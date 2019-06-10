Схватка США и Китая: у опасной черты, - С.Беленчук

00:36 11.06.2019 Возобладает ли в американском истеблишменте готовность к компромиссам



За последние три года американские правящие круги все чаще выдвигают на первый план тезис о том, что Китай смог провести модернизацию экономики исключительно благодаря многолетнему положительному балансу в торговле с США. И за это, то есть за то, что Китай воспользовался уязвимостями американской политики, сумел обратить к своей выгоде соглашения ВТО и превратился в суверенного актора глобальной экономики, он должен, по мнению американского истеблишмента, нести ответственность. Месть с применением в основном инструментов торговой политики начали осуществлять сразу после прихода Дональда Трампа к власти.

Параллельно резко усилилось психологическое давление. Китай стали обвинять и в прямом воровстве технологий, и в принуждении к передаче технологий, и в незаконной господдержке экспорта, и в манипулировании курсом юаня. А тут еще появился такой раздражитель, как взятый Китаем курс на выращивание из госкорпораций глобальных игроков.

И вот уже 5 мая Трамп сразу после заявления о том, что торговые переговоры с Пекином идут успешно, вдруг объявляет о повышении пошлин на китайские товары на сумму в 200 млрд долл. Китай якобы пересмотрел свою позицию по уже согласованным пунктам в проекте торгового соглашения с США.



За этим следует еще более серьезный шаг: 15 мая Трампом подписан указ о введении чрезвычайного положения для устранения угрозы, связанной с деятельностью в сфере информационно-коммуникационных технологий лиц, контролируемых "иностранными противниками". И речь, конечно же, идет о китайских компаниях, прежде всего Huawei. Особую дисциплинированность проявил Google, который почти сразу принял решение частично разорвать отношения с китайской компанией, прежде всего по обеспечению ее закрытыми исходными кодами обновлений для Android. Затем о разрыве своих бизнес-транзакций с Huawei заявил целый ряд ведущих американских и японских высокотехнологичных компаний.



Трудно сказать, насколько эффективными могут оказаться усилия США по принуждению Китая к принципиальным уступкам, но почти не вызывает сомнения, что эти усилия обернулись угрозой функционированию уже сложившихся глобальных цепочек стоимости (GVC). А ведь на GVC с расчетом на базе добавленной стоимости приходится около 70% мировой торговли. Если рассмотреть импорт США из Китая в этом разрезе, то под угрозой оказывается примерно 350 млрд долл. внутрикорпоративных поставок, причем в китайском экспорте едва ли не большее место занимает добавленная стоимость, произведенная в других странах – Японии, Республике Корея и др.



Но это не самый главный риск, тем более что его можно рассматривать и в контексте попыток оказать давление на компании Силиконовой долины с тем, чтобы они возвратили хотя бы часть производств и капитала в США. Главное – и это мнение многих американских экспертов, в частности известного либертарианца Питера Шиффа, – модель взаимодействия двух государств, несмотря на все ее издержки, весьма выгодна США, если, конечно, не отказываться от роли мирового финансового центра. Шифф полагает, что США уже давно практически ничего не сберегают, а в основном только потребляют, и ресурсы для потребления во многом предоставляет Китай через поставки дешевых товаров и покупку гособлигаций. Собственно, и сам экономический рост в США обусловлен почти исключительно наращиванием госдолга.



Каковы же реальные намерения американских властей? На фоне продолжения курса на увеличение государственных заимствований Трампу нужно продемонстрировать и признаки реального оживления экономики – а для этого нужно увеличить экспорт и уменьшить импорт. И здесь вопрос не столько абсолютных показателей, то есть достижения сбалансированного торгового оборота, сколько динамики в нужном направлении. Да и трудно представить, что США начнут де-факто оплачивать закупки иностранных товаров поставками своих собственных.



И если США удалось добиться определенного прогресса в отношениях с ближайшими соседями, то с Китаем ситуация оказалась гораздо серьезнее. Во-первых, руководство КНР не поддалось на давление и не подтвердило готовность вносить изменения в свои законы в русле требований США. Во-вторых – и это главное, – Китай сумел взять под контроль ключевые звенья в ряде важнейших технологических цепочек, и прежде всего в создании сетей нового поколения 5G. До этого – с момента присоединения к ВТО и вплоть до середины текущего десятилетия – Китай оставался в нижнем сегменте глобальных цепочек стоимости.



И вдруг такой несанкционированный сдвиг! И конечно, "адекватный" ответ – введение контроля над экспортом высокотехнологичной продукции плюс обвинение Huawei в технологическом шпионаже в пользу китайского государства. Правда, в качестве одного из "неопровержимых" доказательств приводится довольно мутная история 2009 года, связанная с участием Huawei в создании стационарной сети Wodafon в Италии, где якобы в китайских компонентах присутствовали некие специально отформатированные "черные ходы", через которые можно скачивать технологии. Самое интересное заключается в том, что на версии шпионажа отнюдь не настаивают ни Wodafon, ни итальянский партнер. Гораздо более интересным в этой связи является утверждение американского эксперта Тома Луонго о том, что Huawei в 2014 году отказалась дать Агентству национальной безопасности (АНБ) разрешение на установку "черных ходов" в собственных сетях.



И это все при том, что, по информации Луонго, который ссылается, в частности, на Эдварда Сноудена, АНБ еще в нулевые годы проникло в корпоративные серверы Huawei и к 2010 году читало корпоративную почту и держало под контролем исходные коды, используемые в продукции китайцев.



В целом в отношениях между двумя крупнейшими экономиками мира сложилась острая ситуация. Далее могут последовать шаги, которые чреваты необратимыми последствиями. К таковым можно отнести сброс Китаем гособлигаций. А со стороны США – практически полное исключение Китая из GVC. Пока стороны тестируют реакцию друг друга на этих направлениях. Можно лишь надеяться, что в американском истеблишменте возобладает готовность к компромиссам. И первые признаки уже появились – это предоставление отсрочки введения ограничений против Huawei и недавний отказ признавать Китай валютным манипулятором.



Об авторе: Сергей Иванович Беленчук – и.о. заведующего кафедрой мировой экономики РГГУ, кандидат экономических наук.

10.06.19 Источник - ng.ru

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