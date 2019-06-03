Мир устал от пустых угроз США

07:53 11.06.2019

Внешняя политика президента США Дональда Трампа во многом строится на "имперских" замашках : экономическом терроризме, угрозах войны, дипломатическом давлении, торговых войнах и так далее. Применяя эти средства, Трамп изолирует Америку на международной арене, усиливая напряженность до беспрецедентного уровня.

Угрозы войны против Венесуэлы, Северной Кореи, Сирии и Ирана звучат ежедневно. Стали привычными такие экономические меры, как пошлины. Против Ирана и Сирии введены санкции. Пхеньян не может пришвартовать ни один из своих кораблей в своих портах, будучи под эмбарго США – таким же, которое грозит Венесуэле.

Китай и Россия, пытаясь противостоять Белому Дому, ежедневно борются за то, чтобы поддерживать и развить многополярный мир дипломатическими, экономическими и военными способами. Судьба этого мира во многом зависит от того, смогут ли Китай и Россия выдержать натиск Вашингтона.



Против европейских союзников Вашингтона введены санкции за импорт иранской нефти. Они не могут участвовать в восстановлении Сирии. Их призывают отказаться от совместных проектов с Россией ("Северный поток-2"), сократить импорт технологий из Китая, не участвовать в крупнейшем инфраструктурном проекте "Один пояс – одна дорога". Союзники США обязаны выполнять требования Вашингтона, даже если это наносит ущерб их бизнес-интересам и приводит к серьезным последствиям в среднесрочной и долгосрочной перспективе.



В последние недели международные отношения развиваются по крайне тревожным сценариям. Саммит Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына прошел неудачно; был поддержан неудачный госпереворот с участием Гуайдо в Венесуэле. Кульминацией стали угрозы в адрес Ирана, после того как администрация Трампа объявила Корпус стражей исламской революции террористической организацией.

Белый Дом постоянно меняет свои стратегии и подходы, что в конечном итоге лишь ослабляет международный авторитет Вашингтона.



Планировщики в Пентагоне боятся вступать в открытый конфликт с Ираном и Венесуэлой, но лишь по пропагандистским соображениям. Да, огромная военная мощь Вашингтона сломит любую оборону Тегерана или Каракаса. Но какой ценой! Вид самолета США последнего поколения, который рухнет с неба из-за систем противовоздушной обороны советского периода, разрушит имидж американского ВПК.



Это подорвет престиж американских систем, значительно более дорогих, чем их российские аналоги. Для сравнения, американский истребитель F-22 Raptor стоит около $150 млн, а российский Су-35 – около $55 млн.

В Сирии противовоздушная оборона Дамаска в совокупности с российскими возможностями позволили дать отпор десяткам атак США, Израиля и Саудовской Аравии. До недавних пор восхищение вызывали крылатые ракеты США. Однако теперь символом мира являются легендарные системы S-300 / S-400.

Москва с ее оборонительными комплексами, развернутыми в Сирии и Венесуэле, подвергла сомнению миф о непобедимости американского оружия . Этими же ресурсами легко воспользуется Тегеран, если Вашингтон нападет на Иран. Но вероятность такой войны все меньше с каждым днем. В Пентагоне опасаются, что США в Иране ожидает гораздо худший сценарий, чем в Ираке. Иран втрое больше Ирака. Для его оккупации потребуется около 1,2 млн американских военнослужащих.

Кроме того, Иран – одна из 15 ведущих мировых держав. Вашингтон впервые столкнется с противником, обладающим такими высокими возможностями. Американцы десятилетиями пытались избежать этого, опасаясь раскрыть уязвимость своих систем вооружений, которая сложилась в результате коррупции и неправильных стратегических решений.



Военный престиж США рухнет, и тогда страны, которые до сих пор находились под властью Вашингтона, поймут, что это собака, которая лает, но не кусает.

Трамп, похоже, не понимает, что его внешняя политика постепенно подрывает образ США как сверхдержавы. "Зеленый свет", который Трамп дал неоконсерваторам, произраильскому и просаудовскому лобби, поставил США на грань войны с Венесуэлой, КНДР, Ираном и Сирией. Учитывая, что сам Трамп не горит желанием развязывать войну, все закончится унизительным отступлением. Обязательство не вести войны – одно из немногих предвыборных обещаний, которое Трамп до сих пор соблюдает.

Президент сыплет угрозами, за которыми не стоят реальные действия. КНДР не избавилась от ядерного оружия, в Венесуэле по-прежнему правит Мадуро, а Иран никогда не сядет за стол переговоров с США, чтобы обсудить новое ядерное соглашение.



Отношение к США на международной арене ухудшается с каждым днем. Даже среди союзников, против которых вводятся карательные меры из-за их сотрудничества с Россией, Китаем и Ираном. Угрозы против Германии в отношении российского трубопровода "Северный поток-2" ничем не отличаются от угроз против Турции, которая стремится приобрести ракетные системы S-400; или припугивания Италии, которая хочет приобрести технологии Huawei 5G; или угроз против Индии, которая собирается импортировать иранскую нефть.

Реализация идеи "Америка прежде всего" и необходимость предоставить свободу действий израильско-саудовским неоконсерваторам обернулась катастрофой, в первую очередь, для самих США. И сейчас весь мир с удивлением наблюдает за тем, как Вашингтон, Эр-Рияд и Тель-Авив полны решимости загнать самих себя в угол в попытке удовлетворить интересы определенных лобби, влиятельных фракций и поджигателей войны, таких как Болтон, Нетаньяху, Мохаммед бин Салман и Помпео.

Фигура Трампа объединяет и друзей, и врагов США лишь на время. С его уходом станет возможным решать фундаментальные вопросы мировой торговли (в том числе, инициативу "Один пояс – одна дорога"), а также работать над поддержанием стабильности важнейших регионов, таких как Ближний Восток и Северная Африка.



03.06.2019,