Русский язык в Киргизии: Великий и могучий – составляющая часть киргизской экономики

09:01 11.06.2019

6 июня во всем мире отмечается Международный день русского языка. Корреспондент StanRadar.com побеседовал с заведующим кафедрой журналистики КРСУ, доктором филологических наук Александром Кацевым на тему роли официального языка в жизни Кыргызстана и его будущем.

"Русский язык дает возможность приобщиться к мировой культуре. И когда мы говорим, что русский язык сокращается в республике, это трагедия не только русскоязычных жителей, а всего населения. Великий кыргызский писатель Айтматов считал, что каждый народ, живущий в республике, вносит свою культуру в то разнообразие, которое есть в нашей стране. Русский язык - культурно-образующий, если его выведут, у людей не будет возможности приобщиться к другим культурам, и это самое страшное", - отметил он.

По мнению собеседник редакции, популистские высказывания некоторых депутатов и чиновников о том, что "официальный язык мешает развитию государственного" – неправда.

"Подобные высказывания - несусветная глупость. Печально, когда критерием профессионализма является знание или незнание госязыка. Когда чиновникам нечем заняться, они поднимают языковую тему", - сказал он.

По словам эксперта, если взять 10 учебников по разным дисциплинам и попробовать перевести на кыргызский, то в итоге переведут самый простой.

"А это значит, что ребенок, не владеющий русским, изучит предмет по этому никудышному пособию и впоследствии станет непрофессионалом. Чем меньше знаний, тем скуднее багаж знаний и тем легче управлять невежественным народом", - заметил он.

Александр Кацев считает, что развивать официальный и государственный языки нужно параллельно и в паре.

"К примеру, мы с моими студентами и посольством России выпускаем книги, посвященные не только популяризации русского языка, но и кыргызской литературы. Одна из последних - собрание сказок различных авторов, включая зарубежных, которые выдержали некий экзамен временем и сохранили свой эстетический потенциал. В книге представлены параллельные тексты на официальном и государственном языках. Это крайне удобно для восприятия. Но это никому не надо. Когда эти книги увидели свет, мы обзвонили кафедры кыргызского языка, позвонили в Госкомиссию и предложили бесплатно забрать эти издания и диски. Никто не пришел...", - подчеркнул он



Несмотря на это, Александр Кацев уверен, что русский язык в Кыргызстане не исчезнет, так как имеет экономическую важность для населения.

"Приведу пример: пару лет назад в Москве я случайно встретился с нашими ребятами, которые работают в сфере услуг в гостинице. Все они говорили на чистейшем русском. И все как один признались, что этому языку их научили не в школе, а желание работать в России, чтобы прокормить свои семьи. На юге, где осталось очень мало русскоязычного населения, родители требуют открывать школы с русским языком обучения. Позиция народа кардинально отличается от мнения отдельных "белых воротничков"", - подытожил он.



06.06.2019