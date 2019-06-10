В узбекских школах и колледжах упразднили библиотеки

08:06 11.06.2019

В Узбекистане упраздняются все ныне действующие информационно-ресурсные центры при школах и колледжах: их книжные фонды и штатные единицы передаются во вновь создаваемые районные (городские) информационно-библиотечные центры, сообщает UzDaily.uz со ссылкой на президентское постановление.

Всего, согласно документу, будут образованы 186 районных (городских) информационно-библиотечных центров при Национальной библиотеке.

Также утверждены Концепция развития информационно-библиотечной сферы и Программа мер по развитию информационно-библиотечной сферы на 2019–2024 годы.