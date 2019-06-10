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Стратегическое сближение: Россия и Китай против энергетического колониализма, - Н.Хренков
11:30 11.06.2019

Стратегическое сближение: Россия и Китай против энергетического колониализма
На фоне экономической агрессии США энергетическое партнерство РФ и КНР развивается высокими темпами

Николай Хренков

Общий объем жидких углеводородов, подпавших под односторонние ограничения со стороны США, достиг рекордного уровня - около трети мировых запасов. Такие данные привел глава "Роснефти" Игорь Сечин. Америка масштабно использует энергетику как политическое оружие. Это в целом соответствует выбранной США стратегии "экономического эгоизма", на чем подробно остановился президент Владимир Путин в ходе своего выступления на ПМЭФ. В этой ситуации идет укрепление российско-китайских отношений. Сотрудничество РФ и КНР имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивого мирового развития, отмечают эксперты. Важная площадка для разработки совместных проектов - российско-китайский энергетический бизнес-форум, который в этом году прошел в рамках ПМЭФ.

Экономический эгоизм

В ходе своего выступления на Петербургском форуме Владимир Путин, исходя из существующих геополитических реалий, описал два негативных сценария развития событий в мире.

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- Первый - это перерождение универсалистской модели глобализации, превращение ее в пародию, в карикатуру на саму себя, когда общие международные правила будут подменяться законами, административными и судебными механизмами одной страны или группы влиятельных государств, как поступают сегодня, я с сожалением это констатирую, Соединенные Штаты, распространяя свою юрисдикцию на весь мир, - пояснил российский лидер.

Второй сценарий, по словам главы государства, - это "фрагментация глобального экономического пространства политикой ничем не ограниченного экономического эгоизма и его силовое продавливание".

- Но это путь к бесконечным конфликтам, к торговым войнам, а может быть, даже не только торговым, образно говоря, к боям без правил: всех против всех, - отметил Владимир Путин.

Выходом из этого негативного тренда, по словам российского лидера, должно стать возвращение в международный диалог таких понятий, как суверенитет, безусловное право каждой страны на свой собственный путь развития и ответственность не только за свое, но и за всеобщее устойчивое развитие. Российский президент выступил за гармонизацию национальных экономических интересов и сотрудничество между странами с различными моделями развития, особенностями и интересами.

Об этом же говорил и председатель КНР Си Цзиньпин.

- На фоне того, что сегодняшний мир находится на пороге колоссальных перемен, которых не было уже около ста лет, верным выбором послужит объединение усилий сторон и сотрудничество во имя взаимного выигрыша. С глобальной точки зрения устойчивое развитие представляет собой наивысшую точку соприкосновения интересов разных стран и наилучший исходный пункт для проведения сотрудничества, - отметил китайский лидер.

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Но сейчас - это констатировали и главы государств, и другие участники ПМЭФ - ситуацию в мире никак нельзя назвать устойчивой, в первую очередь из-за политики США. В качестве примера американского давления Владимир Путин отметил активное противодействие Соединенных Штатов строительству газопровода "Северный поток – 2".

Объединение усилий

О том, что энергетическая сфера - главный предмет американской политической и экономической агрессии, говорили и другие участники форума. Под санкции и торговые ограничения подпадают не только так называемые страны-изгои, но и традиционные партнеры Америки, указал Игорь Сечин. Причины, по его мнению, в осознании США принципиального ослабления своей роли и возможностей в мировой экономике и политике. Еще в 2000 году превосходство Штатов над КНР по объему ВВП было почти трехкратным, а в данный момент Китай превосходит США по объему ВВП по паритету покупательской способности почти на 25%. К 2050 году превосходство экономики Китая над американской станет двукратным.

Кроме того, глава "Роснефти" привел в пример санкционную политику США против Ирана и Венесуэлы, а также секторальные санкции в отношении российских нефтегазовых компаний. Как следствие - общий объем жидких углеводородов, подпавший под односторонние ограничения, достиг рекордного уровня - около трети мировых запасов.

- В результате, если в 2018 году под удар санкций попало около 1,5 млн баррелей в сутки мировой добычи, то в текущем году этот объем может вырасти до 2,5 млн баррелей в сутки, - прогнозирует Игорь Сечин.

