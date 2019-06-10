Кыргызские чиновники объективно не способны управлять..., - "БП"

08:14 11.06.2019

Кыргызские чиновники не способны дать самим себе объективную оценку - мнение читателя



Что касается Соке (Сооронбай Жээнбеков - ред), то полагаю, что он - продукт многих лет бездарного управления государством. По сути, он продукт власти Масалиева, Акаева, Бакиева и особенно Атамбаева. Он живой пример и результат низкого уровня среднего и высшего образования в регионах Киргизской ССР. Государственная кадровая политика отбирала ресурсы по критериям не направленным на развитие государства и общества, а в основу были положены конформизм и угодничество.



Вот и результат того, что нынешние госуправленцы, проучившись и проработав в системе СССР, не знают стихотворений А.С. Пушкина, не могут прочитать и произнести напечатанные слова в текстах публичных выступлений. В официальных словах соболезнований французскому народу называют Нотр Дамм де Пари Собором Французской Богоматери, а не Парижской. Не могут произнести слова "мегабайт" и "гомосексуализм".



Если обозначенное вызывает непреодолимые трудности у чиновника высшей власти (учителя русского языка и литературы) или у "отличника образования", то это говорит, что они учились во времена СССР в средней школе на 2-ки, но получали 4-ки, благодаря положению родителей и бездарным учителям, а потом учились в ВУЗе на 2-ки, но тоже получали 4-ки, благодаря положению родителей и (или) беспринципным, бездарным преподавателям ВУЗов.



А если при фактическом отсутствии достойного, качественного образования, люди еще и "успешно" прошли все ступени госуправления, проработав на ответственных должностях от районного масштаба до высших государственных должностей, то это значит, что рост и отбор кадров в государстве зависел и продолжает зависеть не от уровня образования, интеллекта и профессионализма, а от примитивного приспособленческого опыта, количества родственников и физических данных.



Естественно, что такие госуправленцы неспособны дать критическую (объективную) оценку самим себе с малых лет и до настоящих дней, а общество согласно с таким положением.



Если вся система управления образованием в Кыргызской Республике пропускает учебники для средней школы с грубейшим ошибками и министр находит отговорки, а государственная машина не отторгает такого министра, или она не подает в отставку и продолжает работать, если вся система протокола министерства иностранных дел допускает элементарные ошибки в текстах размещенных на кафедре для выступлений во время госвизита президента РФ, а министр образования находит опять же отговорки, а государственная машина опять же не отторгает виновных чиновников, если спикер парламента подписывает в адрес премьер-министра официальное письмо на официальном языке с грубейшими ошибками и в этой связи не подает в отставку, а наказывает подчиненного подготовившего письмо, если безграмотный премьер-министр в своем отчете по итогам года перед парламентом не может посчитать удельные веса показателей и не понимает зависимость одних показателей от других и этот отчет принимает такой же безграмотный парламент, а за такого же неуча премьер-министра заступается такой же неуч президент, и нет ни малейшего намека на критическую самооценку, то нужно понимать, что власть и общество деградированы до крайнего уровня.



Нет общественного запроса на профессиональных управленцев, а потому во власти продукты искусственного отбора прошедшие по критериям клановости, лояльности, приспособленчеству, угодничеству и отсутствию навыков критической самооценки.



Нуржан