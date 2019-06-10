Американский дипломат Рифф застрелили свою жену - таджичку

08:08 11.06.2019

Американский дипломат пристрелил таджикскую супругу



51-летний сотрудник Госдепа Джейсон Рифф застрелил из винтовки свою жену 45-летнюю Лолу Гуломову, которую он привез из Таджикистана, пишет Washington Post.

Трагедия случилась 7 июня, в день, когда они должны были в суде закончить бракоразводный процесс после 18 лет совместной жизни. В семье воспитывались две дочери.

Бывшая танцовщица сделала в США стремительную карьеру. Лола Гуломова работала в НАСА, посольстве США в Москве, в Министерстве торговли, должна была ехать в командировку в Белград на четыре года вместе с дочерями. Но муж, как выяснилось, был против.