Беспристрастна ли "современная наука" к вопросу гомосексуализма? - И.Куренной

11:36 11.06.2019 Беспристрастна ли "современная наука" к вопросу гомосексуализма?

"Репутация истинной науки была украдена ее зловещей сестрой-близнецом - "фейковой" наукой, которая представляет собой просто идеологическую повестку. Эта идеология узурпировала ту доверительность, которая по праву принадлежит истинной науке".



Иван Куренной



Большая часть этого материала была опубликована в журнале "Russian Journal of Education and Psychology": Лысов В. Science and homosexuality: political bias in modern Academia // Примечание: в сравнении с публикацией, в данном материале есть текстовые и графические дополнения. DOI: https://doi.org/10.12731/2658-4034-2019-2-6-49



Резюме

Такие заявления, как "генетическая причина гомосексуализма доказана" или "гомосексуальное влечение невозможно изменить" регулярно выдвигаются на научно-популярных образовательных мероприятиях и в сети Интернет, предназначенных, в том числе, и для научно неискушенных людей. В этой статье я продемонстрирую, что в современном научном сообществе доминируют люди, которые проецируют свои общественно-политические взгляды в свою научную деятельность, делая научный процесс сильно предвзятым. Эти проецируемые взгляды включают в себя спектр политических заявлений, в том числе в отношении т.н. "сексуальных меньшинств", а именно, что "гомосексуализм является нормативным вариантом сексуальности среди людей и животных", что "однополое влечение является врожденным и не может быть изменено", "пол является социальной конструкцией, не ограничивающейся бинарной классификацией" и т.д. и т.п. Я продемонстрирую, что такие взгляды в современных научных кругах на Западе считаются ортодоксальными, устойчивыми и устоявшимися, даже при отсутствии убедительных научных данных, тогда как альтернативные взгляды сразу же помечаются как "псевдонаучные" и "ложные", даже если за ними стоит убедительная фактология. В качестве причины подобной предвзятости можно упомянуть множество факторов - драматическое социальное и историческое наследие, которое привело к появлению "научных табу", интенсивную политическую борьбу, которая породила лицемерие, "коммерциализацию" науки, ведущую к погоне за сенсациями, и т.д. Возможно ли полностью избежать предвзятости в науке, остается спорным вопросом. Однако, на мой взгляд, можно создать условия для оптимального равноудаленного научного процесса.



Введение

В апреле 2017 года информационный ресурс "USA Today" опубликовал видео под названием "Психология бесплодия" (USA Today via MSN). В материале была рассказана история трех пар, которые не могли завести детей даже при длительной половой жизни без контрацепции - то есть страдали от бесплодия , согласно определению Всемирной организации здравоохранения (Zegers-Hochshild 2009, с. 1522). Каждая из пар решила проблему бесплодия определенным образом - за счет экстракорпорального оплодотворения, усыновления и использования суррогатной матери. Видеоролик был стильно оформлен и составлен в научно-популярном ключе, а история каждой пары была подробно описана.



Однако медиаресурс "USA Today" абсолютно обыденным образом и без малейшей доли юмора или биологической рациональности перечислил среди двух пар, имевших медицинские проблемы (нарушения репродуктивных функций и органов), пару из двух мужчин. Авторы видеоролика на трогательном музыкальном фоне доходчиво объясняли зрителям, что проблема "бесплодия" двух состоящих в американском браке гомосексуалистов - Дэна и Уилла Невилл-Рейбен - в том, что "у них нет матки" (Flory 2017). Вероятно, "USA Today" допускает, что для какой-то части его аудитории подобные тонкости строения мужского и женского организма были доселе неизвестны. Так или иначе, одним из основных лейтмотивов новости было рассуждение о том, что медицинская страховка должна покрывать расходы гомосексуальных пар на лечение "бесплодия".



Сообщения подобного характера, полные биологического абсурда, совершенно не редкость в атлантических СМИ, да и, собственно говоря, все чаще встречаются и в российском информационном и научно-популярном пространстве. Утверждения о "доказанной генетической причине гомосексуализма" или "полутора тысячах видов гомосексуальных животных" выдвигаются на научно-популярных просветительских мероприятиях, предназначенных для молодежи.



Дэн и Уилл, не могущие забеременеть друг от

друга, потому что они мужчины.

В этой статье я продемонстрирую, что в современном научном сообществе преобладают люди, которые проецируют свои либеральные взгляды в свою научную деятельность, делая науку сильно предвзятой. Эти либеральные взгляды включают в себя ряд пропагандистских заявлений в отношении т.н. "сексуальных меньшинств" ("ЛГБТ"), а именно, что "гомосексуализм является нормативным вариантом сексуальности среди людей и животных", что "однополое влечение является врожденным и не может быть изменено", "пол является социальной конструкцией, не ограничивающейся бинарной классификацией" и т. д.



Далее в тексте я буду упоминать такие взгляды как ЛГБТ-пропагандистские1. В то же время, существуют взгляды и мнения, которые противоречат вышеупомянутым, я буду называть их ЛГБТ-скептическими. Я продемонстрирую, что ЛГБТ-пропагандистские мнения в современном официальном академическом сообществе считаются ортодоксальными, стойкими и устоявшимися, даже при отсутствии убедительных научных данных, в то время как взгляды ЛГБТ-скептические позиции помечаются как "псевдонаучные" и "ложные", даже если они подкреплены убедительной фактологией.



Наука и политическая идеология

Первым важным условием для понимания того, что такое наука, является определение того, что такое научный метод. Научный метод состоит из нескольких этапов: (1) постановка вопроса (что нужно изучить): определение объекта и предмета, цели и задач исследования; (2) работа с литературой: изучение вопросов по этой теме, которые уже были исследованы другими; (3) разработка гипотезы: формулировка предположения о том, как изучаемый процесс протекает и что может случиться при воздействии; (4) эксперимент: тестирование гипотезы; (5) анализ результатов: изучение результатов эксперимента и выяснение, в каком объеме была подтверждена гипотеза; и, наконец, (6) выводы: доведение до других результатов эксперимента и анализа.



Этот фундамент для изучения был основой научного исследования на протяжении веков, и его рациональный, объективный метод позволил человечеству добиться впечатляющих результатов.



Советские ученые теоретики. Белов В. Е., 1972

Однако, как отметил профессор Генри Бауэр в 1992 году, в настоящее время научное и, тем более, научно-популярное сообщество все больше отворачивается от научного метода, чтобы соответствовать либеральной идеологии как единственному решающему способу "научной" интерпретации окружающего мира (Bauer 1992). Таким образом, основной научный метод был сведен к следующему: (1) определение проблемы и, насколько это возможно, избегание "запрещенных" тем, например. раса и пол как биологически детерминированные понятия, "сексуальная ориентация" как социальная конструкция; (2) поиск того, что уже изучено другими, и выбор результатов, которые не противоречат сложившейся идеологии; (3) развитие гипотезы: допущение объяснения проблемы, не противоречащей либеральной идеологии; (4) эксперимент: проверка гипотезы; (5) анализ результатов: игнорирование и уменьшение значимости "неожиданных" результатов при увеличении и переоценке "ожидаемых" результатов; и наконец; (6) выводы: оглашение результатов, которые триумфально "поддерживают" либеральную идеологию. Профессор Бауэр не единственный, кто обеспокоен этим идеологическим сдвигом науки.



Например, аналогичные выводы в отношении современного состояния науки сделали профессор Рут Хаббард (Hubbard and Wald 1993), профессор Линн Уордел (Wardle 1997, 852), доктор Стивен Голдберг (Goldberg 2002), доктор Алан Сокал и Доктор Джин Бричмонт (Sokal and Brichmont 1998), американский публицист Кирстен Пауэрс (Powers 2015), и доктор Остин Русе (Ruse 2017).



Профессор Николас Розенкранц из Джорджтаунской юридической школы и профессор Джонатан Хайдт из Нью-Йоркского университета даже основали "Heterodox Academy" - интернет-проект, сфокусированный на проблеме идеологического однообразия и неприятия разных точек зрения в американских высших учебных заведениях (Heterodox Academy.n.d.).



Доктор Брет Вайнштейн уволился из Государственного колледжа Эвергрин после того, как он отказался принять участие в так называемом "Дне отсутствия" – когда в университет допускаются представители любой расы и этноса кроме европеоидов – он подвергся издевательствам со стороны разъяренных студентов и активистов (Weinstein 2017). Позже вместо со своим братом доктором Эриком Вайнштейном и другие учеными он основал сообщество, которое в шутку назвали "Интеллектуальная темная паутина (Intellectual Dark Web)" (Bari 2018). Журналист Бари Вайс описал это сообщество следующим образом: "Во-первых, эти люди готовы отчаянно отстаивать свою точку зрения, но при этом дискутировать вежливо, почти по всем значимым предметам: религия, аборты, иммиграция, природа сознания. Во-вторых, в эпоху, когда популяризуемое мнение об окружающем мире и событиях, часто отвергает реальные факты, каждый полон решимости противостоять пропагандистам политически удобных мнений. И в-третьих, некоторые заплатили за желание выражать альтернативное мнение, будучи уволенными из научных учреждений, которые становятся все более враждебными к неортодоксальной мысли - и нашли восприимчивую аудиторию в другом месте " (Bari 2018).



