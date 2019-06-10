В Кыргызстане открыли "Китайскую библиотеку"

07:12 11.06.2019

10 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Мария ОРЛОВА



В Кыргызстане на базе Бишкекского гуманитарного университета имени Карасаева открыли "Китайскую библиотеку". Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования.



По ее данным, библиотека расположилась на 372 квадратных метрах. В ней можно найти более 8 тысяч книг на китайском, английском, русском и кыргызском языках. Кроме того, в ней более 80 тысяч цифровых ресурсов: электронных книг, журналов, газет и иллюстраций.

В ведомстве отметили, что открытие "Китайской библиотеки" состоялось в рамках предстоящего государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Кыргызстан.



"Китайская библиотека" - брендовый проект КНР, в рамках которого международному сообществу открывают возможности для понимания Китая, создают платформу для культурных обменов с зарубежными странами, предоставляют иностранным экспертам, ученым и аналитическим центрам научные работы по Китаю, оказывают содействие развитию китайско-зарубежных отношений.