Европа на грани анархии

00:49 11.06.2019

Недавние выборы в Европарламент окончателно лишили центристов лидирующих позиций – на их место приходят евроскептики.

Проевропейские левые силы потеряли в Швеции гораздо больше, чем ожидалось. Умеренно правая голландская "Народная партия за свободу и демократию" получила всего 4 места в ЕП.



Результаты выборов в Великобритании стали отражением тенденций, которые наблюдаются по всей Европе. Крупнейшие партии теряют доверие населения, часть которого выступает за Brexit, другая – против.

Сторонники Brexit недвусмысленно выразили свое мнение, присоединившись к партии Найджела Фараджа. Устав от нерешительности лейбористов, они примкнули к либерал-демократам и "Зеленым".



Места, на которые рассчитывали социал-демократы, теперь принадлежат Ги Верхофстадту и Фракции Альянса либералов и демократов за Европу.

Раскол переживает не только Великобритания. В Германии потерпели поражение социал-демократы, за которых проголосовали 15,8% избирателей. Партия "Зеленые" набрала 20,5% голосов. Она стала второй после ХДС/ХСС, удвоив результат прошлых выборов.



В ряде стран партии, стремящиеся к интеграции Европы, сумели показать сильные результаты. Однако их местные успехи не сравнить с напором евроскептиков, которых представляют Партия брексита, венгерская партия "Фидес" и итальянская "Лига Севера".



"Лига Севера" Маттео Сальвини и Партия брексита Найджела Фараджа – наиболее значимые партии в Европарламенте. Обе находятся в конфронтации с руководством ЕС, которое мечтает раздавить их лидеров.

Надо отметить, полные результаты выборов еще не опубликованы. Глава Европейского совета Дональд Туск заявил в СМИ, что "брексит ─ это вакцина против евроскептицизма". Он усилил тактику запугивания в отношении тех, кто осмелится подумать о попытке покинуть ЕС. Туск забывает о том, что политический истеблишмент в Великобритании теряет позиции. Он не сможет удержать власть до конца года.



С таким катастрофическим результатом можно было бы ожидать, что тори из чувства стыда распустят правительство, как это сделал премьер-министр Греции Алексис Ципрас после поражения партии "Новая демократия". Но этого не произойдет. И понятно почему. Брюссель и Вестминстер намерены помешать росту партии Фараджа.



Лейбористскую партию осыпали упреками, после того, как ее лидер Джереми Корбин поддержал второй референдум. Хотя он не имел права призывать к голосованию по вопросу объявления вотума недоверия правительству. У него мало шансов на победу на всеобщих выборах, если за его спиной не будет ничего, кроме неэффективной коалиции. Политическому истеблишменту Лондона не терпится избавиться от Корбина и вернуть обратно Тони Блэра.

Заявление Туска адресовано польскому правительству, Сальвини в Италии и Виктору Орбану в Венгрии. Контратака против Италии уже началась: ЕС угрожает оштрафовать Италию на $4 млрд, которых у нее нет, за нарушение бюджетных правил. Это произошло через день после того, как Сальвини вложил "заряженный ствол" в руки избирателей, чтобы выступить против мер жесткой экономии ЕС.



Германия проголосовала за Меркель, чтобы следовать прежним курсом. Италия проголосовала иначе.

Это прекрасный пример того, почему ЕС оказался проектом, который не оправдал себя и который никогда не должен был дойти до этой стадии политической интеграции. Он был бы успешным, если бы просто оставался зоной свободной торговли. Но ЕС изначально создавался как транснациональное сверхгосударство, где не учитывается воля народов. Многие годы все эти люди лгали о том, что такое ЕС и каковы его цели.

И теперь, когда все стало очевидно, кто-то соглашается с этим, а кто-то продолжает отрицать. В ближайшем будущем ЕС ждет самая настоящая анархия.



04.06.2019,