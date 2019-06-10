Турецким пилотам запретили летать на американских F-35. Трамп обиделся...

07:59 11.06.2019

Турецкие пилоты приостановили полеты на F-35 на авиабазе в США



Турецкие летчики больше не участвуют в полетах на F-35 в рамках программы подготовки на авиабазе ВВС США. Источники Reuters связывали это с решением Турции купить у России комплексы С-400





Полеты на истребителях F-35 в рамках программы подготовки турецких пилотов на авиабазе Военно-воздушных сил США в Аризоне приостановили раньше, чем планировалось, сообщает Reuters.



"Министерству известно, что турецкие пилоты не летают на авиабазе", - сказал агентству представитель ВВС США Майк Эндрюс.



Источник Reuters заявил, что командир базы из соображений безопасности приостановил подготовку турецких пилотов и ремонтных бригад еще на прошлой неделе. По словам собеседника агентства, ремонтников продолжают готовить на другой авиабазе, которая расположена во Флориде.





О том, что программа подготовки турецких пилотов может быть приостановлена Reuters сообщал еще в конце мая. Источники агентства утверждали, что Вашингтон пойдет на такой шаг из-за решения Анкары купить российские зенитные ракетные комплексы С-400.



В начале июня на авиабазе в Аризоне проходили обучение четыре летчика, говорил источник агентства. Помимо них, на базе находились еще 20 граждан Турции, которые проводили тренировки на военных самолетах под руководством специалистов из США.



Турция принимала участие в создании F-35 и заказала 100 таких истребителей, первый Анкара получила в июне 2018 года, сенаторы пытались заблокировать сделку из-за покупки С-400.





Россия и Турция заключили контракт на поставку четырех дивизионов С-400 в 2017 году, сумма сделки составила $2,5 млрд. Постпред США при НАТо Кэй Бэйли Хатчинсон заявляла, что Анкаре придется сделать выбор между С-400 и F-35.



В Пентагоне указывали, что поставка Россией С-400 в Турцию несет "разрушительные" последствия для программы F-35. По словам Кэтрин Уилбагер, помощника главы Минобороны США, если в распоряжении Анкары окажутся как зенитные ракетные комплексы, так и истребители, Россия может попытаться извлечь из этого выгоду и получить данные об американских самолетах при помощи систем отслеживания цели.



Константин Нагаев