Для тех, кто ранее не интересовался этой проблемой, господство идеологического догматизма в науке может показаться невероятно абсурдным. Они могут наивно считать, что в современной науке только те факты, которые были бесспорно подтверждены, являются единственной правдой, а все остальное основано на предположениях, гипотезах, теориях и социально-политическом конструктивизме. Тем не менее, выдвижение предположений, гипотез, теорий и социально-политического конструктивизма как "доказанных фактов" наблюдается во все более широком спектре проблем (Bauer 2012, c. 12), некоторые из которых имеют большой общественный резонанс. Например, является ли гомосексуальное влечение "вариацией человеческой сексуальности", или это нефизиологическое (непродуктивное) отклонение сексуального поведения наряду с сексуальным влечением к детям, животным или неодушевленным предметам? В этих вопросах, как и некоторых других, научный метод стал жертвой политических взглядов (Wright and Cummings 2005, с. XIV).



Рассмотрим следующее: в сегодняшние дни, в академических кругах, исследователи, которые заявляют, что имеют т.н. "прогрессивные" убеждения, значительно превосходят те, которые заявляют о "консервативных" убеждениях (Abrams 2016). Впечатляющий список рецензируемых публикаций, раскрывающих ту же проблему, можно найти в базе данных упомянутого выше сообщества "Heterodox Academy" (Heterodox Academy n.d. Peer-Reviewed Research). И ЛГБТ-пропагандистские взгляды являются одним из основных аспектов современной "прогрессивной" либеральной идеологии.



В частной беседе один из моих коллег, практикующий психолог и кандидат наук в одном из крупнейших городов России (попросил меня не раскрывать его имя, потому что он боится последствий иметь альтернативное мнение) в шутку рассказал мне о простом принципе "современной" популярной науки, чтобы судить по темам, связанным с гомосексуализмом: все, что показывает любые положительные для гомосексуалистов факты, обозначается примером объективной науки и образцового научного метода. В свою очередь, все, что показывает любые скептические в отношении гомосексуалистов данные, клеймится "лженаукой от правых экстремистов" (персональный разговор, 14 октября 2018 года). Другими словами, в "современной науке" усомниться в "нормальности" гомосексуализма – равносильно сомнению в "прогрессивности" постмодернизма и массовой культуры. Чтобы установить это явление, достаточно лишь самого простого наблюдения современного научно-популярного дискурса. Правительства богатых стран и богатые неправительственные фонды устанавливают определенные допускаемые убеждения в отношении гомосексуализма, словно если бы это было бесспорной и очевидной истиной как, например, то, что только женщины могут рожать людей (хотя боюсь, что в свете творящегося сегодня в области "транссексуализма", этот пример будет подвергнут жесткой критике).



Подмена научного на политически корректное

Некоторые утверждают, что научный политический и общественный диспут должен быть очень чувствительным к ряду тем из-за горького наследия человеческой истории. Но научные факты не имеет ничего общего с политикой. Существуют очевидные биологические различия между человеческими расами (фенотипами) (Sarich 2005), существуют очевидные биологические различия между человеческими полами (Evans and DeFranco 2014) и так далее. Действительно, такие факты частично использовались в качестве "аргументов" для невообразимых преступлений и злодеяний на протяжении всей истории человечества, и человечество и общество всегда должны помнить об этом. Никаких аргументов в пользу неравенства не существует.



Тем не менее, вышеупомянутые печальные страницы истории не отменяют существование физиологических фенотипов и половых различий у людей, потому что они встречаются в природе и являются биологически обусловленными. Например, мужчина не может родить из-за биологических особенностей своего организма (отсутствие матки, прежде всего, как метко было отмечено "USA Today"). Мы можем просто избегать говорить об этом, замалчивать эти очевидные естественные вещи или менять значение слова "женщина" - это ничего не добавляет к непоколебимой реальности науки. Научные факты существуют независимо от их интерпретации идеологами политических доктрин, независимо от того, перечислены ли они в какой-либо декларации или классификации болезней, и независимо от политической корректности.



Толерантность уничтожила свободу слова.

Карикатура из "The Weekly Standard"

По моему мнению, установление знака равенства между "политкорректностью" и научностью является одной из огромных проблем современности, и этот факт препятствует новизне и инновациям. Некоторые исследователи придерживаются сходного мнения (Hunter 2005). Согласно словарю "HarperCollins" в британском английском "политическая корректность" обозначает "демонстрацию прогрессивных идеалов, особенно путем отказа от использования словарного запаса, который считается оскорбительным, дискриминационным или осуждающим, особенно в отношении расы и пола" (Collins English Dictionary. n.d.) А согласно словарю Вебстера "Random House" американского английского "политкорректность" "…характеризуется, как правило, приверженности прогрессивной ортодоксальности по вопросам этнической и гендерной принадлежности, сексуальной ориентации или экологии" (Dictionary/Thesaurus n.d.).



Отечественные публицисты Беляков и соавторы охарактеризовали "политическую корректность" без излишних сентиментов:



"… Политическая корректность - один из продуктов общества постмодерна, характеризующегося мультикультурализмом, методологическим анархизмом, социальной фрагментацией и выходом на передний план более узких идентичностей. Демократия в таком обществе предстает как общественный уклад, предполагающий не власть большинства, но прежде всего защиту прав всякого меньшинства, вплоть до отдельного человека. В действительности даже самое демократическое государство не в состоянии защитить все провозглашенные им права и обеспечить реализацию амбиций каждого члена общества. Симуляцией решения этой проблемы является широкое распространение языковой практики политкорректности, предлагающей избегать использования тех слов и высказываний в отношении расовой и половой принадлежности, возраста, состояния здоровья, социального статуса, внешнего вида представителей определенных социальных групп, которые те могут посчитать оскорбительными и дискриминационными. Так, "политически корректно" называть негра "афроамериканцем" (african american), индейца - "коренным американцем" (native american), инвалида - "преодолевающим трудности из-за своего физического состояния (physically challenged), толстяка - "горизонтально ориентированным" (horizontally oriented), бедняка - "лишенным преимуществ" (disadvantaged), человека, роющегося в помойках - "собирателем вещей, от которых отказались" (refuse collectors) и т. д. Чтобы предупредить стигматизацию "сексуальных меньшинств", или "людей с нетрадиционной ориентацией" (тоже политкорректные эвфемизмы), предлагается употреблять по отношению к ним, например, не термин "гомосексуалист", а "гомосексуал". Оскорбительными были найдены и "сексистские" морфемы, якобы намекающие на превосходство мужчины над женщиной. Такие этимологически связанные с корнем "man" (мужчина) слова как chairman (председатель), foreman (начальник), fireman (пожарник), postman (почтальон) предлагается исключить из обихода в пользу, соответственно, chairperson, supervisor, fire fighter, mail carrier. По той же причине слово woman (женщина) надлежит отныне писать как "womyn" (или даже vaginal american), а вместо местоимений he, his (он, его) - всегда употреблять she, her (она, ее). Во избежание проявления обидного для животных и растений антропоцентризма слова pets (домашние животные) и house plants (домашние растения), представляющие человека как их хозяина, предлагается заменить на animal companions (компаньоны-животные) и botanical companions (компаньоны-растения) …" (Беляков и Матвейчев 2009).



Таким образом, "политкорректность", если очистить этот термин от "политкорректной" обертки, означает не что иное, как разновидность цензуры.



Определенные культурные убеждения леволиберальной направленности стали общественными догмами, от которых никто не имеет права отступать, будь то ученые, учителя или студенты. Любой ученый, который хочет добиться признания и финансирования, должен использовать язык "политкорректности". Таким образом, "политкорректность" иногда вполне надлежащим образом называют "либеральный фашизм", подчеркивая лицемерие самопровозглашенных либералов, действующих как авторитарные фашисты (Coppedge 2017).



"Мы противостоим нетолерантности, а также любому, кто не согласен с нами". Карикатура из журнала "Investors Business Daily"

Является очевидным то, насколько серьезно "политкорректность" извращает науку, поскольку она разрушает все классические научные нормы и принципы. Эти нормы можно обобщить как универсализм, открытость, бескорыстие, скептицизм, которые воспринимаются в научной деятельности как нечто само собой разумеющееся, а также простая честность и отсутствие лицемерия. Однако сегодня то, что раньше воспринималось как само собой разумеющееся, уже таковым не считается. В конце концов, утверждать, что что-то бесспорно и однозначно доказано в то время, когда существуют убедительные доказательства обратного (которые известны компетентным и беспристрастным ученым) - это просто нечестно и непорядочно.



По этому поводу журналист Том Николс подметил:



"… Я боюсь, что мы уходим от естественного здорового скептицизма по отношению к заявлениям различных экспертов в сторону вымирания экспертного мнения как такового: в сторону подпитываемого "Google", основанного на "Википедия" и отупляемого блогами краха профессионалами-экспертами и обывателями, учителями и учениками, знающими и интересующимися …" (Nichols 2017).



