Берлин пытается спасти иранскую ядерную сделку, - Ф.Селимова

01:06 11.06.2019 Глава немецкого МИДа призвал Тегеран к диалогу



Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас посетил Тегеран с общеевропейской миссией – спасти ядерную сделку и ослабить усиливающуюся напряженность в Персидском заливе. В понедельник он встретился с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом и президентом Хасаном Рухани, которых призвал к поиску способов спасения ядерного соглашения. "Мы хотим выполнить свои обязательства, – заявил Маас на совместной пресс-конференции с Зарифом. – Мы не можем творить чудеса, но мы попытаемся предотвратить провал (ядерной сделки. – "НГ")".



Маас подчеркнул важность сохранения диалога с Ираном. "Ситуация в регионе очень взрывоопасная и очень серьезная", – сказал он, выразив опасение, что дальнейшая эскалация напряженности может привести к войне.

"Господин Трамп объявил, что США начали экономическую войну против Ирана. Единственное решение для снижения напряженности в этом регионе – остановить экономическую войну", – заявил, в свою очередь, Зариф. "Тот, кто начнет войну с нами, не будет тем, кто ее закончит", – пригрозил глава иранского МИДа.

После того как в мае прошлого года США в одностороннем порядке вышли из достигнутого летом 2015 года соглашения об иранской ядерной программе, известного также как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), а в ноябре ввели санкции против нефтяного и финансового секторов Ирана, напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном постоянно растет. Стороны то и дело угрожают друг другу карательными мерами. Недавно США направили дополнительные военные корабли и авиацию в Персидский залив.

5 мая в ответ на усиливающееся давление Америки Тегеран заявил, что с середины мая официально прекращает соблюдать часть своих обязательств в рамках СВПД.



Президент Хасан Рухани призвал остальных участников ядерной сделки (Россия, Китай, Германия, Франция, Великобритания) защитить Иран от последствий американских ограничений, из-за которых стоимость иранской национальной валюты упала до рекордно низкого уровня, а годовой уровень инфляции вырос в четыре раза. В противном случае Рухани пригрозил через 60 дней возобновить обогащение урана до концентраций, превышающих 3,67%, необходимых для реакторного топлива. "Жители Ирана и всего мира должны понимать, что страна не выходит из договора. Это действия в рамках соглашения", – подчеркнул Рухани. Он также заявил, что Иран не позволит США превратить сделку в выгодную лишь для одной стороны. В ответ на это страны ЕС заявили, что привержены СВПД, однако отвергают любые ультиматумы от Тегерана.



Перед визитом главы немецкой дипломатии в Исламскую Республику Тегеран дал понять, что по-прежнему ждет от участников сделки эффективных мер, которые бы гарантировали защиту интересов Ирана от санкций США. "Пока партнеры по договору не оправдали наших ожиданий", – заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави. – Мы ждем от Европы демонстрации благих намерений для сохранения СВПД. Мы готовы вести переговоры, но европейцы не в том положении, чтобы обсуждать вопросы, выходящие за рамки ядерной сделки". Он также отметил, что сейчас Тегеран не возлагает надежд на механизм INSTEX (инструмент для поддержки торговых обменов). Его Евросоюз специально разработал для проведения финансовых операций с Ираном, так как он оказался отрезанным от международной банковской системы SWIFT.

Маас заверил Зарифа в том, что европейцы прилагают все усилия, чтобы запустить INSTEX. По его словам, первая транзакция будет проведена в ближайшее время. Срок ультиматума, выдвинутого Тегераном своим партнерам по СВПД, истекает 7 июля.



Комментируя "НГ" последствия жестких американских санкций, старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Владимир Сажин отметил, что с 21 марта 2018-го по 21 марта 2019 года (в Иране начало нового года приходится на 20 марта) Иран в среднем добывал 1,3 млн барр. нефти в сутки (до возобновления американских санкций эта цифра составляла не менее 2,5 млн) и получил около 50 млрд долл. прибыли.

5 ноября Вашингтон возобновил санкции против Тегерана, призвав своих союзников прекратить импорт иранской нефти. При этом для восьми стран, включая Китай, Индию, Италию, Грецию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию, США сделали исключение, разрешив им в течение 180 дней покупать иранскую нефть. Теперь, когда время такой отсрочки истекло, практически все страны отказались от покупок иранского черного золота, что в итоге привело к падению его добычи до 500 тыс. барр. в сутки. "Этого, конечно, катастрофически мало для иранской экономики, если учитывать, что она зиждется на нефтедолларах. Ситуация в Иране очень сложная. Там растет инфляция, которая, по некоторым данным, достигает чуть ли не 40%, и соответственно растет безработица. Весь комплекс социальных проблем обостряется с каждым днем", – сказал эксперт.



На фоне того, что финансовые ресурсы Ирана постепенно сокращаются, а поступление новых не предвидится, в Исламской Республике все чаще раздаются голоса тех, кто говорит о необходимости ведения диалога с США. По словам эксперта, хотя духовный лидер аятолла Али Хаменеи выступает категорически против любых переговоров, Рухани не отбрасывает подобную идею при условии, что США снимут санкции. Кроме того, она витает и в стенах Меджлиса (парламент Ирана).

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео в очередной раз заявил о готовности Вашингтона вести диалог с Тегераном. При этом он отметил, что США будут и дальше противостоять "злонамеренной политике" Тегерана, а когда Иран "захочет вести себя как нормальное государство", то они будут готовы к диалогу.



"Согласится ли Иран на диалог с США и в каком формате он будет вестись – это вопрос вопросов. Думаю, что это не будет двусторонний формат", – отметил Сажин. Самым лучшим вариантом, по его мнению, был бы формат "5 +1", благодаря которому удалось заключить СВПД. "Этот формат был очень успешным. Многие политики говорили, что он приемлем не только для Ирана, но и вообще для международных отношений в целом для решения многих проблем", – подчеркнул эксперт.



Как сообщает сайт Olimpian, в среду в Тегеран в качестве эмиссара президента США Дональда Трампа прибудет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Ближневосточная нефть остается крайне важной для Японии, и недавние угрозы со стороны Ирана закрыть Ормузский пролив, через который проходит треть всей нефти, транспортируемой по морю, вызывают обеспокоенность у Токио.



Фемида Селимова

10.06.2019 Источник - ng.ru

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