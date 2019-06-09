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Окончательный приговор: государства Палестина не будет!
00:32 11.06.2019

Дональд Трамп строит новый Ближний Восток

Эти слова посла США в Израиле Дэвида Фридмана потрясли мир:
"При определенных условиях, я полагаю, Израиль имеет право на удержание части и, скорее, не всей территории Западного берега".

Беседу с послом вела воинственно оппозиционная администрации Трампа газета The New York Times. Этот печатный орган американского либерализма также отличался едкой антиизраильской предвзятостью. Поэтому газетный сказ о декларации посла Фридмана сопровождался ядовитыми комментариями: провокация, наперекор положениям международного права и т.д.

Вчитаемся в нарочито осторожнейшее заявление посла Фридмана. "При определенных условиях", "я полагаю", "не всей территории". По образу и подобию "если кто-то кое-где у нас порой". Тем не менее его заявление следует считать эпохальным. Оно положило конец обсуждению образования государства Палестина.

Американский посол в Израиле известен своей поддержкой еврейских поселений в Иудее и Самарии (Западный берег). Знаменательно то, что именно его назначила администрация Дональда Трампа на пост посла в Израиле. Его последнее заявление было наверняка согласовано с президентом США.

Высказанная Фридманом идея ясна: Израиль сможет распространить свой суверенитет на заселенные и контролируемые им сегодня части Иудеи и Самарии. При этом Вашингтон не рекомендует присоединять де-юре к Израилю те части спорных территорий, где густо проживают арабы.

Это окончательный приговор Палестинскому государству. Не будет такого на карте мира. Невзирая на наличие в Москве посольства Палестины, неподалеку от метро Кропоткинская, еще с поздних советских времен. Будет и далее посольство без государства. Нельзя также исключать открытия посольства как бы Палестины-2 - сектора Газа, управляемого ХАМАСом (разрешенная в РФ организация, являющаяся филиалом террористической организации "Братья-мусульмане" (организация, деятельность которой запрещена в РФ)).

Смыслящие в ближневосточных делах знали и так, что никакого палестинского государства не будет по причине нежелания всех лидеров палестинцев учреждать его. Целью Организации освобождения Палестины (ООП) и ХАМАСа была всегда ликвидация Израиля, а вовсе не создание собственного государства рядом с Израилем. Их целеполагание исключало компромисс. Только полная ликвидация Израиля, а потом уже и собственное государство.

Именно этим объясняется тот факт, что оного государства нет. Не секрет, что в девяностые и в нулевые израильские лидеры активно пытались довести "мирный процесс" до его тогдашнего логического разрешения - образования государства Палестина.

Было время, когда в Иерусалиме считали этого необходимым и неизбежным мирным решением. Вспомним, как в 1993 году в норвежской столице Осло были достигнуты соглашения между Израилем и террористической ООП о выделении ей территорий для образования своей автономии, плавно переходящей в государство. Позже они были ратифицированы на лужайке Белого дома израильским премьером Рабиным, президентом США Клинтоном и главой террористов Арафатом. Международное сообщество быстро предало забвению несомненно лидирующее кровавое положение Арафата среди всех террористов мира. Он был приговорен в 1994 году к Нобелевской премии мира вместе с Рабиным и Пересом.

Израиль позволил тогда Арафату воцариться в Рамалле, неподалеку от Иерусалима. Он привез с собой несколько десятков тысяч боевиков и сразу же ответил невиданным и неслыханным даже для Израиля террором, унесшим за несколько лет жизни более тысячи израильтян. Взрывались автобусы, мирных прохожих расстреливали на улицах. И все это вместо благословленной Нобелевским комитетом работы по учреждению двадцать третьего арабского государства на Ближнем Востоке.

Разумеется, в ходе переговоров между израильтянами и палестинцами выявилось немало разногласий. Представители Израиля настаивали на сохранении большей части поселений (около 4-5 процентов территории), а также сохранялись разногласия по возвращению беженцев 1948 года и их потомков, как и не было единого мнения по Иерусалиму. Тем не менее арабская палестинская сторона могла пойти на признание права еврейского государства на существование и получить в свое распоряжение государство на 95% территорий, отвоеванных Израилем у Иордании в 1967 году.

При наличии истинного желания создать собственное государство Арафат и его преемники могли превратить полученную автономию в государство. Однако Израиль не согласился на самоликвидацию и даже окреп за последние четверть века.

Теперь это зафиксировал посол США в Израиле Фридман с согласия президента Трампа. Да, Трамп строит новый Ближний Восток.

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
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