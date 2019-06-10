70% Токаева означают.., - Д.Ашимбаев

07:20 11.06.2019

Данияр Ашимбаев прокомментировал прошедшие президентские выборы

"70 процентов - это не привычные для нас 90 процентов с чем-то Нурсултана Назарбаева, но для новичка на посту Президента это очень много. Прежде всего, это надо понимать, как политический аванс под программу нового Президента"



НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ, 10 июня



Касым-Жомарт Токаев получил политический аванс под свою предвыборную программу. Так считает известный политолог, издатель биографической энциклопедии "Кто есть кто в Казахстане" Данияр Ашимбаев, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Надо понимать, что это первые выборы с другим кандидатом. Одно дело - транзит власти, а другое дело, когда транзит власти переходит на рассмотрение населения. Все-таки новый Президент, мало известный широкой публике, большая конкурентная среда. Впервые участвовало семь кандидатов, почти вдвое больше, чем обычно. Кроме того, наличие определенной обостренной социальной проблематики, внешнего воздействия. Мы также видели, какой сыр-бор подняли бывшие соратники Косанова по поводу его участия в выборах. То есть, вся избирательная кампания, в принципе, скучной не была. В ходе нее был решен главный вопрос - Касым-Жомарт Токаев победил. Принципиальных нарушений, на мой взгляд, в ходе кампании не было. Выборы прошли транспарентно, спокойно. Со стороны СМИ соблюдались все нормы законодательства, так, что глядя в телевизор, не было понять, кто является самым главным кандидатом, а кто второстепенным. Наблюдателей было более, чем достаточно. Весь необходимый контроль за выборным процессом был", - сказал Д.Ашимбаев.

По его словам, главным результатом выборов стала победа К.Токаева с большим перевесом над другими кандидатами.

"70 процентов - это не привычные для нас 90 процентов с чем-то Нурсултана Назарбаева, но для новичка на посту Президента это очень много. Прежде всего, это надо понимать, как политический аванс под программу нового Президента, в которой были освещены многие важные вещи. Поэтому, население сделало свой выбор в пользу кандидата, предложенного Нурсултаном Назарбаевым - старого казахстанского политика, тяжеловеса, дипломата, бывшего Премьера, бывшего спикера Сената, который из казахстанских чиновников добился самого высокого поста в международных организациях, а именно заместителя генсека ООН", - отметил политолог.



---



Политолог: Тезис программы Токаева – справедливость

24.kz, 10 июня



Прошедшие в Казахстане выборы – уникальная возможность укрепить стабильность и проработать политические платформы демократических партий страны. Такое мнение озвучил политолог Данияр Ашимбаев.

Первое, на что обращает внимание эксперт, – это большое число кандидатов, которые вступили в предвыборную гонку. Именно это, по словам специалиста, дало дополнительный импульс к тому, чтобы продвинуть свои политические бренды. Пересмотреть и усилить программы, а также набраться политического опыта в общении с избирателями в живом конкурентном поле.

В отношении Касым-Жомарта Токаева, получившего наибольшую поддержку со стороны избирателей, политолог ссылается, прежде всего, на основные ценности, которые кандидат продвигал в ходе своей кампании.

Данияр Ашимбаев, политолог:

- Тезис программы Токаева – справедливость. То есть вещь, которую сложно измерить объективными факторами, но одна из самых востребованных казахстанским социумом. И даже самой властью. Это касается и борьбы с коррупцией, и судебной системы, и модернизации, и распределения финансовых потоков, исполнения государственных программ и т.д.



---



Второму президенту Казахстана досталось не такое уж и сказочное наследство

Касым-Жомарту Токаеву придется заняться "социалкой"



Юрий Рокс, ng.ru, 10 июня



Итоги выборов президента Казахстана полностью совпали с прогнозируемыми. ЦИКу республики еще предстоит обнародовать окончательные результаты, но сомнений в успехе кандидата от власти Касым-Жомарта Токаева нет никаких. И возражений его соперников тоже нет. Токаев наберет не меньше 70% голосов и станет вторым президентом Казахстана. Многочисленные наблюдатели на избирательных участках нарушений не выявили и назвали голосование полностью соответствующим общепринятым демократическим стандартам.

Касым-Жомарт Токаев и сам знает, что победил. Он уже поблагодарил казахстанцев за доверие и обещал вести страну вперед, в светлое будущее. "Ситуация в стране изменилась, так же как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана", – говорится в сообщении, размещенном на сайте Токаева.

По словам заместителя председателя ЦИКа Константина Петрова, по предварительным данным, Токаев набрал более 6,5 млн голосов, что составляет чуть больше 70% от общего количества проголосовавших, явка же составила почти 80%. Остальные участники выборов отстали так сильно, что если и было у кого-то из них желание опротестовать, то при существующем разрыве оно, наверное, пропало.

И все-таки не все было гладко в воскресенье в Казахстане. В Нур-Султане и Алма-Ате правоохранительные органы пресекли попытки устроить акции протеста. Всего к вечеру воскресенья было задержано более 100 оппозиционно настроенных людей. В основном молодых. Были ли это стихийные попытки выразить протест или неудавшееся подготовленное выступление – правоохранителям еще предстоит выяснить. Так или иначе, но ко второй половине понедельника большинство задержанных были отпущены на свободу. Еще раньше – в тот же день, то есть в воскресенье, по словам официального представителя МВД Казахстана, выпустили нескольких журналистов, которых взяли вместе с оппозиционерами.

Несмотря на уверенную победу Токаева, казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что он все-таки недобрал голосов: "Он мог получить 80% как минимум". По мнению политолога, подобный недобор может быть вызван политической активностью первого президента Нурсултана Назарбаева, оттенившего Токаева в последние две недели агитационной кампании.

Относительно невысокий результат, если таковым считать полученные Токаевым 70% (!) голосов, Ашимбаев также объясняет протестными настроениями среди части казахстанской молодежи, которые, собственно, и стали выплескиваться в воскресенье. Комментируя состоявшиеся выборы, политолог заострил внимание на том, что в сравнении с Назарбаевым у Токаева нет "такого политического багажа и веса… (следовательно. – "НГ") ему это предстоит набирать с нуля".

"Социальная проблематика была, есть и будет. Но митингующие не требуют ни создания условий для развития бизнеса, ни обеспечения детей учебой. Они просят не удочку, а рыбу. Потому возникают вопросы к этим требованиям. Думаю, государству надо обратить внимание на социальную проблематику, выстраивание институтов реагирования на такие проблемы, создать условия, при которых люди могли бы сами решать свои проблемы, не перекладывая их на плечи других", – резюмировал Ашимбаев.