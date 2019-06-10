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Массовые акции протеста в Гонконге. Кто организовал?
07:05 11.06.2019

Гонконг просит не выдавать
Закон об экстрадиции в материковый Китай вызвал крупнейшие массовые протесты

Парламент Гонконга в среду рассмотрит во втором чтении проект соглашения об экстрадиции с КНР, разрешающий выдачу Пекину жителей бывшей британской колонии, подозреваемых в нарушении китайских законов. Законопроект, грозящий разрушить нынешнюю модель отношений с материковым Китаем, вызвал в Гонконге самые массовые протесты за все время его перехода под юрисдикцию Пекина. Хотя на улицы вышли более 1 млн человек, власти Гонконга полны решимости добиться принятия скандального закона. МИД КНР назвал демонстрации в Гонконге "происками внешних сил".
Ситуация в бывшей британской колонии, в 1997 году получившей новый статус - Специальный административный район (САР) Китая, предельно накалилась в минувшее воскресенье, когда на улицы Гонконга вышли более 1 млн его жителей (общая численность населения региона - около 7,5 млн человек).
Поводом стал внесенный на рассмотрение Законодательного совета (местного парламента) проект соглашения с материковым Китаем, способного стать мощным инструментом в борьбе с политической оппозицией.

В случае принятия закон позволит Пекину добиваться выдачи лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР.
Право экстрадиции будет распространяться не только на подозреваемых в совершении уголовных преступлений, но и на правозащитников, диссидентов и политиков, выступающих против политической и культурной экспансии материкового Китая.

Более двух десятилетий после того, как Гонконг покинул последний британский губернатор Крис Пэттен, бывшая колония все еще пользуется широкой автономией, и ее отношения с Пекином основаны на формуле "одна страна - две системы". Тем не менее в Гонконге растут опасения, что этот хрупкий статус-кво может быть нарушен, в результате чего регион утратит свою уникальную идентичность.

Первые массовые протесты вспыхнули в Гонконге осенью 2014 года и получили название "революция зонтиков" (протестующие студенты сидели с зонтиками в руках). Вторая волна протестов прокатилась по Гонконгу в августе 2016 года - тогда поводом стало решение Пекина не допустить ряд гражданских активистов к участию в выборах в Законодательный совет. После этого протестное движение в Гонконге себя особо не проявляло, что позволило властям сделать вывод о том, что оппозиция утратила массовую поддержку.
Между тем воскресная акция показала: протестный потенциал далеко не исчерпан.

Толпа, растянувшаяся на несколько километров, прошла от парка "Виктория" к комплексу правительственных зданий в районе Адмиралтейства. Изначально мирная манифестация переросла в столкновения с полицией после того, как наиболее радикально настроенная часть митингующих предприняла попытку прорваться через металлические заграждения и пойти на штурм парламента.
Акция протеста не поколебала решимости главы администрации САР Кэрри Лам добиваться принятия законопроекта, который в среду будет рассмотрен Законодательным советом во втором чтении. "Это очень важный законодательный акт, который будет способствовать сохранению справедливости и обеспечению выполнения Гонконгом своих международных обязательств в отношении трансграничных и транснациональных преступлений",- заявила госпожа Лам.
Глава местной администрации настаивала на том, что требование принять новый закон - это не указание из Пекина, а инициатива снизу.
По ее версии, власти Гонконга получили обращение более 300 групп и организаций, призывающих предоставить властям КНР право добиваться экстрадиции из бывшей британской колонии, что должно стать важным шагом в борьбе с преступностью.

Реакцию Пекина изложил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан. "Центральное правительство Китая продолжит поддерживать правительство Специального административного района Гонконг в изменении законодательства",- заявил китайский дипломат. По его словам, "большинство гонконгцев одобряют работу местной администрации по внесению соответствующих законодательных поправок". При этом Гэн Шуан не исключил того, что беспорядки в Гонконге могли быть инспирированы внешними силами, добивающимися ослабления КНР. "Китай решительно выступает против любого внешнего вмешательства в дела Гонконга",- подытожил официальный представитель МИД КНР.
Как власти КНР помогают зарубежным правительствам следить за своими гражданами.

Ранее англоязычная китайская газета China Daily обвинила в беспорядках "некоторые иностранные силы, которые пытаются посеять хаос в Гонконге и используют протесты для того, чтобы продвигать собственную стратегию и вредить Китаю". "К сожалению, некоторые жители Гонконга были обмануты оппозиционным лагерем и их иностранными союзниками, поддержавшими кампанию против экстрадиции. Эти люди не смогли понять, что оппозиционный лагерь использует их в качестве пешек",- говорится в редакционном комментарии China Daily.
"Предложение принять новый закон неслучайно вывело на улицы Гонконга более миллиона человек. Это выглядит вполне логичным, учитывая, что предлагаемые нововведения вызвали ожесточенные споры как внутри истеблишмента, так и в гражданском обществе - причем не только в Гонконге, но и далеко за его пределами",- сообщил "Ъ" наблюдавший за воскресной акцией независимый гонконгский эксперт Брайан Ен. "Несмотря на теории заговора, нельзя забывать о том, что судебная система Гонконга остается независимой, что неоднократно позволяло добиваться пересмотра решений гонконгского правительства. Между тем последние массовые протесты свидетельствуют о высокой степени непонимания и недоверия между властями Гонконга и его жителями",- резюмирует Брайан Ен.
Сергей Строкань
от 10.06.2019,

Источник - "Коммерсантъ"
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