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Тимур Бекмамбетов о своем новом проекте "Русский интернет"
00:28 11.06.2019

"Мы не знаем, как много наши соотечественники внесли в развитие Сети"
Продюсер Тимур Бекмамбетов - о сериале про русский интернет и новом языке кино

Елена Лихоманова

Режиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов снимет для Национальной Медиа Группы документальный сериал "Русский интернет" о россиянах, повлиявших на развитие Всемирной сети. Контент будет распространяться через digital-платформы, а также будет выходить на канале СТС с осени 2019 года. Героями "Русского интернета" станут Евгений Касперский, Сергей Брин (Google), Игорь Магазинник (Viber) и другие предприниматели. Соглашение о съемках сериала между "НМГ Студией" и компанией Бекмамбетова было подписано на ПМЭФ. О новом проекте продюсер рассказал в интервью "Известиям".

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- В чем суть сериала?

- Это мультимедийный проект, который расскажет о роли России в современном интернете. Точнее, это будет сериал не про российский сегмент интернета, а именно про то, как мы влияем на мировой интернет - в качестве создателей новых технологий, или как хакеры, или как инвесторы, или как художники и авторы контента. И я вас уверяю, влияние России огромно.

В сериале мы проследим всю историю развития интернета начиная с 1950-х годов, когда он зародился по обе стороны океана, в СССР и в Америке, из военных разработок, связанных с противоракетной безопасностью. Дальше он попал в руки ученых, затем бизнесменов, а потом стал доступен и миллионам пользователей. И в общем контексте мы проследим, какую роль в этом процессе сыграли российские граждане и люди, родившиеся в нашей стране.

- Кто будет среди героев?

- Например, Евгений Касперский, создатель "Лаборатории Касперского", Сергей Брин, основатель поисковой системы Google, автор приложения Looksery Виктор Шабуров. Или Игорь Магазинник, который придумал Viber, и Павел Дуров ("ВКонтакте" и Telegram. - "Известия"). Словом, огромное количество людей. Мы пользуемся интернетом ежедневно, практически живем там, но не осознаем, как много наши сограждане, наши соотечественники внесли в его развитие.

- Расскажите о формате проекта.

- Это необычный проект, который будет существовать сразу в нескольких форматах. Во-первых, традиционный научно-популярный фильм для телевидения, с большим количеством маленьких новелл, рассказывающих про отдельные события и героев. Он будет выходить в межпрограмке канала СТС.

Во-вторых, запланирована интерактивная версия сериала. Как это будет выглядеть, вы можете представить, если видели другой наш сериал "1968. Digital", который создал Михаил Зыгарь. Он сделан с использованием нового языка кино, нами, собственно говоря, изобретенного, который называется "скринлайф". Это фильмы, в которых действие разворачивается исключительно на экранах наших девайсов - компьютеров, телефонов. Мы не снимаем героев профессиональной камерой, мы записываем все при помощи веб-камер, сканируем то, что происходит на вашем экране, как вы набираете текст, стираете, что-то нажимаете... Этот формат, как мне кажется, сегодня очень актуален.

- Почему?

- Первое - он очень релевантный, потому что сейчас человек быстро узнает другого по тому, как он себя ведет в интернете. А во-вторых, это технологически интересно, потому что мы можем сделать сериал по-настоящему интерактивным, кликабельным: ты смотришь серию, если хочешь, можешь вмешаться в процесс и куда-то кликнуть.

- Получается, каждый зритель пишет свой сценарий?

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- Свой сценарий, да. Любой может влиять на сюжет. Это не сериал в полном смысле - это большая интересная среда, в которой ты становишься полноправным участником. Каждый человек будет смотреть свой фильм. Вы будете видеть один сюжет, а я то же самое событие увижу под другим углом - повествование подстраивается под смотрящего.

