Оригинальная копия: как Зеленский превращается в подобие Порошенко, - И.Кармазин

11:34 11.06.2019 Оригинальная копия: как Зеленский превращается в подобие Порошенко

О чем украинский президент говорил в Брюсселе



Игорь Кармазин



Владимир Зеленский совершил свой первый вояж за пределы Украины в качестве президента. В начале июня он прибыл в Брюссель, где встретился с лидерами ЕС и НАТО. По сути, глава украинского государства впервые четко высказался о своих внешнеполитических приоритетах. Отличий от позиции его предшественника Петра Порошенко оказалось не так много. "Известия" разбирались в итогах поездки.



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Брюссельская прелюдия



Владимир Зеленский 4–5 июня совершил свой первый зарубежный визит в качестве главы государства. Перед поездкой он опубликовал вызвавший бурное обсуждение пост в соцсети. Президент Украины сообщил, что прилетел в Брюссель, но из головы у него не выходит гибель пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова. За несколько дней до этого в Киевской области ребенка застрелили пьяные полицейские.



По словам Зеленского, думает он и о погибших детях в Донбассе. "Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну. Ради того, чтобы сохранить жизнь, в том числе детей. Конечно, призывов мало. Поэтому мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня по вопросу: как мы вместе будем давить на агрессора? Как будем принуждать его к миру? Верю, что вместе найдем решение", - отметил украинский лидер.



Владимир Зеленский совершил свой первый вояж за пределы Украины в качестве президента в Брюссель, где встретился с лидерами ЕС и НАТО



Публикация выглядела довольно странно. Во-первых, сложно установить связь между гибелью детей в Киевской области и в Донбассе. Во-вторых, претерпела дальнейшие изменения риторика по отношению к России. До выборов Зеленский обещал сесть за стол переговоров с Москвой, встретиться с Владимиром Путиным. После победы концепция изменилась. Политик поставил ряд условий. По его словам, Россия должна отпустить всех "пленных", диалог должен проходить в присутствии представителей западных стран. Теперь же речь идет не о переговорах, а о давлении и принуждении.



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Однако пока для встречи предпосылок не нашлось



"Теплый, нормальный дядька"



Первым собеседником Зеленского в Брюсселе был глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Политик в октябре этого года уходит в отставку. Вероятно, поэтому о содержательной части беседы говорить затруднительно. Но переговорщики активно демонстрировали взаимную приязнь. Юнкер обнимал Зеленского за плечи и трепал по щеке, когда оба вышли к прессе для общей фотографии. Один из журналистов спросил главу Еврокомиссии, не скучает ли тот по бывшему украинскому президенту Петру Порошенко. Юнкер, улыбнувшись и указав на Зеленского, ответил: "У меня есть новый!" Украинский президент добавил: "Я лучше, новый лучше старого".



Позже Зеленский в интервью поделился впечатлениями от встречи. По его словам, с собеседником они много шутили, в том числе "о мужском". "Теплый, нормальный дядька. Классный такой мужик", - охарактеризовал он Юнкера.



Первым собеседником Зеленского в Брюсселе был глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер



Более содержательной оказалась беседа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Одно из главных заявлений Зеленского - о безоговорочном движении Киева в альянс. "Стратегический курс Украины - на приобретение полноправного членства в ЕС и НАТО. Это закреплено в конституции Украины и остается нашим неизменным внешнеполитическим приоритетом", - сказал украинский лидер. "Вооруженная агрессия России остается основным вызовом для евроатлантической безопасности. Среди общих задач - стабильность и безопасность в Черном море, что требует дополнительных усилий альянса", - добавил он.



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Такие слова тоже во многом повторяют риторику Порошенко. А вот сам Зеленский в ходе избирательной кампании говорил иначе. Он критиковал стремление Украины в НАТО, хотя делал это довольно обтекаемо: "Я никогда не хожу в гости, когда меня не зовут. Не хочу чувствовать себя ущербным, второго сорта".



Скандальный копипаст



Владимир Зеленский встретился также с председателем Европейского совета Дональдом Туском. "Украина в ЕС - это смерть российского имперского проекта. Более того, это мощный удар по российскому авторитаризму, путь к демократическим переменам в России и на всем постсоветском пространстве", - сказал украинский лидер. Очень быстро выяснилось, что в конце мая идентичные слова произнес Порошенко. В ходе разбирательства не удалось установить, был ли плагиат сознательным или случайным. Открытым остался и вопрос о том, читает ли Зеленский свои речи перед выступлением.



Получается, Владимир Зеленский скопировал не только базовые принципы внешней политики Петра Порошенко, но даже конкретные формулировки. Минимум одно отличие, однако, существует. Новый президент утверждает, что нацелен на скорейшее урегулирование конфликта в Донбассе. "В Минске обсудим прекращение огня, обмен пленными. Будут определенные предложения по возвращению к Минску. Мы хотим все закончить", - сказал Зеленский.



Владимир Зеленский встретился также с председателем Европейского совета Дональдом Туском



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Первое после смены президента Украины заседание контактной группы в Минске вселило определенный оптимизм. Стороны договорились о подготовке к новому перемирию в Донбассе. Соглашение может быть подписано на следующей встрече контактной группы 19 июня.



Впрочем, договоренностей о прекращении огня стороны достигали уже не раз, но действовали они обычно недолго. Активизация переговоров, вероятно, поможет Зеленскому удержать симпатии избирателей. Согласно соцопросам, мирное урегулирование жители всех регионов страны называют одной из главных проблем. 21 июля на Украине состоятся внеочередные парламентские выборы, поэтому определенная активность на этом направлении необходима еще как минимум полтора месяца.



Реальное урегулирование конфликта возможно при выполнении Минских соглашений, которые предполагают проведение Киевом конституционной реформы, децентрализации, принятие законодательства об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Зеленский ранее говорил, что особого статуса самопровозглашенным республикам предоставлять не следует, он также выступал против амнистии гражданских и военных служащих ДНР и ЛНР. Поэтому прорыва в деле достижения гражданского мира ожидать не приходится.



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"Ни один политик от этого не откажется"



На выборах президента Владимир Зеленский заручился огромной поддержкой избирателей. Но многие голосовали не за него, а против Петра Порошенко. В ходе первой зарубежной поездки новый президент мог бы задать новый вектор в общении с зарубежными партнерами. Например, мог поставить вопросы, которые важны для украинской экономики. Потребовать, в частности, пересмотра Евросоюзом торговых квот для украинских производителей или пересмотра соглашения с МВФ, из-за которого Киеву угрожает дефолт. Этого он делать не стал.



Эксперты по-разному оценивают зарубежный вояж. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с "Известиями" отмечает, что делать далеко идущие выводы пока рано. "В Брюсселе, в офисе НАТО Зеленский говорил то, что там желают слышать. То, что там принято говорить. Это символическая риторика, не стоит ее переоценивать. Это правила игры для брюссельских офисов", - отмечает эксперт.



На выборах президента Владимир Зеленский заручился огромной поддержкой избирателей, но многие голосовали не за него, а против Петра Порошенко



Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что Зеленский не собирается менять внешнеполитические приоритеты Киева. "Стремление в НАТО и Евросоюз сохраняется однозначно, ни один современный украинский политик от этого не откажется. Зеленский удачно провел избирательную кампанию - он очень много говорил, но ничего не обещал. Никаких своих конкретных позиций не обозначал, но много критиковал оппонентов. Это позволило ему заручиться симпатиями самых разных избирателей. Реальных же отличий от Порошенко у него действительно не так много", - говорит Охрименко. Источник - Известия

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