Жил-был актер... Новый президент Украины похож на глубоководную рыбу, - А.Анпилогов

07:30 11.06.2019

Жил-был актер...

новый президент Украины похож на глубоководную рыбу, резко поднятую на поверхность



Алексей Анпилогов

11 июня 2019



На прошедшей неделе новый президент Украины, Владимир Зеленский, совершил свой первый зарубежный визит. Первая зарубежная поездка Зеленского, в общем-то, копировала предыдущий выбор Петра Порошенко - визит был нанесен в европейский Брюссель, а не в российскую столицу Москву.



Впрочем, как оказалось, извечная редакторская процедура "вырезать-вставить" была применена не только к самому визиту, но и к всем дипломатическим процедурам. Те же обнимания Зеленского с главой Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером, такая же совместная речь с генеральным секретарем НАТО, Йенсом Столтенбергом. Даже собственное выступление Зеленского, которое он по бумажке прочитал в щемящем душу стиле "лет ми спик фром май харт", оказалось практически полной калькой такого же выступления Порошенко, произнесенного несколько лет назад на таких же встречах.



Потом, правда, все свалили на украинский МИД и на анонимных клерков, которые, якобы, приготовили речь Зеленского, просто взяв куски из прошлой речи Порошенко - только выглядели эти оправдания достаточно жалко и беспомощно. Ну, кроме того, что лишний раз убедили всех, что английским Зеленский владеет отнюдь не на уровне своего предшественника, да и в политической повестке разбирается явно с чужих слов.



"Короля играет свита" - это извечное утверждение еще раз было наглядно было продемонстрировано во время поездки в Брюссель. Бывший в глазах некоторых "голубем мира" и президентом благих вестей, во время посещения европейской столицы Зеленский хоть и внезапно, но весьма ожидаемо оказался "ястребом войны" и чуть ухудшенной копией Петра Порошенко. Те же глупости насчет "российской империи", обещания извечного пути в НАТО и ЕС, все больше напоминающего блуждания евреев по ближневосточной пустыне, ну и рассказы о победе в противостоянии с "агрессором". Короче, если кому-то дать почитать абзацы слов Зеленского и Порошенко, перемешанные в случайном порядке - хрен кто поймет, где речь из 2014 года, а где - выступление из 2019-го.

Ну а чего вы ожидали? Жил-был актер, актер хороший и талантливый. Ездил с гастролями в Турцию, в Москву, ну иногда - в Юрмалу, она ведь тоже теперь в Евросоюзе. Только вот многие забывают о том, что "хорошим" называют того актера, который может максимально достоверно вжиться в любой образ. Ну, конечно, в пределах своего амплуа, чтобы Отелло вдруг не пришел в последнем акте к Дездемоне с пачкой воздушных шариков и с хорошими шутками в репризах.



А тут этого актера берут - и ставят разом на самый высокий государственный пост в немаленькой стране. Не так, как у Рейгана это случилось, с почти что тридцатилетней карьерой в публичной политике - а вот так, разом, за полгода с хвостиком. Это же как глубоководную рыбу на поверхность поднять! Видели, как у несчастных от перепада давления глаза пучит? Ну вот и у Зеленского похожий процесс идет, только пока что на лице не очень заметно - а больше видно по поступкам и словам.



Отсюда и все недоумение Зеленским, которое все больше видно и на Украине, и в России. Это стареющему Жан-Клоду Юнкеру приятнее с молодым и красивым президентом целоваться - а людям что, простите, делать? Ведь им с этим чудом еще пять лет жить, а персонаж явно не понимает, что ему в новой роли говорить и делать. Ведь войну на Донбассе надо уже давно убить, пока она не убила еще больше невинных людей - а новый президент по-прежнему играет свою привычную роль шута и скомороха. Шутит, смеется, выясняет, как у "героев АТО" обстоят дела с едой, сном и горячим душем. Очнитесь, господин президент! Это же гражданская война в стране, а не финал капитанов КВН.



Отсюда, кстати, и весьма сдержанная оценка Зеленского президентом России, Владимиром Путиным. "Хороший актер". В самом деле, "одно дело кого-то играть, а другое дело - быть кем-то". Немаленькая страна ведь не может жить с "иллюзией президента", у нее должен быть, существовать, действовать настоящий президент. Который сможет не просто красиво и с выражением прочитать речь по бумажке - а и реализовать на практике все те политические обещания, которые он дал своим избирателям.



Еще в 1957 году великий американский писатель-фантаст Роберт Хайнлайн написал замечательный роман "Двойная звезда". В нем рассказывалось, как хорошего, но нищего актера наняли на роль двойника известного политика, тайно похищенного конкурирующей партией. Вначале актера просто попросили выступить на нескольких публичных встречах - благо портретное сходство позволяло это сделать. Пока двойник-актер играл свою роль, был найден сам политик, но его здоровье оказалось бесповоротно подорвано длительным заключением - и вскоре он умер. Волей-неволей актеру пришлось не только играть роль политика, но и стать этим человеком - так как на эту фигуру была завязана вся политика планеты Земля. В итоге бывший актер просто "убил" в себе прошлую личность - так как осознал, что его новая, глобальная роль никак не соотносится с мелочным и масштабом его бывшего сознания.



Сможет ли так измениться Зеленский? Поживем - увидим. Пока что мы увидели лишь хорошего актера, с выражением прочитавшем речь на малознакомом ему языке на новой для него сцене.