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В таких условиях достойным ответом на внешнеполитическое давление может стать объединение усилий России и КНР. РФ - крупнейший в мире производитель энергоресурсов, а Китай - их крупнейший потребитель. Уже имеющиеся успехи в этом направлении отметил Си Цзиньпин.

- "Энергетическое направление - одно из наиболее весомых, продуктивных и широко охватывающих составляющих двустороннего сотрудничества. В прошлом году объем торговли энергоносителями между Китаем и Россией превысил $40 млрд, составив значимую долю рекордного товарооборота в $100 млрд", - рассказал китайский лидер.

Энергия форума

Углубление энергетического сотрудничества имеет важное значение для совместного обеспечения энергобезопасности и создания открытой мировой экономики, отметил, в свою очередь, председатель совета директоров китайской нефтегазовой компании CNPC Ван Илинь. Действенным инструментом такой кооперации он назвал российско-китайский энергетический бизнес-форум, который проводится с прошлого года по инициативе глав РФ и КНР. В этом году он прошел в рамках ПМЭФ. В форуме приняли участие более 100 российских и китайских компаний - среди них представители нефтегазовой, электроэнергетической, угольной и других отраслей. Интерес к совместным энергетическим проектам проявили китайские банки и IT-структуры. Всего на двух площадках было подписано 33 соглашения между компаниями из РФ и КНР.

- У нас пять межправительственных комиссий, в том числе есть межправительственная комиссия в энергетической сфере, так называемый энергодиалог России и Китая. Но я думаю, что форум станет дополнительной площадкой для развития сотрудничества в энергетической сфере, - пояснил президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев. - Форум, как уже показывает, собственно, его второе заседание, является более неформальным институтом, не так заорганизован, как межправительственные комиссии. И соответственно, есть возможность обсуждать различные вопросы, в том числе в сфере не только энергетики, но и взаиморасчетов, банковских инструментов, привлечения различных инвестиций и, что не менее важно, различных сервисных бизнесов.

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Также на площадке обсуждаются темы, связанные с производством совместной техники по добыче, обслуживанию различных энергообъектов и т.д., добавил он.

Особое место в планах двух стран в области энергетики занимает Арктика. Ее ресурсный потенциал превышает 20 млрд т нефти. И в этом смысле весьма реалистично выглядит идея "Роснефти" о создании Арктического нефтяного кластера, который станет основным источником грузопотока для загрузки Северного морского пути.

Лидеры двух государств поставили амбициозную задачу - удвоение товарооборота между Россией и Китаем до $200 млрд в год. Эксперты считают, что она выполнима, поскольку полностью соответствует национальным интересам обоих государств.

Как сказал "Известиям" генеральный директор Института национальной энергетики Сергея Правосудова, давление США на Китай уже носит неприкрытые формы, и американцы могут не устоять перед искушением использовать мощь своего флота, значительно превосходящего китайский, чтобы перекрыть морские пути доставки в США углеводородов. В такой ситуации получение энергоресурсов из России становится для КНР просто жизненной необходимостью.

- Нефтепровод Восточная Сибирь – Тихий океан и газопровод "Сила Сибири" становятся главными артериями надежного и безопасного снабжения китайских потребителей нефтью и газом, - считает эксперт.

Экономист Александр Исаев обратил внимание на то, что за последние 5–6 лет "Роснефть" почти в четыре раза нарастила поставки нефти в КНР. Он отметил, что потребности Китая в углеводородах существенно растут, создаются дополнительные возможности для укрепления сотрудничества между нашими странами в этой области.

- Если посмотреть на карту, то мы фактически определяем весь наш евразийский континент. У нас 4 тыс. км общей границы, - подчеркнул Сергей Санакоев. - Нам совершенно нет необходимости смотреть на кого-то еще, чтобы быть самодостаточными и развивать вполне нормальные соседские отношения. И у нас настолько стабильные отношения, что даже нет необходимости в дополнительных каких-то гарантиях в случае торговых войн. А торговые войны между США и Китаем уже в полном разгаре. Санкциям против России пять лет, а санкциям Госдепа США против Китая - 30 лет. Они введены еще с 1989 года, со времен событий на площади Тяньаньмэнь.

Но действия США только подталкивают Россию и Китай еще больше укреплять сотрудничество и развивать двусторонние отношения, заключил эксперт.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560241800
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