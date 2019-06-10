Жизнь в стразиках. Узб-принцесса Ганя Усманова создала новую коллекцию для узб-модниц

11:17 11.06.2019

Ganya Usman: летящие узбекские ткани в новой коллекции



7 июня инфлюенсер и бизнес-леди Ганя Усманова представила свою новую коллекцию в рамках благотворительного проекта Ganya Usman Collection. В новой линейке – только натуральные ткани made in Uzbekistan, летящие силуэты и светлые, летние оттенки.



Закрытый показ, прошедший в торговом доме Premium Line, собрал весь свет столицы: здесь можно было заметить модельеров, дизайнеров, фэшн-блогеров и просто стильных девушек и парней, пришедших взглянуть на очередную модную коллекцию этого лета. Фуршет, подиум в виде газона с зеленой травой, расставленные по всему залу невесомые корнеры с одеждой из новой коллекции – антураж показа напоминал о легкости и минимализме.



И вот все на месте – самое время рассказать о проекте и новой коллекции. Ганя начала рассказ издалека, с момента основания бренда одежды Ganya Usman. После его появления на рынке, три года назад, случился настоящий бум. А все из-за минималистичных и простых белых футболок, которых, по ее словам, на тот момент было не сыскать нигде в Ташкенте. Но после открытия Ганей ресторана "Грильяж" все внимание она обратила на него, а интерес к бренду стал утихать.



Тогда Ганя решила не просто возродить бренд, а вдохнуть в него новую жизнь и придать ему новую цель. На своей странице в Instagram она объявила конкурс, целью которого было найти молодых дизайнеров одежды и модельеров, желающих стать частью новой коллекции.



Среди огромного количества подписчиков, приславших свои эскизы, Ганя выбрала двух девушек – Саодат и Нилуфар. Они обе учатся в Вестминстерском университете и увлекаются модой и искусством. Саодат создавала эскизы новой коллекции, а Нилуфар воплощала их в жизнь – делала лекала и выбирала ткани. По словам Саодат, сначала в ее планах было сделать коллекцию в классическом стиле – элегантную и строгую. Но так как Ганя любит больше стиль кэжуал, легкий и непринужденный, путем обсуждений они пришли именно к тому, что мы видим сейчас.



Когда начался показ, было сложно сдержать восторг – на ковер босиком выходили модели в легких платьях, задорных шортах и летних юбках, держа за руки малышей. Да, в новой коллекции есть линейка и для маленьких модников – для девочек платья, юбки и кофточки, а для мальчиков – классные летние шорты.



Многие модели выполнены в пастельных тонах и имеют свободный силуэт или кокетливые элементы декора. И, что немаловажно, для создании коллекции использовался только узбекский хлопок – поэтому Ganya Usman Collection можно смело называть вновь заявившим о себе исконно отечественным брендом.



Вера Сухина