"Википедия" и "Youtube" как источник "знаний"

"Википедия" - это один из самых посещаемых интернет-сайтов, который преподносит себя как "энциклопедию" и принимается многими неспециалистами, а также школьниками за беспрекословный источник истины. Сайт был запущен в 2001 году предпринимателем из штата Алабама по имени Джимми Уэйлс. Перед тем как основать сайт "Википедия", Джимми Уэйлс создал интернет-проект "Bomis", который распространял платную порнографию, факт, который он старательно стремиться удалить из своей биографии (Hansen 2005; Schilling 2012).



Многие думают, что "Википедия" заслуживает доверия, поскольку "любой пользователь может добавить статью или отредактировать уже существующую статью". Это полуправда - на самом деле любая информация, которая не соответствует либеральным и леворадикальным догмам, будет подвергнута цензуре за счет существования запутанных механизмов проверки статьи, при которых существует институт т.н. посредников - редакторов, представляющих те или иные либеральные движения, например посредник от "ЛГБТ+"-движения, который может отредактировать или отклонить материалы (Jackson 2009). Таким образом, несмотря на свою официальную политику якобы нейтралитета, "Википедия" имеет сильную либеральную предвзятость и откровенно левый уклон.



В статье в журнале "FrontPageMagazine" Дэвид Свингл провел анализ и продемонстрировал, что проект "Википедия" представляет точку зрения своих самых настойчивых и постоянных редакторов, некоторые из них(особенно в областях социального противоречия) являются активистами, стремящимися повлиять на общественное мнение (Swingle 2011). Например, Свингл подсчитал:



"… Сравните [статьи на "Википедия"] про Энн Култер (Ann Coulter2) и про Майкла Мура (Michael Moore3). Статья про Култер состояла из9028 слов (на 9 августа 2011 года). Из этого количества, 3220 слов находились в разделе "Противоречия и критика", в котором рассказывалось о ряде инцидентов с Култер и приводились цитаты критикующих ее деятелей, в основном среди левых и либералов. То есть 35,6% статьи, посвященной Энн Култер, было уделено тому, чтобы преподнести ее в плохом свете, противоречивом и полном критики.



С другой стороны, статья про Мура насчитывала 2876 слов (что примерно равно среднему объему статей про политических деятелей на "Википедия"), из которых 130 слов находилось в разделе "Противоречия". Это 4,5% всей статьи про Мура.



Значит ли это, что "непредвзятый" читатель считает, что Култер в восемь раз противоречивее чем Мур?…" (Swingle 2011).



В своей статье журналист Джозеф Фэра (Joseph Farah) пишет, что "Википедия":



"… является не только распространителем неточности и предвзятости. Это оптовый поставщик лжи и клеветы, такой, каких мир еще никогда не знавал…" (Farah 2008).



Кроме того, "Википедия" находится под сильным влиянием платных специалистов по общественным связям и управлению репутацией, которые удаляют любые негативные факты, касающиеся их клиентов, и представляют предвзятый контент (Grace 2007; Gohring 2007). Хотя такое платное редактирование не допускается, "Википедия" мало что делает для соблюдения своих правил, особенно в отношении крупных доноров.



Сооснователь "Википедии" Ларри Зэнгер, покинувший проект, признал, что "Википедия" не следует собственной декларируемой политике нейтралитета (Arrington 2016).



Исследователь Брайан Мартин в своей работе пишет:



"… Несмотря на номинальное следование руководству пользователя, в "Википедия" может происходить систематически предвзятое редактирование, которое постоянно поддерживается. Методы предвзятого редактирования записи в "Википедия" включают удаление положительной информации, добавление негативной информации, использование предвзятого выбора источников и преувеличение значимости конкретных тем. Чтобы поддерживать предвзятость в записи, даже если на нее указывают некоторые пользователи, задействуются следующие ключевые методы - это отмена исправлений записи, выборочное применение правил "Википедии" и блокирование редакторов …" (Martin 2017).



Все статьи "Википедии" на тему "ЛГБТ+" должны получить одобрение т.н. посредников, и любые неугодные им факты удаляются из материалов. Режим посредничества представителя "ЛГБТ+" является обязательным для всех статей "ЛГБТ+", и именно посредник решает, что будет опубликовано, а что нет - это правило "Википедии".



Таким образом, все статьи "Википедии", связанные с "ЛГБТ+", написаны тенденциозно, своекорыстно, и представляют лишь компиляцию тщательно отредактированной информации из зачастую сомнительных или вообще ненаучных, художественных источников. Невозможно не то, что добавить новую статью, или внести дополнения к существующей статье, но даже изменить одно единственное слово, если оно противоречит негласной догме "либо хорошо, либо ничего".



Около 300 примеров ангажированности "Википедии", в том числе и по вопросу "ЛГБТ+" задокументированы на сайте "Conservapedia" (Conservapedia 2018).



Например, в "Википедии" очень долгое время в статье об однополом поведении среди животных (которая сама по себе весьма предвзята, см. главу 2) присутствовала ничем не обоснованная фраза о "1500 видах гомосексуальных животных", которая преподносилась "Википедией" как научная истина – несмотря на то, что не имеется никаких источников, приводящих данные цифры. На самом деле этот рекламный лозунг был запущен сотрудником норвежского музея естественной истории по имени Петтер Бекман в ходе организации выставки в 2006 году, который Бекман и внес его в статью в "Википедии" в 2007 году. Лишь спустя 11 лет информацию удалили: в ходе обсуждения Бекман не смог предоставить источник и признал ошибочность утверждения:



В конечном итоге, как заявляет руководство "Википедии":



"… "Википедия" - это частный веб-сайт, принадлежащий частной организации "Wikimedia Foundation" и управляемый исключительно Советом попечителей этой организации. "Википедия" и "Wikimedia Foundation" могут свободно устанавливать свои собственные правила, касающиеся того, кто может писать и редактировать статьи на сайте … Как частный веб-сайт "Википедия" имеет полное право блокировать, запрещать и любым иным способом ограничивать любого читателя в возможности читать или редактировать содержимое сайта по любой причине или даже без причины … "Wikimedia Foundation" имеет полное право изменять свои правила по любой причине, которую он сочтет нужной - или даже без причины, просто потому что "так хочется" …" (Wikipedia: Free Speech 2018).



Именно такая "энциклопедия" и является основным источником "знаний" об окружающем мире для огромного количества молодежи…



Другой источник информации для современных обывателей - сервис по размещению видеороликов "YouTube", принадлежащий крупнейшей корпорации "Google". Сайт "YouTube" официально позиционирует себя как свободный ресурс, якобы не препятствующий выражению ни в пользу "ЛГБКТКИАП+", ни выражений, которые опровергают риторику "ЛГБКТКИАП+". Это не так.



В последние годы в адрес "YouTube" все чаще звучат обвинения в препятствовании выражению консервативных взглядов (Carlson 2018). Цензуре на "YouTube" подвергся канал "PragerU" и другие каналы, выражающие точку зрения, отличную от взглядов либеральных идеологов.



Журналисты "FoxNews" упомянули попавшую в их распоряжение внутреннюю служебную записку "YouTube" от апреля 2017 года, в которой подробно расписано, как происходит цензура видеоматериалов. Одна из причин, по которым масштаб цензуры на "YouTube" неочевиден для большинства людей, заключается в том, что у компании хватает ума не стирать каждое видео, которое она хочет подвергнуть цензуре. Вместо этого в отношении многих видеоматериалов вводится "ограниченный режим"4. Такие видеоматериалы заблокированы на кампусах, в школах, библиотеках и прочих публичных местах; их не могут просматривать несовершеннолетние и незарегистрированные пользователи. Видеоматериалы ограниченного режима сайт намеренно отправляет в самый конец, так что их труднее найти. Кроме того, они демонетизированы: те, кто их выложил, не могут на них зарабатывать вне зависимости от количества просмотров.



Представим, например, что в газетном киоске перестали продавать "The New York Times" - ее можно, конечно, получить, но только по подписке. И, кроме того, - исключительно бесплатно. То есть издателям запретили зарабатывать на продаже газеты. Очевидно, что подобные действия подпадали бы под определение цензуры.



Каковы же критерии цензуры для видеоматериалов на "YouTube"? Как сказано в служебной записке, под цензуру подпадает, цитирую, "спорное религиозное или шовинистическое содержание", а также "крайне спорное, провокационное содержание". Никаких определений, что это такое - спорное религиозное, шовинистическое, религиозное или провокационное содержание - не дается. Решение принимает "YouTube", причем максимально политизировано.



"FoxNews" приводит пример: "YouTube" счел "провокационной" попытку канала "PragerU" поставить под сомнение утверждение о повальном расизме среди американских полицейских. Если вы не считаете всех американских полицейских расистами, то, согласно "YouTube", - вы разделяете "крайне спорное, провокационное содержание". Так что видеоролик "PragerU" был демонетизирован и, по сути, объявлен разжигающим ненависть. В то же время видеоролики, в которых утверждается, что, скажем, "белые от природы злы", остаются на YouTube без каких-либо ограничений.



Служебная записка дает ясное понимание того, где "YouTube" берет цензоров. В документе поясняется, что компания привержена "свободе принадлежности, в том числе тем благам, которые являются продуктом разнообразия и инклюзивности". В числе тех, кому "YouTube" доверил цензуру против "экстремистского контента", оказалась организация, разделяющая радикальные ультралиберальные, в том числе и "ЛГБТ+"-взгляды, - "Southern Poverty Law Center" (InfluenceWatch; Thiessen 2018).



