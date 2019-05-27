Частное государство Булата Утемуратова. Зачем казахский коррупционер лишил российские спецслужбы компромата на Дональда Трампа

00:18 11.06.2019 Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение разведке подключиться к расследованию слежки за его штабом в 2016 году. Вполне возможно, что этим не ограничится. Одним из уже подзабытых скандалов той кампании стал якобы имеющийся у российских спецслужб компромат на Трампа, который во время визита в Россию в 2013 году остановился в отеле Ritz-Carlton в том же президентском люксе, в котором ранее жил Барак Обама с женой Мишель.



Якобы номер был напичкан камерами, которые засняли неподобающее поведение Трампа, заказавшего в номер двух проституток.

Если бы этот компромат был у ФСБ или американских демократов, наверное, он уже был бы пущен в ход. Но он, судя по всему, был! Если верить российскому еженедельнику "Аргументы недели", видеозапись в номере действительно велась. Вот только снимали будущего президента США не российские спецслужбы, а доверенные люди владельца отеля - чиновника и бизнесмена из Казахстана Булата Утемуратова, по личному распоряжению последнего. Так утверждает газета.

В России Утемуратов мало известен. но в Казахстане миллиардер считается одним из самых влиятельных людей страны. Он - второй в списке Forbes Kazakhstan, его состояние составляет 3,4 миллиарда долларов. Среди активов Утемуратова - Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО "Media Management Systems"и ТОО "Direct Technology Company".

Через группу компаний "Верный Капитал" контролирует 25% ТОО "КаР-Тел" и 49,9% ООО "Sky Mobile" (операторы связи "Билайн" в Казахстане и Кыргызстане соответственно), 65% в золотодобывающей компании RG Gold, информационно-аналитический интернет-портал Informburo.kz (100%), ТРК "31 канал" (80%), оператора медиарекламного рынка Video International Kazakhstan (50%), отели Ritz-Carlton в Нур-Султане, Вене и Москве, Rixos Borovoe в Акмолинской области, Burger King в Казахстане, Global Development, "Южно-Кыргызский цемент", а также 40% аэропорта "Сары-Арка" в Караганде. Утемуратову принадлежит 1,16% Glencore Plc.

У него есть благотворительный фонд своего имени. Кроме того, Утемуратов возглавляет Казахстанскую теннисную федерацию и входит в совет директоров Международной теннисной федерации ITF.

А незадолго до распада СССР Утемуратов был всего лишь директором продуктового магазина. Хотя, конечно, важная должность в те времена. Но согласитесь, не каждый директор продуктового магазина стал дипломатом. И не каждый дипломат в состоянии сколотить миллиардное состояние и стать одним из влиятельнейших людей страны. Как это удалось Утемуратову?

Слуга двух господ

"Процветал Утемуратов, процветал и Казахстан", - писал в 2013 году Forbes Kazakhstan в статье "Прорыв Булата Утемуратова". Хотя если сказать точнее, процветал Утемуратов за счет Казахстана.

В 90-х, став торгпредом в Австрии, он, по собственному признанию, через год после приземления в Вене помог открыть первую Казахстанскую кредитную линию от Венского Bank Creditanstalt. Одновременно заработал свой первый миллион долларов, покупая цинк и медь у казахстанских рудных компаний и реализуя металл заграницей. Его карьера на госслужбе развивалась следующим образом: генеральный директор Казахского торгового дома в Австрии, заместитель министра внешнеэкономических связей, первый заместитель министра промышленности, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарии - это в 90-е годы. Все указывает на то, что он был параллельно информатором российских спецслужб, но это до первого миллиарда долларов.

Затем - помощник Президента по внешнеполитическим и внешнеэкономическим вопросам, с июня 2003 по март 2006 - секретарь Совета безопасности Казахстана, одновременно председатель Национальной комиссии по вопросам демократии и гражданского общества при Президенте (ноябрь 2004 - март 2006). С марта 2006 по декабрь 2008 - управляющий делами Президента.

Именно в это время он провернул свою самую крупную и самую сомнительную сделку.

