противостояния с США
12:22 Букет Молдавии: в стране формируется режим двоевластия
12:20 Последнее китайское: Пекин ставит американцев на место
12:18 Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
12:16 Казахстанская нефть для Белоруссии: экономику прессингует геополитика
12:13 Россия и Китай сломали американскую машину глобализма, - В.Коровин
10:10 КазВыборы (данные ЦИК): Токаев - 70,7%, Косанов - 16%, Еспаева - 5,2%
09:16 Что казахам следует изменить в себе, чтобы стать передовой нацией?
09:14 Операция "Ликвидация"? Что сотворили с машиностроением Киргизии
08:59 Министром ЕЭК от Киргизии стал Нурлан Акматов
08:44 Все, что шевелится и не шевелится: Мигранты в Европе насилуют даже манекены
08:10 Вице-консул Монголии в Стамбуле попался с 70 кг героина в дипмашине
07:51 В Таджикистане в жару продлили школьные занятия еще на 2 недели. Повторение - мать...
07:44 Как Малайзия выросла из британской колонии в передовую экономику? - М.Столетов
07:42 Страхи Зеленского. Новый президент Украины пропускает удары, - А.Каневский
07:29 Сын, зятья и внук Мирзияева поехали на свадьбу сыновей эмира Дубая. За чей счет и зачем в таком количестве?
07:11 Индийский коридор. Новый фронт глобальной торговой войны, - Д.Косырев
07:07 Гибридная страна. Что происходит в Молдове? - В.Соловьев
07:03 Кто там шагает левой... Подцензурные Алишеру Усманову росСМИ выступили против Путина
06:49 Израилю дали право на захват новых территорий, - И.Субботин
06:45 Додон и Плахотнюк делят Молдавию, - С.Гамова
05:14 Китай станет похож на США. Власти КНР вводят аналогичный американскому контроль над экспортом технологий
04:38 Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
00:15 Дракон, нефть и шашлык. Перейдет ли Казахстан на иероглифы?
00:13 Таджикистан запустил второй агрегат Рогунской ГЭС
|Государственную ипотечную компанию Киргизии возглавила Эльмира Абжапарова
21:41 10.06.2019
10 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
В Государственной ипотечной компании сменилось руководство
В Государственной ипотечной компании сменилось руководство. Об этом стало известно 24.kg.
Сегодня состоялось заседание совета директоров ГИК. Действия Бактыбека Шамкеева досрочно прекращены в связи с переходом на другую работу.
Вместо него председателем правления ГИК избрана Эльмира Абжапарова.
Ранее правительство раскритиковало Бактыбека Шамкеева, отметив, что под его руководством ГИК не достигла своей цели. Тем не менее после ухода из ГИК он возглавил "Айыл Банк".