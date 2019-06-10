Современный "новый" Ташкент: город мечты или постсоветский колониальный антиисторический город?

11:33 11.06.2019 "Философия нового Ташкента – показать населению и миру мощь новой власти, которая стремится стать "модернизированной". "Модерность" понимается правительственными структурами как борьба с историей, как разрыв с традицией. Населению навязывается новое мышление, которое имеет под собой основу только восхваление существующего строя", – отмечает в своей статье для CABAR.asia Бахтиер Алимджанов, кандидат исторических наук и независимый исследователь из Узбекистана, участник Школы аналитики CABAR.asia.



За последние 150 лет Ташкент меняет свой облик, теряет "азиатскость" и все более превращается в город мечты республиканской элиты. Меняются также ташкентцы. Город разросся и появился класс "новых" и "старых" ташкентцев. Несмотря на все усилия властей, Ташкент занимает 203-е место по комфортабельности среди городов мира. В связи с этим возникает вопрос: насколько Ташкент "модернизированный" и "исторический"? Как живут и "модернизируются" ташкентцы? Сможет ли новая постсоветская архитектура найти свое место в истории города? Как это отразится на туристическом потенциале Ташкента?



Проблема "старого" и "нового" Ташкента



Ташкент начал менять свой облик и европеизироваться в колониальный период (со второй половины 19 в.), когда Ташкент был разделен на две части: на "новый" и "старый". В советский период "новая" часть города начала быстро расти за счет освоения новых территорий и за счет "старого" города ("помогло" землетрясение 1966 г.).



Таким образом "старая" часть города постепенно уничтожается, власти города решили до 2030 г. частично уничтожить (программа реновации) весь "старый" город и "модернизировать" Ташкент. Таким образом, Ташкент за последние 150 лет стал "имперским" объектом "модернизации", который теряет свою историчность, превращаясь в город "максимальной модернизации/европеизации".



Возможно "имперская модернизация" царской и советской властей подразумевала "рациональную" модернизацию города, которая подразумевала сохранение "особого" в Ташкенте. В противовес колониальным имперским проектам современные власти ратуют за жесткую "модернизацию", которая сотрет всю историческую память (результат реновации).



Архитектурные особенности "нового" Ташкента



Современный Ташкент стремительно меняется, причиной которого являются архитектурные проекты "новых" постсоветских властей. Современная архитектура Ташкента напоминает мини неоимперский стиль, в чем-то напоминает древнеримский стиль, которая не вписывается в историю города. В неоимперском стиле преобладают белый цвет и колонны, напоминающие древнеримское величие (классицизм). В отличие от древнеримских оригиналов, узбекистанский имперский стиль совмещает в себе сталинский архитектурный вкус. Разрушаются "старые" кварталы в центре Ташкента (например, махалля Укчи, на месте которого строится Ташкент сити), строятся многоэтажные здания нового типа.



Философия нового Ташкента – показать населению и миру мощь новой власти, которая стремится стать "модернизированной". "Модерность" понимается правительственными структурами как борьба с историей, как разрыв с традицией. Я бы назвал этот стиль "неоколониальным" или "неоимперским", когда населению навязывается "новое" мышление, которое имеет под собой основу только восхваление существующего строя. То есть город мечты для элиты, а не для простого жителя (яркий пример Ташкент сити). Таким образом, я хочу отметить, что эксперименты властей за последние 150 превратили Ташкент в "имперский" объект, который превращает город все более в город мечты элиты "модернизации" всей страны.



Ташкент идеологический центр страны или образец развития?



В советский период Ташкент имел значение международного города Востока. Ташкент гордо носил имя "Звезда Востока". В отличие от советского периода Ташкент в постсоветский период превратился в республиканский идеологический центр, откуда распространяются новые культурные тренды на весь Узбекистан. Одновременно с этим Ташкент сам стал объектом культурной "модернизации".



Ташкент как столица стала привлекать самых активных людей со всей республики. Культурная "модернизация", т.е. стремление быть "современным", выбор определенного стиля жизни, не соответствовала экономической ситуации в республике. В связи с этим возникла культурологическая проблема. Приезжие специалисты плохо контактировали со "старыми" жителями Ташкента и создавали культурные "автономии" (хорезмийцы, бухарцы и т.д.).



Таким образом, Ташкент стал средоточием разных "автономий". Культурная "автономия" порождала и "социальную" автономию, то есть шла медленная социализация приезжавших на заработки в Ташкент. "Новые" жители Ташкента не порывали связей со своим регионом, брали жен со своих регионов и сохраняли свою культуру и обычаи.



Культурная и социальная "автономизация" искусственно поддерживалась властями, для сохранения своего влияния на эти новые группы. Печально известный институт прописки создал феномен "новых" ташкентцев – они считаются "избранниками и баловнями судьбы". "Избранничество" "новых" ташкентцев привело к тому, что они более симпатизируют и поддерживают акции правительства, чем коренные "старые" жители Ташкента.



