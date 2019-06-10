 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Атамбаев VS Жээнбеков: Противостояние набирает обороты
11:16 11.06.2019

В минувшую субботу в Бишкеке прошел митинг против коррупции, организованный социал-демократической партией. В мероприятии принял участие и бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев.

Экс-глава государства в свойственной ему, мягко говоря, эмоциональной манере в очередной раз обвинил своего "ставленника" в "политических гонениях и мнимой борьбе против коррупции".

Атамбаев вновь открестился от связей с криминальным авторитетом Азизом Батукаевым, назвал ГКНБ угрозой национальной безопасности страны, и рассказал, что предвыборную кампанию Сооронбая Жээнбекова спонсировал скандально известный Райымбек Матраимов.

По итогам митинга представители "Социал-демократической партии Кыргызстана" приняли резолюцию, в которой пригрозили действующему главе государства досрочной отставкой.

"Сооронбай Жээнбеков несет персональную ответственность за сложившуюся ситуацию, ведущую к деградации правовой системы в стране, депрофессионализации и криминализации всей вертикали силовых структур. По сути, он поощряет непродуманные действия силовых структур, которые ведут к параличу системы принятия государственных решений и в целом государственного управления.

Мы требуем, чтобы президент прекратил политическое преследование неугодных его режиму политиков и общественных деятелей. Политические заключенные должны быть освобождены.

Если в ближайшие месяцы президент страны и его окружение не перестанут вести опасные политические игры с судьбой народа Кыргызстана, мы вынуждены будут поставить вопрос о досрочной отставке Сооронбая Жээнбекова", - говорится в документе.

Редакция StanRadar.com обратилась к политологу Шерадилу Бактыгулову с просьбой прокомментировать последние события.

"Противостояние усилилось. Можно сказать, что это только начало. Атамбаев будет вести полноценную борьбу. У него достаточно опыта, финансов, есть интеллектуальные и информационные ресурсы.

Со стороны Жээнбекова никаких заявлений и конфликтных действий пока не наблюдается, хотя многие предлагают ему отреагировать. Экс-президент действует эмоционально, а у действующего главы государства рациональный подход", - отметил собеседник редакции.

По словам политолога, если Жээнбеков начнет отвечать на заявления Атамбаева, то республике не избежать политического кризиса.

"Появятся два противоборствующих лагеря, представители которых будут вступать в перепалки. Не исключено, что начнут "кошмарить" бизнес, так как он будет источником ресурсов в этой борьбе", - считает эксперт.

Собеседник редакции добавил, что существует несколько вариантов развития событий. Первый – Кыргызстан в результате интриг превратится в царство мелких командиров. Второй – кто-то все же одержит победу над соперником и будет править. Но это маловероятно. Так как на сегодняшний день в республике нет единой силы, которая сможет установить личный диктат. И поэтому сторонам все-таки придется как-то договариваться.

"Они оба должны понимать, что внешнее напряжение сейчас гораздо сильнее, чем внутреннее. В мире происходят достаточно серьезные события. И если мы их "прощелкаем", то перейдем из категории развивающихся стран среднего уровня в число государств нижнего уровня. Осознание этого должно заставить двух политиков задуматься и стать консолидирующим фактором в нормализации отношений", - подытожил Бактыгулов.

Источник - stanradar.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560240960
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