Кроме того, это возможность получить дополнительный материал. Например, если будет какая-то история про 1992 год, когда появились первые россияне в сети американского интернета, мы можем дать зрителю войти в интерфейс того времени, пожить там, ностальгически пережить все заново. А для молодых людей это возможность попасть в мир, в котором они никогда не были.

- Когда сериал выйдет в эфир?

- Первые серии начнут выходить на СТС с этой осени.

- Съемки только начинаются?

- Да, мы сейчас все будем снимать. Сериал будет производиться параллельно с релизом, уже после того, как выйдут первые серии. И каждую неделю будут выходить следующие.

- Одна из самых резонансных новостей мира кино последних дней - российские прокатчики вырезали несколько скандальных эпизодов из фильма "Рокетмен". Как вы относитесь к этому?

- Я думаю, что существует главенство закона страны. Если ты хочешь посмотреть этот фильм в другой версии - ну, садись на самолет, поезжай в другую страну и смотри там. Просто есть правила игры, по которым устроена жизнь. Есть законы, которые вносят какие-то ограничения. Есть те, кто выпускает фильм, и у них был выбор - выпускать без этих сцен или не выпускать. И самое главное, что у создателя фильма наверняка есть договор со студией, которая производила фильм, по этому договору строго прописано, имеет ли он право влиять на финальный монтаж. И если да, он может сказать: я хочу, чтобы было так, и все - трогать ничего нельзя. Но в 90% случаев это право находится у студии, которая производит фильм. И она сама решает вместе с прокатчиком, выпускать его в том или ином виде.

И если есть в России организация, которая занимается защитой прав потребителя, значит, те, кому не нравится, что какие-то сцены вырезали, должны обратиться туда, сказать: я потребитель, мне показали фильм не полный, я хочу свои деньги обратно. В любом случае это поле для дискуссий, конфликтов, споров, судов.

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- Еще один повод для дискуссий - новый клип группы "Ленинград" "Иисус". Уместно ли, на ваш взгляд, такое изображение Христа?

- Я думаю, что каждый человек имеет право делать то, что хочет. Так Бог создал мир, и он создал человека именно для того, чтобы у него было право выбора. Но при этом у каждого из нас есть еще обязанность отвечать за свои поступки. И если кто-то предъявит Сергею Шнурову по поводу этого клипа претензию, то, я уверяю вас, он будет отвечать.

- Сейчас можно обратить на себя внимание в шоу-бизнесе без таких провокаций?

- Есть разные примеры артистов. Есть те, кто живет и провоцирует, а есть те, кому это не нужно. Я думаю, что проблема в другом. Это не касается искусства, это касается информационной среды. Если мы с вами сейчас перейдем на ненормативную лексику, то наше интервью прочитает в тысячу раз больше людей. Но эта погоня за эффектом, за хайпом подрывает ценность информационной среды в принципе. Потому что люди перестают доверять.

- Мы на пороге кризиса?

- Ну, мы нет. Я думаю, пока люди друг на друга не бросаются, ведут себя прилично, мы еще пока в порядке. Но если вы зайдете в интернет, то поймете, что там далеко не так, как здесь, в офлайне. Там нет понятий добра и зла, жизни и смерти, семьи, Родины, ничего этого нет. И тот сериал, который мы сейчас делаем про интернет, и язык скринлайф, который мы проповедуем, призваны каким-то образом гуманизировать интернет. Через рассказ о людях, творцах, создателях, преступниках сформировать в Сети некий договор о том, что такое хорошо, а что такое плохо.

СПРАВКА "ИЗВЕСТИЙ"
Тимур Бекмамбетов - режиссер, продюсер, клипмейкер. Снял фильмы "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Ирония судьбы. Продолжение", "Елки" и другие.
С 2008 года выпустил ряд проектов в Голливуде, в том числе "Особо опасен" с Анджелиной Джоли в главной роли. Вместе с Тимом Бертоном выступил сопродюсером мультфильма "9". В формате "скринлайф" снял как режиссер триллер "Профайл" (приз зрительских симпатий на кинофестивале в Берлине).

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560202080
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