Травля несогласных

Многочисленные, хорошо финансируемые и, как следствие, влиятельные группировки и организации подобные "Southern Poverty Law Center", применяя опыт начала 1970-х годов прошлого века (см. Главу 14), создают ситуацию, в которой любой выразитель мнения, даже полностью научно аргументированного, которое не совпадает с риторикой "ЛГБТ+", рискует многого лишиться - от карьеры до здоровья. Еще на заре эпохи "мейнстримной науки" и "политкорректности", исследователи, отстаивающие взгляды, которые отличаются от "мейнстримной линии партии" рискуют быть обвиненными в "недемократичности", "жестокости и бесчеловечности" (Marmor 1973), "безответственности, гомофобии и предрассудках" (Isay 1986). Подобные обвинения поддерживаются "мейнстримной культурой" в СМИ, шоу-бизнесе.



Профессор Роберт Спитцер (1932–2015) являлся одной из важнейших фигур во время скандальных действий руководства Американской психиатрической ассоциации в 1973 году, приложив все усилия к исключения гомосексуализма из перечня психических отклонений, Спитцер сделал для "ЛГБТ"-движения, возможно, более других, получив уважение и статус авторитета со стороны "ЛГБТ" (Bayer 1981).



Однако почти 30 лет спустя на конференции Американской психиатрической ассоциации в 2001 году Спитцер сообщил о результатах своих последних исследований, что "66 процентов мужчин и 44 процента женщин достигли хорошей степени гетеросексуального функционирования", то есть "поддерживали устойчивые, любящие гетеросексуальные отношения на протяжении года, получая достаточное удовлетворение от эмоциональных отношений со своим партнером, оцененные по меньшей мере на 7 баллов по 10-балльной шкале, вступая в сексуальную связь с секс-партнером по крайней мере ежемесячно, и никогда или редко фантазируя о гомосексуальном контакте во время секса"; позже результаты были опубликованы в журнале "Archives of Sexual Behavior" (Spitzer 2001; 2003a). Это полностью противоречило ЛГБТ-пропагандистским догмам о якобы неизменяемости гомосексуального влечения. Вокруг Спитцера разверзся ад: "сегодня герой гей-движения внезапно стал Иудой" (van den Aarweg 2012). Статья Спитцера была жестко критикована известными преследователями репаративной терапии, такими как А. Ли Бекстед, Хелена Карлсон, Кеннетт Коэн, Ритч Сэвин-Уильямс, Gregory M. Herek, Брюс Ринд, и Роджер Уорсингтон (Rosik 2012).



Интересно, что, как отметил доктор Кристофер Роусик, некоторые критикуемые аспекты работы Спитцера 2003 года заключались в следующем: исследование было основано на личных сообщениях респондентов из выборки, набранной при содействии консультационных организаций и Национальной ассоциации по исследованию и терапии гомосексуализма (NARTH) (Wilde 2004). Это высочайшая степень лицемерия: работа, в которой были представлены результаты ЛГБТ-скептического исследования, была критикована за использование той же самой методологии, которая использовалась в ЛГБТ-пропагандистских работах, например исследование Шидло и Шредера также было основано на личных сообщениях (Shidlo and Schroeder 2002). Фактически, вся психологическая наука и другие социальные науки в значительной степени зависят от личных сообщений и самоотчетов объектов исследования. Кроме того, огромная доля ЛГБТ-пропагандистских публикаций о детях, воспитанных однополыми парами, основана на небольших выборках, собранных гомосексуальными организациями (Marks 2012).



В конце концов по прошествии десяти лет бушующей над ним ненависти, Спитцер сдался. В возрасте 80 лет он написал письмо в редакцию журнала "Archives of Sexual Behavior" с просьбой отозвать статью (Spitzer 2012). Он также принес извинения всему гомосексуальному сообществу "за вред". Доктор ван ден Аардвег вспоминает о телефонном разговоре с профессором Спитцером, через некоторое время после публикации его статьи 2003 года, в котором тот рассказал о попытках противостоять критикам: (Spitzer 2003b): "Я спросил его, продолжит ли он свои исследования, или даже попытается ли он работать с людьми с гомосексуальными проблемами, которые ищут "альтернативную" профессиональную помощь, то есть помощь и поддержку, чтобы по собственному желанию изменить гомосексуальные интересы на гетеросексуальные… Его ответ был однозначен. Нет, он никогда больше не затронет этот предмет. Он был почти сломлен эмоционально после ужасных личных нападок со стороны воинствующих геев и их сторонников. Это был поток ненависти. Человек действительно может быть сломлен таким травмирующим опытом." (Spitzer 2003b).



Другим исследователем, чьи работы часто цитируют гомосексуальные активисты, является профессор Чарльз Розелли из Орегонского университета. Профессор Розелли изучает нейробиологические процессы на моделях домашних овец. На ранних этапах своей деятельности профессор Розелли проводил эксперименты по изучению социосексуального поведения домашних баранов. Он предположил, что некоторый гормональный внутриутробный дисбаланс может нарушить сексуальное поведение баранов. В своих ранних публикациях на эту тему исследования профессора Розелли были сосредоточены лишь на улучшении разведения овец и его последствиях для экономики, и Розелли признавал ошибочность изучения сексуального поведения человека на моделях животных, отмечая: "Исследования, направленные на понимание факторов, регулирующих сексуальное поведение и фертильность баранов, имеют очевидное значение для овцеводства. Полученная информация о гормональных, нейронных, генетических и экологических факторах, определяющих предпочтения половых партнеров, должна позволить лучше выбрать баранов для размножения и, как следствие, иметь экономическое значение. Тем не менее, это исследование также имеет более широкое значение для понимания развития и контроля сексуальной мотивации и выбора партнера для разных видов млекопитающих, включая людей. В этом отношении важно понимать, что половое поведение барана, направленное на другого самца, не может быть строго приравнено к гомосексуализму человека, потому что сексуальная ориентация человека включает в себя восприятие, фантазии и опыт, а также наблюдаемое сексуальное поведение" (Roselli 2004, стр. 243).



В своей обзорной статье 2004 года профессор Розелли признал, что он не нашел убедительных доказательств своей теории [о внутриутробном гормональном дисбалансе], и упомянул различные гипотезы, объясняющие однополое поведение у некоторых баранов (Roselli 2004, стр. 236 - 242). В своей деятельности Розелли был очень чувствителен к ЛГБТ в своих формулировках и интерпретациях и тем более никоим образом не выражал ЛГБТ-скептические взгляды.



Тем не менее профессор Розелли был подвергнут преследованию и травле со стороны активистов ЛГБТ за то, что в его лаборатории производили вскрытие баранов – хотя, очевидно, что другого дешевого способа изучения анатомии головного мозга баранов просто не имеется (Cloud 2007). Розелли моментально объявили "гомофобом" и "живодером". В статье под названием "Руки прочь от гомосексуальных овец!" в лондонской газете "Sunday Times" Роселли назвали "главой секретного заговора против гомосексуалистов" (Ersly 2013, p. 48). К поднявшемуся шуму присоединилась организация ПЕТА в лице своего представителя - известной спортсменки и активистки движения "ЛГБТ+" Мартины Навратиловой (PETA UK 2006). Активисты прислали Роселли и различным работникам Университета Орегона около 20 тысяч писем с угрозами и оскорблениями ("вас нужно пристрелить!", "пожалуйста, сдохни!" и т.д.) (Ersly 2013, p. 49).



Спустя несколько лет, когда Роселли, вероятно наученный горьким опытом противостояния мейнстримным идеям, перешел на риторику "ЛГБТ+"-движения, в последующей статье он писал: "Предпочтение половых партнеров у человека можно изучать на животных моделях с помощью специальных тестов … Несмотря на несовершенство, тесты на предпочтение сексуального партнера у животных используются для моделирования сексуальной ориентации человека" (Roselli 2018, стр. 3).



Доктор Рэй Милтон Блэнчард из Университета Торонто является авторитетом в области сексологии, он входил в состав подкомитета по проблемам гендерной идентичности Американской психиатрической ассоциации по разработке классификаци "DSM-IV". Доктор Блэнчард выдвинул гипотезу о том, что гомосексуальное влечение (включая гомосексуальную педофилию) и транссексуализм (расстройство половой идентичности в DSM-IV, в настоящее время половая дисфория в соответствии с DSM-5) вызваны специфическими патологическими для мужского пола иммунными реакциями, подобными резус-несовместимости (Blanchard 1996). Хотя научный дискурс доктора Блэнчарда является весьма сдержанным и почти ЛГБТ-пропагандистским, активисты ЛГБТ преследуют его за то, что он считает транссексуализм психическим отклонением. Это является своего рода богохульством для современной ЛГБТ-идеологии, поэтому некоторые активисты ЛГБТ подвергают доктора Блэнчарда жесткой критике (Wyndzen 2003). Более того, в одном из интервью Блэнчард отметил: "Я бы сказал, если бы можно было начать с нуля, игнорировать всю историю исключения гомосексуализма из классификации "DSM", нормальная сексуальность - это все, что связано с размножением" (Cameron 2013). Что касается транссексуализма, доктор Блэнчард заявил: "Первый шаг в политизации транссексуализма – выступаете ли вы за или против - это игнорирование или отрицание его базовой природы как разновидности психического расстройства" (Blanchard 2017 on Twitter).