Деколонизация пространства



Ташкент быстро приспосабливается к "современности" (модерности), которая является выражением и следствием строительного бума царского и советского периодов (научно это звучит "колониальные практики"). Давайте пофилософствуем на тему пространства города и как люди взаимодействуют с архитектурой. Я выдвигаю несколько тезисов:



1."Современный" город противится современности (модерну/деколониальности) воссоздавая неоколониальные пространства для укрепления своей власти над модерном. Это прослеживается в строительстве разных сити и необдуманного разрушения исторических зданий.



Сопротивление городских пространств и людей, живущих в нем свойственны любому проявлению явной деколонизации философии пространства. Резистенция (т.е. сопротивление) пространства и неисторичность городского населения препятствует процессу деколонизации создавая иллюзии присутствия модерна.



2. Вездесущие модерна кажущаяся и обманчивая, она как мираж завораживает, но ничего не дает для воображения настоящих пространств. В результате деколонизация постоянно ускальзывает от постижения и переходит на мечту, которая выражается в городской архитектуре.



3. Искажение идей деколонизации в архитектуре города увековечивает воображение колониальности действительности. В таких случаях модерн становится нечто затвердевшим и идеологией, которая оперирует историей, а не живыми людьми.



4. Городское пространство становится живым кладбищем для транзитных людей, которые уверены, что они "осовременились" по образу застывшего городского пространства, под именем воображения модерности. Мы живем в городском пространстве, где сосуществуют все формы архитектуры, сопротивление истории и современности. В такой ситуации житель Ташкента чувствует себя неуютно и в небезопасности.



Архаизация Ташкента или ташкентцев?



Городская культура Ташкента сильно изменилась за последнее десятилетие после развала СССР. Основная причина трансформации культуры Ташкента кроется в экономических и социальных изменениях происшедших в обществе и в стране. В последние годы наблюдается упадок городской культуры Ташкента, так как идет процесс дезурбанизации внутри городского населения. Коренное население Ташкента "переквалифицируется" на другие профессии. Уровень образованности среди "коренных" ташкентцев падает. И поэтому место "городских" профессий заняло сельское хозяйство и сфера торговли. Основная масса "коренного" населения во многих случаях сами выращивают сельхозпродукцию, и сами реализуют их на рынке.



В результате, в культуре и мировоззрении коренных ташкентцев произошли серьезные изменения.



Среди коренного населения Ташкента растут патриархальные и консервативные взгляды на жизнь. Хотя по стилю жизни коренные ташкентцы сильно подражают всему "западному" и чувствуют себя вполне "современными".



Коренные ташкентцы не замечают противоречие традиционного и современного и объясняют это "противоречие" стремлением к "красивой" жизни. Это своего рода защитный механизм, чтобы выжить в условиях модернизации.



Идет синтез современного и традиционного. В таких случаях теряются моральные критерии поведения и основным мерилом человека становится богатство и успех. Основой самоидентификации ташкентцев становится принадлежность к "племени" ташкентцев, так как территориально они уже не живут в "старых" махаллях Ташкента.



Быть или не быть туристическому Ташкенту



Узбекистан постепенно становится туристическим центром Центральной Азии. Туристов в основном привлекают Бухара, Хива и Самарканд. Несмотря на то, что Ташкент является столицей Узбекистана, в туристическом плане этот город остается несколько в стороне от туристических потоков и служит только "перевалочным" пунктом. Ташкент превратился в транспортный коридор, откуда едут в другие "исторические" города Узбекистана.



Основная причина "игнорирования" Ташкента туристами является отсутствие необходимой информации об исторических памятниках столицы и неразвитость музейного дела. Нужно понимать, что современный музей – это не застывшие экспонаты. Это постоянно обновляющаяся система, которая требует инвестиций и человеческого капитала. Можно подключить к туристическому делу и местное население, чтобы оно смогло поддерживать историчность своих жилых зданий и быть живыми свидетелями старины.



Для развития туристической привлекательности Ташкента нужно создавать "связанные" истории. Например, здания банков царского периода сохранились в Ташкенте, Самарканде и Коканде. Можно составить единый маршрут по историческим памятникам банковского дела в Узбекистане. Потенциальные инвесторы будут понимать, что Узбекистан обладает успешной экономической историей, где в начале XX века процветала более 40 филиалов коммерческих банков российских и европейских финансовых институтов.



Что нужно сделать?



"Новый" Ташкент нуждается в развитии современной инфраструктуры. Перед властями и бизнесом стоят несколько задач:



1) развитие "удобного пространства для жителей, чтобы жители гордились городом;



2) создание философии Ташкента: не только как образец модернизации, но и как центр современной культуры;



3) уничтожение института прописки и создание положительного образа "нового" ташкентца;



4) развитие туристической отрасли.



Реализация этих задач поможет укрепить статус Ташкента в мировом пространстве, не только как одного из самого дешевого для проживания, но и как комфортабельного города хотя бы среди стран СНГ. Источник - stanradar.com

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