В июне 1995 Утемуратов основал "Алматинский торгово-финансовый банк", который в 2002 был переименован в "АТФ Банк". В этом банке аккумулировались средства, полученные от экспорта сырья и продукции государственных компаний, а также деньги таких объединений, как "Казахинторг" и "Казахвнешмаш". В бюджет они, соответственно, не попадали. В 2007 году стало известно, что крупная итальянская банковская группа Unicredit через свое австрийское представительство покупает "АТФ Банк". Общая стоимость сделки составила 2,117 млрд. долларов, большую часть которых получил, как утвеждают "Аргументы недели", лично Утемуратов.

Практически сразу после окончания сделки у итальянцев начались проблемы. Сперва они списали 500 миллионов долларов убытков. Затем еще 700 миллионов. Вскоре выяснилось, что выданные банком кредиты никто возвращать не собирается - на начало 2013 года доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней в "АТФ Банке" составляла 42,66%.

В результате Unicredit зафиксировал убытки размером 2,76 млрд долларов и в марте 2013 года продал "АТФ Банк" 31-летнему бизнесмену Галымжану Есенову - зятю Ахметжана Есимова, на тот момент - мэра Алма-Аты. И снова "чудесным образом" банк начал приносить прибыль.

Если говорить по-простому, Утемуратов банальным образом кинул итальянцев, продав им накачанную фиктивными активами пустышку. Главный секрет "АТФ Банка" - он может приносить прибыль только при помощи бюджетных денег.

Но есть и другая версия: чиновнику нужно было легализовать свои капиталы, для этого договорились с итальянцами, у которых повышенная толерантность к коррупции. Благодаря этой сделке Булат Утемуратов стал легальным миллиардером

Впрочем, это вполне в бизнес-стиле государственного чиновника и предпринимателя - делай бизнес на том, чем руководишь. Когда занимался промышленностью - это был "Казцинк". Когда был назначен специальным представителем Президента РК по вопросам сотрудничества с Киргизией - приобрел "Южно-Кыргызский цемент" и местного мобильного оператора.

Опасный компромат

Однако вернемся к Дональду Трампу и отелю Ritz-Carlton. Утемуратов приобрел московский отель этой сети за 350 миллионов долларов. Видеокамеры в номерах, как пишет газета "Аргументы недели", были установлены по его личному указанию не только в Москве, но и в Вене, в Астане, переименованной ныне в Нур-Султан.

Именно благодаря наличию компромата на конкурентов и недоброжелателей даже после ухода от власти Утемуратову удалось сохранить былое влияние в Казахстане. Поэтому слухи о том, что существует "интимное видео" с Дональдом Трампом в главной роли, появились не на пустом месте.

Вот только делиться этими видеозаписями Утемуратов не захотел ни с кем, включая российские спецслужбы. Пока Трамп оставался одним из богатейших людей США, файл хранился у Утемуратова, чтобы иметь дополнительный козырь в возможных переговорах. Вплоть до самого дня голосования казахстанский миллиардер хранил компромат на американского коллегу, ведя вялотекущие переговоры с Демократической партией о продаже файла. И только после победы Трампа разговоры и переговоры о видео прекратились - Утемуратов лично припрятал видеозапись до лучших времен, не доверив это помощникам. Вряд ли архитекторы внешней политики РФ обрадовались этому, равно как и кураторы из российских спецслужб, но сам олигарх рассматривает "горячее видео" как страховой полис на случай "горячих" событий вокруг себя - в РФ и мире. Странно, что имя казахстанского бизнесмена не упоминается в "докладе Мюллера".



Иван Солодкин



27 мая 2019 Источник - compromat.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560201480

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки

- Политологи оценили явку на выборах президента Казахстана

- Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

- Борьба за Казахстан: кто сменит Назарбаева

- Экс-кандидаты поздравили Токаева с победой

- Н.Нигматулин: политика Елбасы заложила прочную основу сотрудничества с Узбекистаном

- А.Смаилов: развивать евразийскую экономическую интеграцию путем кооперации

- Касательно ситуации на валютном рынке