ЛГБТ-активист из проекта "Билерико" написал про Блэнчарда: "если бы доктор Блэнчард был каким-нибудь чокнутым без должности и авторитета, его можно было бы легко дискредитировать. Но это не тот случай - наоборот, он был в комитете Американской психиатрической ассоциации, отвечающем за парафилии и сексуальные расстройства" (Tannehill 2014). Если вы правильно поняли значение, активист жалуется на то, что доктор Блэнчард "обладает авторитетом", иначе "его было бы легко дискредитировать". Вот и все.



Доктор Марк Регнерус из Техасского университета не обладал авторитетом Блэнчарда, когда в 2012 году он опубликовал в рецензируемом журнале "Social Science Research" свои выводы о том, что гомосексуальные связи родителей оказывают негативное влияние на детей (Regnerus 2012). Публикация вызвала эффект разорвавшейся бомбы далеко за пределами сообщества ученых, которые работают в области семейной социологии. Это открытие противоречило устоявшемуся с начала 2000-х годов в либеральной американской научной среде мейнстриму об отсутствии влияния сексуальных наклонностей родителей на детей и вызвало ярость общественных объединений гомосексуалистов. Регнеруса моментально заклеймили "гомофобом" и обвинили в том, что его результаты свидетельствуют против легализации гомосексуальных "браков" (история случилась до известного решения Верховного суда Америки), хотя Регнерус нигде в статье не выдвигал подобных аргументов. Либеральные СМИ даже обозвали Регнеруса "слоном в посудной лавке мейнстримной социологии" (Ferguson 2012).



Социолог Гэри Гейтс, директор Института сексуальной ориентации и гендерной идентичности в Калифорнийском университете, возглавил группу из двухсот ЛГБТ-дружественных социологов, которые подписали письмо к главному редактору журнала "Social Science Research" с требованием назначить группу из ученых с особым опытом в вопросах родительского воспитания ЛГБТ для написания развернутого критического заключения по статье Регнеруса (Gates 2012).



Пикантность ситуации придает то, что сам Гари Гейтс, живущий в однополом партнерстве, подвергся резкой критике со стороны ЛГБТ-активистов "как предатель идеалов" (Ferguson 2012) за публикацию исследования о том, что только 3,8 процента американцев идентифицируют себя как гомосексуалистов (Gates 2011a). Это противоречило заявлению о "10%" из работы известного энтомолога Альфреда Кинси, которое представляет одну из догм ЛГБТ-пропаганды. Как откровенно поделился Гейтс, "когда мое исследование было впервые опубликовано, выдающиеся блоггеры-геи и их последователи назвали меня "безответственным", приветствовали критику моей работы и даже сравнивали меня с нацистами" (Gates 2011b).



В любом случае, всего год спустя Гейтс возглавил травлю Регнеруса и его ЛГБТ-скептического исследования. ЛГБТ-активист Скотт Роуз направил открытое письмо президенту Техасского университета, требуя санкций против Регнеруса за его публикацию как "этического преступления" (Rose 2012). Университет ответил, что начал проверку, чтобы определить, есть ли у в публикации Регнеруса "состав преступления" для начала необходимого официального расследования. Проверка не выявила каких-либо несоответствий в действиях Регнеруса с этическими научными этическими стандартами, и никакого расследования не было начато. Однако история была далека от завершения. Регнерус подвергался преследованиям в блогосфере, СМИ и официальных публикациях не только в форме критики его научной работы (аналитические методы и обработка статистических данных), но также в форме личных оскорблений и угроз здоровью и даже жизни (Wood 2013).



Кристиан Смит, профессор социологии и директор Центра изучения религии и общества в Университете Нотр-Дам, прокомментировал этот случай: "Те, кто нападает на Регнеруса, не могут открыто признать свои истинные политические мотивы, поэтому их стратегия состояла в том, чтобы дискредитировать его за проведение "плохой науки". Это ложь. Его [Регнеруса] статья не идеальна – и ни одна статья никогда не бывает идеальной. Но с научной точки зрения это не хуже того, что обычно публикуется в социологических журналах. Без сомнения, если бы Регнерус опубликовал противоположные результаты с использованием одной и той же методологии, никто бы не придрался к его методам. Кроме того, никто из его критиков не высказывал методологических опасений по поводу более ранних исследований по той же теме, недостатки в которых были серъезнее, чем те ограничения, которые подробно обсуждаются в статье Регнеруса. Очевидно, что слабые исследования, которые приходят к "правильным" выводам, более приемлемы, чем более сильные исследования, которые дают "еретические" результаты" (Smith 2012).



Доктор Лоуренс Майер и доктор Пол МакХью, опубликовавшие в журнале "New Atlantis" развернутый обзор научных исследований под названием "Sexuality and Gender: Findings from the Biological, Psychological, and Social Sciences", попали под жесткий прессинг "ЛГБТ+"-движения (Hodges 2016). В своей работе авторы очень деликатно и осторожно показали необоснованность риторики гомосексуального движения в отношении причины гомосексуального влечения, заключив, что "анализ результатов биологических, психологических и социальных исследований … не выявил никаких научных доказательств по поводу некоторых из наиболее часто распространяемых заявлений о сексуальности" (Mayer and McHugh 2016, стр. 7).



Коллега Майера и МакХью по Университету Джона Хопкинса доктор Квентин ван Митер рассказал, что изначально Майер и МакХью планировали опубликовать свою статью в каком-нибудь из авторитетных крупных рецензируемых специализированных научных журналов, но им раз за разом отказывали редакторы, ссылаясь на то, что их работа "политически некорректна" (Van Meter 2017).



Статья Майера и МакХью сразу же подверглась яростным нападкам со стороны активистов "ЛГБТ+"-движения. Организация "Human Rights Campaign (HRC)", которая, согласно данным с ее интернет-страницы, является крупнейшим представителем интересов "ЛГБТ+" и обладает годовым бюджетом около 50 миллионов долларов, опубликовала комментарий к работе Майера и МакХью, заявив, что эти авторы "вводят в заблуждение", "распространяют ненависть" и т.д. Активисты начали давить на редакцию журнала, требуя дискредитировать статью (Hanneman 2016). Редакторы журнала даже были вынуждены опубликовать официальное письмо в ответ на обвинения "HRC", названный "Lies and Bullying from the Human Rights Campaign", в котором они прокомментировали некоторые из наиболее одиозных выпадов. Редакторы "New Atlantis" отметили: "эта омерзительная попытка запугивания - это разрушительная для науки вещь, нацеленная на уничтожение существования взаимоуважительного несогласия по спорным научным вопросам. Тактика запугивания подобного рода подрывает атмосферу свободных и открытых исследований, которую научные учреждения обязаны поддерживать" (Editors of The New Atlantis 2016).



Аналогичная вакханалия от ЛГБТ-активистов связана с публикацией доктора Лизы Литтман, доцента поведенческих и социальных наук в Университете Брауна. Доктор Литтман изучила причины всплеска "быстро возникающей гендерной дисфории" (название для подросткового транссексуализма) среди молодежи и пришла к выводу, что их внезапное стремление к смене пола может распространяться через сверстников и может быть патологическим механизмом преодоления возрастных трудностей (Littman 2018). Прежде чем объявить себя "трансгендерами", подростки смотрели видео о смене пола, общались с транссексуалистами в социальных сетях и читали "трансгендерные" ресурсы. Кроме того, многие дружили с одним или несколькими транссексуалистами. Треть респондентов сообщили, что если в их кругу общения был хотя бы один транссексуальный подросток, более половины подростков в этой группе также начали идентифицировать себя как "трансгендеры". Группа, в которой 50% ее членов становятся "трансгендерами", является показателем, в 70 раз превышающим ожидаемую распространенность этого явления среди молодежи. Кроме того, оказалось, что до начала половой дисфории 62% респондентов имели один или несколько диагнозов психического расстройства или расстройств нервного развития. И в 48% случаев респонденты пережили травмирующее или стрессовое событие до наступления "половой дисфории", включая запугивание, сексуальное насилие или развод родителей. Доктор Литтман предположила, что т.н. социальное заражение и межличностное заражение играют значительную роль в причинах расстройства половой идентичности. Первое - это "распространение аффекта или поведения среди группы населения" (Marsden 1998). Второе - это "процесс, в котором человек и сверстники взаимно влияют друг на друга таким образом, что стимулирует эмоции и поведение, которые могут потенциально подорвать их собственное развитие или нанести вред другим" (Dishion and Tipsord 2011). Результаты исследования были даже размещены на веб-странице Университета Брауна. Но эта публикация ожидаемо была встречена истерическими обвинениями в "трансфобии" и требованиями цензуры. Администрация университета с готовностью прогнулась и быстро удалила исследовательскую статью со своего сайта. По словам декана, общественные активисты университета "выражали обеспокоенность по поводу того, что выводы исследования могут быть использованы для дискредитации усилий по поддержке транссексуальной молодежи и игнорирования взглядов членов трансгендерного сообщества" (Kearns 2018).



