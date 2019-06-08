|22:10 Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Казахстане
21:41 Государственную ипотечную компанию Киргизии возглавила Эльмира Абжапарова
20:34 Заслуженно уволен дурковатый губернатор Чуйской области Киргизии Абдраимов
20:29 Торговая война между США и Китаем - то долгосрочное экономическое противостояние, - China Times
20:24 Европа переполняется кокаином, - Die Welt
20:15 Токаев прокомментировал митинги в Нур-Султане и Алматы
15:38 Вторая Мюнхенская речь. Путин огласил доктрину глобального противостояния с США
12:22 Букет Молдавии: в стране формируется режим двоевластия
12:20 Последнее китайское: Пекин ставит американцев на место
12:18 Мобильная космонавтика: зачем Китаю свои "морские старты"
12:16 Казахстанская нефть для Белоруссии: экономику прессингует геополитика
12:13 Россия и Китай сломали американскую машину глобализма, - В.Коровин
10:10 КазВыборы (данные ЦИК): Токаев - 70,7%, Косанов - 16%, Еспаева - 5,2%
09:16 Что казахам следует изменить в себе, чтобы стать передовой нацией?
09:14 Операция "Ликвидация"? Что сотворили с машиностроением Киргизии
08:59 Министром ЕЭК от Киргизии стал Нурлан Акматов
08:44 Все, что шевелится и не шевелится: Мигранты в Европе насилуют даже манекены
08:10 Вице-консул Монголии в Стамбуле попался с 70 кг героина в дипмашине
07:51 В Таджикистане в жару продлили школьные занятия еще на 2 недели. Повторение - мать...
07:44 Как Малайзия выросла из британской колонии в передовую экономику? - М.Столетов
07:42 Страхи Зеленского. Новый президент Украины пропускает удары, - А.Каневский
07:29 Сын, зятья и внук Мирзияева поехали на свадьбу сыновей эмира Дубая. За чей счет и зачем в таком количестве?
07:11 Индийский коридор. Новый фронт глобальной торговой войны, - Д.Косырев
07:07 Гибридная страна. Что происходит в Молдове? - В.Соловьев
07:03 Кто там шагает левой... Подцензурные Алишеру Усманову росСМИ выступили против Путина
06:49 Израилю дали право на захват новых территорий, - И.Субботин
06:45 Додон и Плахотнюк делят Молдавию, - С.Гамова
05:14 Китай станет похож на США. Власти КНР вводят аналогичный американскому контроль над экспортом технологий
04:38 Скончался народный писатель Кыргызстана Мырзабек Тойбаев
00:15 Дракон, нефть и шашлык. Перейдет ли Казахстан на иероглифы?
00:13 Таджикистан запустил второй агрегат Рогунской ГЭС
|Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в Казахстане
22:10 10.06.2019
Наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявили, что президентские выборы в Казахстане прошли с вопиющими нарушениями основных свобод и демократических стандартов.
На пресс-конференции по итогам выборов в понедельник представители миссии наблюдателей отметили, что избирательная кампания прошла в условиях доминирования правящей партии, а в сам день выборов отмечались нарушения, которые ставят под сомнения честность подсчета голосов. Отдельно наблюдатели отметили задержания участников акций протеста и журналистов в день выборов.
Согласно официальным предварительным данным Центризбиркома страны, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах, набирая около 70,6 процентов голосов при явке в 77 процентов.
На втором месте оппозиционный кандидат Амиржан Косанов, у него более 16 процентов голосов. Он признал победу Токаева.
При этом Токаев набрал существенно меньше голосов, чем его предшественник на посту президента Нурсултан Назарбаев на прошлых выборах. Тогда по официальным данным за Назарбаева голосовали 97 процентов избирателей при явке в 95 процентов.
Выборы были назначены после отставки Назарбаева в марте нынешнего года. Первый президент Казахстана при этом сохранил в своих руках значительную власть.
Одновременно с голосованием в Алматы, Нур-Султане и Шымкенте проходили несанкционированные акции протеста, участники которых призывали бойкотировать выборы. По данным МВД Казахстана, в этот день в двух крупнейших городах страны было задержано около 500 человек. Правозащитники называют еще большие цифры.
В Алматы после объявления результатов выборов в понедельник вновь начались протесты и возобновились задержания. По последним сообщениям, задержаны до 100 человек.