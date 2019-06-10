 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Токаев обещает обновить КазПравительство молодежью. Жалаир-югенд, по коням!
07:42 11.06.2019

Токаев пообещал привлекать молодежь в состав правительства Казахстана
На пресс-конференции в Акорде Токаев пояснил, что в правительстве могут произойти точечные кадровые назначения

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал точечные перестановки в правительстве Казахстана. В ходе пресс-конференции в резиденции Ак орда казахстанский лидер отметил, что "в состав правительства будут привлекаться новые лица, в том числе молодежь". "Я обещал подготовить президентский кадровый список, в который войдут 300 человек из всех регионов. Мы этот список будем обновлять. Когда я говорил, что будущее Казахстана принадлежит молодежи, я не кривил душой. Это так и есть. Что касается стиля моей работы, я настроен на конструктивный диалог, который будет сочетаться с жесткими мерами в отношении тех, кто не справляется с работой", - сказал президент.

При этом одной из самых главных своих задач Токаев назвал борьбу с коррупцией. "Это большое зло, которое приходит очень легко, но искоренить его очень сложно. С этим общественным злом мы должны как общество вместе бороться. Может быть очень поздно, если мы не будем бороться сейчас", - заявил Токаев . По его мнению, "история знает немало примеров, когда крупные империи пали именно из-за коррупции. Это очень актуальный вопрос, и даже в самых развитых государствах коррупция имеет место. И мы всегда об этом говорим открыто. У нас коррупция является большой проблемой, для нашей безопасности это тоже большой риск".
Подробнее: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/kogda-proydet-inauguratsiya-prezidenta-kazahstana-371053/
Внеочередные выборы президента Казахстана состоялись, 9 июня. Явка составила 77,4%. В президентской гонке приняли участие семь кандидатов, действующий президент Токаев набрал наибольшее количество голосов. По предварительным данным Центризбиркома, за него проголосовали 70,76% избирателей.
По данным наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), никаких серьезных нарушений зафиксировано не было: выборы были прозрачными и демократичными. Жалоб от проигравших кандидатов также не поступало.
Токаев занял пост главы государства в марте этого года, после того как первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной более 25 лет, сложил свои полномочия и назначил его преемником. В начале апреля политик объявил о проведении в республике внеочередных президентских выборов.
Инаугурация президента, по словам Токаев, состоится 12 июня при условии, что центральная избирательная комиссия справится с задачей обобщения итогов голосования и опубликует официальный отчет.

Источник - mk.ru
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