Профессор Джеффри С. Флиер, бывший декан Гарвардской медицинской школы, так прокомментировал этот вопрос: "За все мои годы в академической среде я ни разу не видел подобной реакции со стороны журнала через несколько дней после публикации статьи, которую журнал уже проверил, рецензировал и принял к публикации. Можно только предположить, что такая реакция былп в значительной степени ответом на интенсивное давление и угрозы – явные или неявные - что худшие последствия негативной реакции соцсетей обрушатся на журнал "PLOS One", если не будут предприняты какие-либо действия по цензуре" (Flier 2018).



Профессор Кеннет Цукер из Университета Торонто является бывшим руководителем бывшей (закрыта в декабре 2015 года) Клиники гендерной идентичности детской молодежи и семьи в Центре наркологии и психического здоровья (CAMH).



Профeссор Цукер опубликовал впечатляющий список работ в области расстройств гендерной идентичности, он был членом рабочих группах по разработке классификаций "DSM-IV" и "DSM-IV-TR" и возглавлял рабочую группу Американской психиатрической ассоциации по теме "Расстройства сексуальной и гендерной идентичности" для "DSM-5". Профессора Цукера сложно назвать ЛГБТ-скептиком, и именно под его руководством Американская психиатрическая ассоциация "обновила" диагноз "расстройства гендерной идентичности" до "гендерной дисфории", удалив, к торжеству сторонников ЛГБТ, слово "расстройство" из диагноза (Thompson 2015).



Так или иначе, в бывшей Клинике Гендерной Идентичности профессор Цукер работал с пациентами в возрасте от 3 до 18 лет, вопреки мейнстримным принципам "гендерно-позитивных" педиатрических услуг Канады, которые предусматривают всяческое способствование смене пола таких детей – поддержку в выражении желаемого пола с помощью смены имени, одежды, поведения и других средств - до тех пор, пока дети не достигнут разрешенного законом возраста для начала операций и приема гормонов. Вместо этого доктор Цукер полагал, что в этом молодом возрасте половая самоидентификация весьма податлива, и гендерная дисфория со временем исчезнет (Zucker and Bradley 1995). Подобный подход противоречил идеологии ЛГБТ, и деятельность доктора Цукера долгое время находилась под давлением со стороны ЛГБТ-активистов. Несмотря на общепризнанное существование различных моделей лечения расстройства гендерной идентичности (Ehrensaft 2017), администрация Центра наркологии и психического здоровья решила провести проверку деятельности доктора Цукера (Thompson 2015). Отобранные рецензенты написали в своем отчете "в ходе проверки две доминирующие темы стали предметом беспокойства для рецензентов: во-первых, Клиника, по-видимому, действует как чуждый элемент в системе Центра наркологии и психического здоровья в частности и в сообществе в целом, а во-вторых, деятельность Клиники, похоже, не соответствует современной клинической и операционной практике. Отзывы клиентов и заинтересованных сторон были как положительными, так и отрицательными в отношении Клиники. Некоторые бывшие клиенты были очень довольны обслуживанием, которое они получили, в то время как другие чувствовали, что подход специалистов был неудобным, расстраивающим и бесполезным. Профессиональное сообщество признало академический вклад Клиники, в то время как некоторые заинтересованные стороны выразили обеспокоенность по поводу существующей модели оказания медицинской помощи". (CAMH 2016).



Рецензенты также написали, что предложили неустановленным заинтересованным сторонам прокомментировать их опыт лечения в клинике, и один из них заявил, что доктор Цукер "попросил его снять рубашку перед другими присутствующими клиницистами, засмеялся, когда он согласился, а затем назвал его "маленький волосатый паразит" (Singal 2016a). Доктор Цукер был немедленно уволен (второй штатный сотрудник клиники доктор Хейли Вуд была уволен ранее), поэтому Клиника по гендерной идентичности была закрыта. Что ж, того факта, что "некоторые заинтересованные стороны выразили обеспокоенность" (несмотря на то, что практика Клиники гендерной идентичности получила академическое признание) и неподтвержденного обвинения в неэтичном обращении - кстати, впоследствии отозванного обвинителем (Singal 2016b) - было достаточно, чтобы применить жесткую цензуру.



Доктор Роберт Оскар Лопес из Калифорнийского государственного университета, который сам воспитывался в паре двух гомосексуалисток и считает себя бисексуалистом, опубликовал в 2012 году эссе "Growing Up With Two Moms: The Untold Children’s View", рассказав о своем крайне неприятном опыте воспитания в паре из двух женщин, который впоследствии превратил его в убежденного ЛГБТ-скептика в вопросах однополых браков и усыновления детей. Это привело к немедленной травле и обвинениям в блогах (Flaherty 2015). Лопес продолжал писать в том же дискурсе, в результате чего он попал в списки "ненавистнических высказываний" таких ЛГБТ-пропагандистских организаций как "Human Rights Campaign" (HRC staff 2014) and "GLAAD" (GLAAD n.d.).



Любое даже самое мягкое ЛГБТ-скептическое высказывание немедленно клеймуется как ненависть.



Об этом говорит и женщина, воспитанная в однополой паре Хизер Барвик, которая опубликовала свое нашумевшее - внутри информационного гетто СМИ традиционных взглядов - открытое письмо к "ЛГБТ+"-сообществу. Барвик рассказала, что в отличие от детей, переживших развод, и в отличие от детей, усыновленных разнополыми парами, дети в однополых парах подвергаются критике, если решаются пожаловаться на свое положение: "…Нас так много. Многие из нас слишком запуганы, чтобы высказаться и рассказать вам о наших страданиях и боли, потому что по какой бы то ни было причине кажется, что вы не слушаете. Что вы не хотите слышать. Если мы говорим, что мы страдаем из-за того, что были воспитаны однополыми родителями, нас либо игнорируют, либо клеймят ненавистниками … " (Barwick 2015). Месяц спустя свое открытое письмо опубликовала еще одна дочь лесбийской пары, раскритиковав в нем тоталитарную культуру "ЛГБТ+"-сообщества: "… Я никогда бы не причислила себя к сообществу настолько нетерпимому и эгоцентричному, как ЛГБТ, которое требует жаркой и страстной толерантности, но не проявляет взаимной толерантности, иногда даже к собственным членам. Фактически это сообщество нападает на каждого, кто не согласен с ним, не важно, насколько сердечно выражается это несогласие … " (Walton 2015).



Извращение науки в угоду идеологии

Ученые и все связанные с наукой люди должны всегда стараться в рамках научной деятельности держаться вне культурного и политического континуума. Наука как вечное и обезличенное стремление к поиску знаний об окружающем нас мире решает, что является "правильным", на основе фактических данных, а не "озабоченностей, высказанных некоторыми заинтересованными сторонами в сообществе". Если таких доказательств нет или они противоречивы, то мы можем говорить только о теориях и гипотезах. Наука должна быть универсальной, то есть применять одни и те же критерии для интерпретации экспериментов и исследований. Не существует идеальной публикации, каждая научная работа имеет свои ограничения и недостатки. Однако, если в исследовании или публикации, результаты которого являются ЛГБТ-скептическими, выявлено методологическое ограничение, и это ограничение не позволяет сделать окончательные выводы, то аналогичное методологическое ограничение, выявленное в исследовании или публикации, результаты которого являются ЛГБТ-пропагандистскими, абсолютно тем же образом не позволяет сделать окончательные выводы. Например, множество методологических ограничений было показано в известных ЛГБТ-пропагандистских работах Альфреда Кинси (Terman 1948; Maslow and Sakoda 1952; Cochran et al. 1954) и Эвелин Хукер (Cameron and Cameron 2012; Schumm 2012; Landess n.d.).



Однако эти работы рассматриваются как примеры, содержащие "убедительные и доказанные научные факты", которые использовались для принятия важных общественно-политических и научно-административных решений. В то же время любое ограничение в ЛГБТ-скептических публикациях фактически сводит его на нет и превращает в "лженауку". В противном случае это классический пример соринки и бревна в глазу.



Доктор Лорен Маркс из Университета штата Луизиана опубликовал в 2012 году обзор 59 научных работ (Marks 2012), посвященных детям, воспитанным в однополых парах, эти работы использовались в качестве аргумента для заявления Американской психологической ассоциации об отсутствии какого-либо влияния гомосексуальных связей родителей на детей (APA 2005). Маркс указал на множество недостатков и ограничений этих работ. Обзор доктора Маркса не только был проигнорирован ведущими научными организациями, но также был заклеймен как "низкокачественное исследование", которое было "неуместно для журнала, в котором публикуются оригинальные исследования" (Bartlett 2012).



Во многих отношениях, как показано выше, исследователи обоснованно боятся и избегают разглашать ЛГБТ-скептические результаты и даже отказываются работать в таких "запретных" направлениях. Искажает ли этот факт науку? Несомненно. Например, бывший президент Американской психологической ассоциации (1979–1980 гг.) доктор Николас Каммингс считает, что социологическая наука находится в упадке, поскольку она находится под диктатурой общественных активистов. Доктор Каммингс заявил, что, когда Американская психологическая ассоциация проводит исследования, она делают это только тогда "когда они знают, каким будет результат … только исследования с предсказуемо благоприятными результатами допустимы" (Ames Nicolosi n.d.).



