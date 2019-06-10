Я не Иван Голунов. Я против лицемерия, - Модест Колеров

11:10 11.06.2019

Я не Иван Голунов. Я против лицемерия

Почему?



Гляжу на флешмоб медий под лозунгом "Я-мы Иван Голунов" - и хочу сказать прямо: я совершенно не Иван Голунов, никогда им не был и никогда им не буду. Просто потому, что я - против лицемерия медий, выстроившихся в клаку. Я против лицемерия кланов в официозе.



Ведь за многие годы никто из этой клаки так и не выступил на защиту наших преследуемых авторов: Владимира Линдермана, Юрия Алексеева, Иллариона Гирса - в той же Латвии, откуда вещает "Медуза" Ивана Голунова. Не поднялся на защиту Сергея Шиптенко, Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца в нежно любимой Белоруссии, где по абсурдному, фальшивому и заведомо политически ангажированному обвинению они провели в заключении 14 (!) месяцев, без права общения с родителями, женами и детьми! Где была эта клака? Где был этот разноголосый официоз?



Я против лицемерия - и потому я отдельно.



В связи с делом Голунова - много вопросов к журналистскому сообществу вообще. Откуда такая мгновенная, дорогая, административно сложная мобилизация вокруг мелкого эпизода межклановой властной борьбы? На чьей стороне отмобилизованы медии? Почему они в похожих ситуациях одних защищают с истерической пеной у рта, а других не замечают - и дают им гнить и погибать? Почему призывают помочь Голунову, организуя несанкционированные акции протеста, то есть заведомо противоправные действия? Чтобы закрыть всех, и побольше? Каковы политические цели у разразившейся в либеральной монополии истерики? Они совершенно ясны любому, внутри клаки и вне ее - воспользовавшись межклановой борьбой, снести "кровавый режим" и окончательно установить компрадорскую диктатуру. Роняя лживую слезу по Голунову, "журналистская солидарность" ведет дело к перевороту, на пути к которому выбросит Голунова, как муляж.



Считаю ли я дело Голунова сфабрикованным и требующим специального внимания СМИ? Да.



Доверяю ли я в этом деле МВД? Нет.



Доверяю ли я в этом деле либеральной медийной секте? Нет.



Поэтому я и мои товарищи - не Голунов. Мы отдельно.



Модест Колеров