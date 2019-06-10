"Дело Голунова" - это атака на власть и на Путина, - В.Шурыгин

07:23 11.06.2019

Сигнал о грозящей катастрофе

в российском и мировом медиа-пространстве разворачивается громкий скандал вокруг "дела Голунова"



6 июня на Цветном бульваре Москвы был задержан 36-летний журналист портала "Медуза" Иван Голунов, у которого при обыске были обнаружены расфасованные по сверткам четыре грамма наркотического средства метилэфедрона. Затем в арендуемой Голуновым квартире на Вешняковской улице, по данным полиции, были обнаружены электронные весы, три пакета и сверток с порошкообразным веществом (позже сообщалось, что это кокаин). Почти сразу после задержания журналист заявил, что никогда не употреблял наркотики и не занимался их продажей. Действия правоохранителей он назвал провокацией и местью за проведенные им журналистские расследования фактов коррупции.



Буквально с первых часов ареста на защиту журналиста поднялись не только его коллеги по изданию, но и целый ряд центральных и региональных СМИ, журналистов федеральных каналов, артистов и шоуменов. Апофеозом акции стал выход 10 июня сразу трех изданий: "Коммерсанта", "Ведомостей" и РБК, - с требованием обеспечить максимальную прозрачность следствия. Голунову были обеспечены лучшие адвокаты. А суд под давлением информационной компании ограничился совершенно нехарактерной для таких дел мерой пресечения: домашним арестом.



Я совершенно не собираюсь давать свою оценку этой истории и, тем более, определять виновность или не виновность Ивана Голунова. Замечу лишь, что полностью солидарен с генерал-майором Александром Михайловым, который много лет своей службы отдал борьбе с наркотиками: "Во-первых, никто из тех, кто активно заступается за Ивана, не представляет себе деятельности наркодилеров. Она глубоко латентна. И, как показывает практика, даже близкие люди чаще всего не знают о ней. Не говоря о коллегах и друзьях. Это аксиома. И не надо собственные стандарты поведения и законопослушания переносить на всех. Во-вторых, факт неупотребления наркотиков и их продажа - не одно и тоже. Сбытчики часто сами никогда "дурь" не употребляют. А сбыт - лишь короткие деньги. А тут речь идет о клубном и "престижном" веществе. В-третьих, теоретически можно допустить, что таким образом (подбрасывая наркотики) можно унять разоблачительный пафос журналиста... Но это - лишь теоретически. Есть сотни способов без политических последствий "найти управу", не прибегая не только к уголовному громкому преследованию, но даже к физическому воздействию. В-четвертых, принадлежность к профессиональному цеху ничего не объясняет и не доказывает. На моей памяти было много случаев, когда к наркотикам имели отношения и журналисты, и писатели, и прочие "властители умов"… Ловили, сажали и не таких. Выслушивали при этом упреки и обвинения. И уж профессиональные журналисты это знают".



Все верно. И пусть свое слово скажет суд. Я не сомневаюсь, что на стороне Голунова - самые опытные адвокаты, и любая фабрикация доказательств стороной обвинения просто развалится в суде.



Я - о другом. О том, как быстро "дело Голунова" было развернуто против Власти. Буквально за сутки задержание журналиста из скандальной истории превратилось в "крестовый поход" против "режима", который пытается посягать на свободу слова и расправиться с борцом против коррупции. И в эту борьбу мгновенно включились не только "привычные борцы", типа Навального и прочих радикально-либеральных "фриков", но и вполне респектабельные СМИ, которые ранее в антивластной фронде замечены не были. В результате возникает ощущение, что "дело Голунова" - не просто удобный повод для новых "стратегических учений" либералов по атаке на российскую "властную вертикаль", но оно специально было подготовлено с этой целью. Трудно ли спецагентуре "дать наводку" на конкретного человека? В пользу данной гипотезы говорит и то, насколько мгновенно этот повод был подхвачен иностранными СМИ и правозащитными организациями, которые тут же, все как один, отметились соответствующими материалами. Столь мощный "накат", похоже, оказался совершенно неожиданным для наших властных структур, и те "хранят гордое молчание", позволяя ситуации накаляться до крайности.



Если это - не сознательный "прозвон всей цепи", то это сигнал о грозящей катастрофе. Собственно, вариантов ответа здесь не так много. Есть вариант уступить давлению, в очередной раз показав свою слабость, перед либеральной тусовкой, как это было в историях с Серебрянниковым и со строительством храма в Екатеринбурге. Либо, напротив, ответить максимально жестко, с использованием репрессивного аппарата и последних поправок в законодательстве. Но именно этого либералы и добиваются в рамках "майданных" сценариев захвата власти. Им обязательно нужны кровь и жертвы, чтобы доказать "нелегитимность действующей власти" и заменить ее своей, "народной", как на Украине и в других странах, ставших мишенями "цветных революций".

Единственным адекватным ответом на происходящие является запуск национальных проектов, включая борьбу с коррупцией и обновление властной вертикали. Восстановление не на словах, а на деле "социальных лифтов". Формирование трех главных приоритетных направлений развития страны: Арктики, Дальнего Востока и южного стратегического проекта с выходом на Ближний Восток и в Средиземное море. Нужны мегапроекты объединяющие нацию, а не унылое топтание на месте с мантрами о "комфортности". Но сможет ли это понять Власть - вопрос риторический…



Владислав Шурыгин

10 июня 2019