Другой бывший президент Американской психологической ассоциации (1985-1986) доктор Роберт Перлофф заявил: "… Американская психологическая ассоциация чересчур "политически корректна" … и чересчур подчиняется особым интересам … " (Murray 2001).



Clevenger в своей работе описал системный уклон, связанный с публикацией статей, касающихся темы гомосексуализма (Clevenger 2002). Он показал, что существует институционализированная предвзятость, которая препятствует публикации какой-либо статьи, не соответствующей определенному политическому и идеологическому пониманию гомосексуализма. Clevenger также делает вывод о том, что Американская психологическая ассоциация, как и другие профессиональные организации, становится все более политизированной, что приводит к сомнениям в достоверности их заявлений и непредвзятости их деятельности, хотя они по-прежнему являются высоким авторитетом и используются в судебно-правовых вопросах. Мнения исследователей, которые противоречат либеральной доктрине, заглушаются и маргинализируются.



Возьмем, к примеру, исследование 2014 года, озаглавленное "Когда контакт меняет мнение: эксперимент по распространению поддержки равенству геев (When contact changes minds: An experiment on transmission of support for gay equality)", в котором Майкл Лакур из Лос-Анджелеса изучил ответы обывателей на вопрос об отношении к т.н. "легализации" однополых браков в зависимости от сексуальной идентификации личности интервьюеров (LaCour and Green 2014). ЛаКур утверждал, что, когда интервьюер представлялся гомосексуалистом, это значительно увеличивало вероятность утвердительного ответа. Результаты снова распространились через заголовки ведущих СМИ. ЛаКур стал почти звездой. Тем не менее, можно сказать, что его хамство погубило его, когда случайно заинтересованный читатель обнаружил, что ЛаКур полностью фальсифицировал данные в своем исследовании (Broockman et al. 2015). Публикация ЛаКура была отозвана (McNutt 2015), но, опять же, новость об отзыве не распространилась в средствах массовой информации.



Журналист Naomi Riley описывает случай с публикацией Марка Хатценбюлера (Riley 2016). В 2014 году профессор Колумбийского Университета Марк Хатценбюлер заявил, что обнаружил следующее: гомосексуалисты, жившие в местах с высоким уровнем "предрассудков", имели более низкую - на 12 лет ниже - ожидаемую продолжительность жизни, чем жившие в "либеральных" районах. Для лучшего понимания: разница в 12 лет - это больше, чем аналогичная разница между регулярными курильщиками и некурящими. Естественно, новость об исследовании Хатценбюлера разлетелась по заголовкам мейнстримных СМИ, а сторонники маргинализации не приемлющих гомосексуализм как норму получили "научный" аргумент. Однако ни одно из этих самых СМИ не упомянуло публикацию в журнале "Social Science and Medicine", что упомянутый выше исследователь, профессор Техасского Университета Марк Регнерус попробовал реплицировать результаты Хатценбюлера и получил совершенно другие данные - нет никакого влияния "уровня предрассудков" на продолжительность жизни гомосексуалистов (Regnerus 2017). Регнерус честно испробовал десять различных методов статистических расчетов в попытке подтвердить заявленные Хатценбюлером данные, но ни один метод не показал статистически значимых результатов. Регнерус заключил: "переменные в оригинальном исследовании [Хатценбюлера] (и, следовательно, его ключевые выводы) настолько чувствительны к субъективной интерпретации во время измерений, что их можно считать нерелевантными" (Regnerus 2017).



В социальных науках к настоящему времени произошел настоящий "кризис реплицируемости" (т.е. повторяемости, другими словами универсальности) публикуемых исследований. В 2015 году в крупном исследовательском проекте под названием "Reproducibility Project", возглавляемом Брайаном Носеком из Университета Вирджинии, была поставлена задача повторить результаты 100 опубликованных психологических исследований - только результаты одной трети из них получилось воспроизвести (Aarts et al. 2015).



Главный редактор научного журнала "The Lancet" Ричард Хортон выразил свое беспокойство в авторской статье:



"…Большая часть научной литературы, возможно, половина, может просто не отражать действительность. Будучи заваленной исследованиями с малыми выборками, ничтожными эффектами, неадекватным анализом, а также с очевидными конфликтами интересов, вместе с одержимостью соответствовать модным тенденциям сомнительной важности, наука повернула в сторону тьмы … Очевидная распространенность в научном сообществе такого неприемлемого исследовательского поведения внушает тревогу… В своем стремлении произвести впечатление ученые слишком часто подгоняют данные под свою картину мира или подстраивают гипотезы под свои данные… Наша погоня за "значимостью" отравляет научную литературу множеством статистических сказок… Университеты включены в постоянную борьбу за деньги и талант… А отдельные ученые, включая их самое высшее руководство, мало что делают, чтобы изменить культуру исследования, которая временами граничит со злым умыслом …" (Horton 2015).



Разница между медийным отношением к публикации Регнеруса и Хатценбюлера очевидна: просто некоторые выводы более приемлемы, чем другие[1].



Профессор Уолтер Шумм из Университета Канзаса в работах на ту же тему отметил: "… исследования показали, что многие научные авторы, проводя обзор литературы, склонны ссылаться на методологически более слабые исследования, если в таких исследованиях выводился желаемый результат в поддержку гипотезы об отсутствии влияния… " (Schumm 2010, стр. 378).



В 2006 году доктор Брайн Майер из Колледжа Геттисберг заметил по поводу медийного эффекта публикации Адамс и соавторов о том, что неприязненное отношение к гомосексуализму якобы свидетельствует о "скрытой гомосексуальности" (Adams et al. 1996): "…Отсутствие [репликативных исследований] особенно озадачивает, если учитывать ту степень внимания, которую вызвала статья [Adams и коллег 1996 года]. Мы считаем интересным тот факт, что множество средств массовой информации (журнальные статьи, книги и бесчисленные интернет-сайты) приняли психоаналитическую гипотезу за объяснение гомофобии, даже при отсутствии последующих эмпирических подтверждений … " (Meier et al. 2006, стр. 378).



В 1996 году доктор Алан Д. Сокал, профессор физики из Нью-Йоркского университета, подал статью под названием "Преодоление границ: на пути трансформирующей герменевтики квантовой гравитации (Transgressing the Boundaries: Towards a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity)" в академический журнал "Social Text". Редакция "Social Text" решила опубликовать эту статью (Sokal 1996a). Это был эксперимент - статья была полным обманом - в этой статье Сокал, обсуждая некоторые текущие проблемы математики и физики, совершенно иронично передает их значение в сфере культуры, философии и политики (например, он предположил, что квантовая гравитация является социальной конструкцией), чтобы привлечь внимание современных академических комментаторов, которые ставят под сомнение объективность науки, это была искусно написанная пародия на современные философские междисциплинарные исследования, лишенная какого-либо физического смысла (Sokal 1996b). Как объяснил Сокал: "В течение нескольких лет меня беспокоило очевидное снижение стандартов интеллектуальной объективности в некоторых областях американской академической гуманитарной науки. Но я всего лишь физик: если я не в состоянии понять выгоды подобного, возможно, это просто отражает мою собственную неадекватность. Итак, чтобы проверить мейнстримные интеллектуальные стандарты, я решил провести скромный (хотя и не совсем контролируемый) эксперимент: опубликует ли ведущий североамериканский журнал по культурным исследованиям, в редакционный коллектив которого входят такие светила, как Фредрик Джеймсон и Эндрю Росс, полную ерунду, если эта ерунда (а) звучит хорошо и (б) льстит идеологическим предубеждениям редакторов? Ответ, к сожалению, да." (Sokal 1996b).



Другое подтверждение плачевного состояния современной науки представили трое американских ученых - Джеймс Линдси, Хелен Плакроуз и Питер Богоссян, которые в течение целого года намеренно писали совершенно бессмысленные и даже откровенно абсурдные "научные" статьи в различных областях социальных наук, чтобы доказать: идеология в этой сфере давно взяла верх над здравым смыслом. С августа 2017 года ученые под вымышленными именами направили в уважаемые и рецензируемые научные журналы 20 сфабрикованных статей, оформленных как обычные научные исследования. Тематика работ варьировалась, но все они были посвящены различным проявлениям борьбы с "социальной несправедливостью": исследованиям феминизма, культуры мужественности, вопросам расовой теории, сексуальной ориентации, бодипозитива и так далее. В каждой статье выдвигалась какая-либо радикально-скептическая теория, осуждающая тот или иной "социальный конструкт" (например, гендерные роли). С научной точки зрения статьи были откровенно абсурдными и не выдерживали никакой критики.



В статье в журнале "Areo" Линдси, Плакроуз и Богоссян рассказали о мотивах своего поступка: "…Что-то в науке пошло не так, особенно в определенных областях гуманитарных наук. Сейчас прочно утвердились научные исследования, посвященные не поиску истины, а социальным недовольствам и возникающим на их почве конфликтам. Порой они безоговорочно господствуют в этих областях, а ученые все чаще запугивают студентов, администраторов и другие кафедры, принуждая их придерживаться своей точки зрения. Это не научное мировоззрение, и оно неполноценно. Для многих эта проблема все более очевидна, но у них нет убедительных доказательств. По этой причине мы целый год проработали в сфере образования, видя в нем неотъемлемую часть проблемы …" (Lindsay et al. 2018).



