ТаджДиаспора осудила убийство спортсмена Чуева в Москве

07:46 11.06.2019

Земляки осудили подозреваемых в убийстве спортсмена Сергея Чуева

Таджикская диаспора в Москве начала говорить о позорящих нацию молодых мигрантах



Представители таджикской диаспоры отреагировали на сообщение об аресте восьми своих соотечественников, которые подозреваются в убийстве 7 июня мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева. Они заявляют о том, что шокированы случившимся и с трудом могут в это поверить.



Напомню, в субботнюю ночь после пикника на Черневском пруду на юге Москвы агрессивные мигранты, перебравшие спиртного, начали приставать к прохожим, в том числе к беременной женщине. 34-летний Сергей во время драки получил удар ногой в голову и упал в воду. Позднее он скончался от остановки сердца в машине "скорой помощи". Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье "убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений".



Трагедия на Южнобутовской улице вызвала огромный резонанс. Она произошла буквально на следующий день после похорон Никиты Белянкина, экс-спецназовца, получившего смертельное ножевое ранение в драке с уроженцами Армении в поселке Путилково.



Вторая жертва уличных разборок - как подтверждение выводов обеспокоенных граждан о том, что представители "южных стран и регионов" не собирались и не собираются соблюдать нормы Уголовного кодекса России и общепринятые правила поведения. Для них "десять на одного" - это нормальная практика, к которой они прибегают после бурных возлияний. "МК" решил поинтересоваться у уважаемых граждан Таджикистана, что они думают о случившемся:

Парвиз Наджимиков, пресс-атташе посольства республики Таджикистан в РФ:



-Этот случай вызвал огромную озабоченность в диаспоре. Подобное поведение - редкость для наших сограждан. В традициях таджикского народа заложено уважение к женщинам, а в сообщениях СМИ говорилось о том, что эти люди оскорбляли и избивали девушек. А убийство человека вообще не вписывается ни в какие рамки.

Абдулло Давлатов, председатель Союза таджикистанцев России:



-На встречах с нашими соотечественниками мы постоянно повторяем одно и то же: на территории другого государства постарайтесь вести себя как дома. То есть уважать старших, не позволять себе оскорбительные слова и поступки в адрес женщин, разговаривать на улицах тихим голосом, не употреблять спиртные напитки, не включать громкую этническую музыку...

К сожалению, таджики с низким образовательным индексом не следуют этим рекомендациям, а начинают подражать маргинальным слоям. Когда они видят на улицах наглых парней, которые курят и пьют, они начинают копировать их поступки, считая, что таким должно быть поведение европейцев.



Еще в 2009 году мы обращались на таджикское национальное телевидение с просьбой выделить 10-15 минут эфирного времени в неделю специально для передач, посвященных культуре поведения на территории другой страны. Мы хотели через средства массовой информации объяснить соотечественникам, что попадая в другую культурную среду, они должны помнить о традициях своего народа и соблюдать нормы поведения. Но тогда нам навстречу не пошли, и сейчас таджикам, давно живущим в России, приходится краснеть за своих земляков, которые совершают в этой стране чудовищные поступки.

Это наша общая боль, наша трагедия, наш позор. С прискорбием хочу отметить, что и в Таджикистане многое изменилось, и многие традиции попросту забыты. Мы забываем о том, что для нашей национальности оскорбление в адрес женщины - это все равно, что оскорбление в адрес матери. Не зря существует пословица "Ищите рай у ног матерей ваших". По нашим обычаям даже чай разливать гостям должен мужчина, а не женщина, чтобы она не обожглась.



А еще издавна существует поверье, что если мужчина родит трех дочерей, они перекроют его душе дорогу в ад, когда он умрет. Вот такие устои существуют изначально в Таджикистане, и от них люди начинают отступать. И хочу заметить, люди, которые давно покинули Таджикистан и перебрались в Россию, по-прежнему стараются воспитывать своих детей в духе этих строгих традиций. А молодое поколение, которое там живет, почему-то все дальше от них отходит.



Светлана Осипова