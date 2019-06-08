Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Казахстане

22:10 10.06.2019

Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов.

На пресс-конференции по итогам выборов в понедельник представители миссии наблюдателей отметили, что избирательная кампания прошла в условиях доминирования правящей партии, а в сам день выборов отмечались нарушения, которые ставят под сомнения честность подсчета голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержания участников акций протеста и журналистов в день выборов.

Согласно официальным предварительным данным Центризбиркома страны, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах, набирая около 70,6 процентов голосов при явке в 77 процентов.



На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, у него более 16 процентов голосов. Он признал победу Токаева.



При этом Токаев набрал существенно меньше голосов, чем его предшественник на посту президента Нурсултан Назарбаев на прошлых выборах. Тогда по официальным данным за Назарбаева голосовали 97 процентов избирателей при явке в 95 процентов.



Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть.



Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек. Правозащитники называют еще большие цифры.

В Алматы после объявления результатов выборов в понедельник вновь начались протесты и возобновились задержания. По последним сообщениям, задержаны до 100 человек.