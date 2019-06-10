Таджикистан запретил казахскую муку

08:12 11.06.2019

Парламент Таджикистана принял закон "Об обеспечении населения обогащенными пищевыми продуктами", согласно которому запрещен импорт казахской муки, сообщает АП.

По мнению таджикских депутатов, мука, которая запрещена к продаже на территории Казахстана, продается на таджикских рынках по завышенной цене, а употребление в пищу хлеба из такой муки чревато серьезными последствиями для здоровья.

Как прокомментировал депутат Шариф Рахимзода, мука казахстанского производства, которую мы покупаем, в самом Казахстане запрещена, потому что указом президента этой страны разрешена продажа лишь обогащенной витаминами и микроэлементами муки.



Здоровье населения зависит от витаминов и микроэлементов, которые важны для человеческого организма. Если вы обратили внимание, сегодня на улицах города большинство молодых людей низкорослые, ниже меня даже, хотя в студенческие годы я стоял третий или четвертый с конца. А все потому, что нынешней молодежи не хватает необходимых микроэлементов, резюмировал парламентарий.