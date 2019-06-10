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|Губернатором Чуйской области Киргизии стал малоизвестный бизнес-чиновник от прокуратуры Алтынбек Намазалиев
08:36 11.06.2019
Намазалиев Алтынбек Абдисаламович назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.
Ранее занимал пост главы государственной администрации - акима Аламединского района.
Прежний полпред Туйгунаалы Абдраимов был уволен с должности после скандала с журналистами.
Алтынбеку Намазалиеву 38 лет. По данным Turmush, ранее работал следователем по особо важным делам прокуратуры города Бишкек.
С 2014 года работал заместителем прокурора Чуйского района, позже стал заместителем прокурора Жайылского района.
16 декабря 2016 года приказом генерального прокурора И.Джолдубаевой освобожден от должности исполняющего обязанности прокурора Жайылского района после скандала с торговцами базара "Азия-2" в городе Кара-Балты во время местных выборов - официально причиной освобождения Намазалиева послужило "отсутствие надлежащего прокурорского надзора за Жайылским РОВД.
По данным сайта Государственной налоговой службы КР, родной брат А.Намазалиева - Намазалиев Азамат Абдисаламович является начальником УГНС Ленинского района города Бишкек.