"В этом процессе существует одна нить, которая связывает воедино все 20 наших научных работ, хотя мы использовали самые разнообразные методы, выдвигая те или иные идеи с намерением посмотреть, как будут реагировать редакторы и рецензенты. Иногда мы просто придумывали какую-нибудь сумасбродную или бесчеловечную идею и начинали ее продвигать. Почему бы не написать работу о том, что мужчин надо тренировать как собак для недопущения культуры насилия? Так появилась наша работа "Парк для выгула собак". А почему бы не написать исследование с утверждением о том, что когда человек тайком мастурбирует, думая о женщине (без ее согласия, и она об этом никогда не узнает), он совершает по отношению к ней сексуальное насилие? Так мы получили исследование "Мастурбация". А почему бы не заявить, что сверхразумный искусственный интеллект потенциально опасен, поскольку его программируют мужеподобным, женоненавистническим и империалистическим, используя психоанализ автора "Франкенштейна" Мэри Шелли и Жака Лакана? Заявили - и получили работу "Феминистский искусственный интеллект". А может, выдвинуть идею о том, что жирное тело естественно, а поэтому в профессиональном бодибилдинге надо ввести новую категорию для толстяков? Почитайте "Исследование жиров", и вы поймете, что у нас получилось.



Иногда мы изучали существующие исследования недовольств, дабы понять, где и что пошло наперекосяк, а потом пытались усилить эти проблемы. Есть работа "Феминистская гляциология"? Отлично, мы ее скопируем и напишем работу о феминистской астрономии, где заявим, что астрологию феминисток и гомосексуалистов надо считать составной частью науки астрономии, на которую следует наклеить ярлык женоненавистничества. Рецензенты с большим энтузиазмом восприняли эту идею. А что если использовать метод тематического анализа для подтасовки излюбленных интерпретаций данных? Почему бы и нет. Мы написали статью о работающих трансгендерах, где именно так и поступили. Мужчины используют "заповедники для самцов", чтобы демонстрировать там свою увядающую мужественность неприемлемым для общества образом? Нет проблем. Мы опубликовали работу, краткое содержание которой сводится к следующему: "Исследователь гендерных проблем идет в ресторан с полуголыми официантками, дабы выяснить, зачем он нужен". Вас озадачивают общепринятые впечатления, и вы ищете этому свое объяснение? Мы сами все объяснили в своей работе "Фаллоимитатор", дав ответ на следующий вопрос: "Почему мужчины-натуралы обычно не мастурбируют путем анального проникновения, и что будет, если они начнут это делать?" Даем намек: согласно нашей статье в ведущем научном журнале "Сексуальность и культура", у мужчин в этом случае будет гораздо меньше враждебности по отношению к трансгендерам и транссексуалам, и они станут более женственными.



Мы использовали и другие методы. Например, мы подумали, не написать ли "прогрессивную статью" с предложением запретить белым мужчинам в колледжах выступать в аудитории (или сделать так, чтобы на приходящие к ним электронные письма отвечал преподаватель), а потом вдобавок ко всему заставить их сидеть на полу в цепях, чтобы они почувствовали угрызения совести и загладили свою историческую вину. Сказано - сделано. Наше предложение нашло живой отклик, и, похоже, титан феминистской философии журнал "Гипатия" отнесся к нему с большой теплотой. Перед нами встал еще один непростой вопрос: "Интересно, опубликуют ли главу из гитлеровской "Майн Кампф", если ее перепишет феминистка?" Оказалось, что ответ на него положительный, так как статью принял к публикации феминистский академический журнал "Аффилия". Продвигаясь вперед по научной стезе, мы начали осознавать, что можем творить что угодно, лишь бы это не выходило за рамки общепринятой морали и демонстрировало понимание существующей научной литературы.



Иными словами, у нас появились веские основания считать, что если мы будем правильно присваивать имеющуюся литературу и заимствовать из нее (а такое практически всегда возможно - надо только ссылаться на первоисточники), у нас появится возможность делать какие угодно модные в политическом плане заявления. В каждом случае возникал один и тот же основополагающий вопрос: что нам нужно писать и что нам нужно цитировать (все наши ссылки, между прочим, вполне реальны), дабы нашу ахинею публиковали как науку высокого полета."



Данные статьи успешно проходили проверку и печатались в уважаемых рецензируемых научных журналах. Ввиду своей "образцовой научности" авторы даже получили 4 приглашения стать рецензентами в научных изданиях, а одна из наиболее абсурдных статей - "Собачий парк" - заняла почетное место в списке лучших статей в ведущем журнале феминистской географии "Гендер, место и культура". Тезис данного опуса был следующим:



"Собачьи парки потворствуют изнасилованиям и являются местом разрастающейся собачьей культуры изнасилований, где происходит систематическое притеснение "угнетенной собаки", что позволяет измерить человеческий подход к обеим проблемам. Это дает представление о том, как отучить мужчин от сексуального насилия и фанатизма, к которым они склонны" (Lindsay et al. 2018).



Ad hominem

Американская активистка и писательница, не скрывающая своих гомосексуальных предпочтений, профессор гуманитарных наук Камилла Палья в книге "Vamps And Tramps" еще в 1994 отметила: "… За последнее десятилетие ситуация вышла из-под контроля: ответственный научный подход невозможен, когда рациональный дискурс контролируется штурмовиками, в данном случае гей-активистами, которые с фанатичным абсолютизмом претендуют на исключительное обладание истиной… Мы должны знать о потенциально пагубном смешивании гей-активизма с наукой, которое порождает больше пропаганды, чем истины. Гей-ученые должны быть прежде всего учеными, а потом уже геями …" (Paglia 1995, стр. 91).



Последняя фраза в определенной степени примечательна. Трансформация идеологических и социальных взглядов специалистов по психическому здоровью - а не медицинские наблюдения и научные факты - сильно влияют на результаты исследований. К сожалению, многие из тех, кто изучает гомосексуализм, явно нацелены на определенный результат.



Исследователей, результаты которых опровергают мнение о "гомосексуализме как разновидности ориентации", часто критикуют по принципу "ad hominem circumstantiae". Это порочная демагогическая практика, при которой аргумент, вместо фактологического обсуждения самого аргумента, опровергается указанием на обстоятельства, характер, мотив или другой атрибут лица, приводящего аргумент, или лица, связанного с аргументом. Например, на то, что ученый является верующим или поддерживает политические партии с консервативными взглядами, что статья опубликована в "немейнстримном" или нерецензируемом журнале и т.д. При этом любые попытки развернуть этот аргумент на 180 градусов мгновенно заглушаются обвинениями в профанации, отсутствии "политкорректности", "гомофобии" и даже распространении ненависти.



Посудите сами.



Карл Мария Кертбени, австрийский памфлетист, придумавший слова "гетеросексуализм", "моносексуализм" и "гомосексуализм" (ранее однополые сексуальные связи обозначались словами содомия или педерастия), был гомосексуалистом (Takács 2004, стр 26–40). Немецкий адвокат, придумавший термин "сексуальная ориентация" и требовавший считать гомосексуальные связи нормой по причине их врожденности, Карл Генрих Ульрихс, был гомосексуалистом (Sigusch 2000). Эдвард Уоррен, американский миллионер, увлекавшийся античностью, предоставил общественности якобы древний кубок с изображениями педерастических актов, который якобы подтверждал нормативность гомосексуализма в Древней Греции (т.н. Кубок Уоррена), был гомосексулистом (BrightonOurStory 1999). Энтомолог доктор Альфред Кинси - "отец сексуальной революции в Соединенных Штатах" - был бисексуалистом (Baumgardner 2008, с. 48) и занимался сексом с другими мужчинами, включая его ученика и соавтора Клайда Мартина (Ley 2009, с. 59). Психиатр Фриц Кляйн, автор "Шкалы сексуальной ориентации Кляйна", был бисексуалистом (Klein and Schwartz 2001). Доктор Эвелин Хукер начала свое знаменитое исследование по настоянию своего друга Сэма Фрома и других геев (Jackson et al., 1998, с. 251-253), и ее самый первый доклад по этому вопросу был опубликован в журнале для гомосексуалистов "Mattachine Review" (Hooker 1955). Психиатр Пол Розенфелс, опубликовавший в 1971 году книгу "Homosexuality: The Psychology of the Creative Process", в он которой рассматривал гомосексуальное влечение как вариант нормы, и участие которого сыграло свою роль во время событий 1973 года, был гомосексуалистом (Paul Rosenfels Community website n.d.).



Доктор Джон Спигел, избранный президентом Американской психиатрической ассоциации в 1973 году, был гомосексуалистом (и членом так называемой "GayPA") (81 words, 2002), как и другие коллеги, которые внесли вклад в исключение гомосексуализма из списка отклонений: Рональд Голд (Humm 2017), Говард Браун (Brown 1976), Чарльз Сильверстейн (Silverstein and White 1977), Джон Гонсиорек (Minton 2010) и Ричард Грин (Green 2018). Доктор Джордж Вайнберг, который придумал манипулятивный термин "гомофобия" под влиянием контактов с друзьями-гомосексуалистами, был пламенным борцом гомосексуального движения (Ayyar 2002). Доктор Дональд Уэст, который сформулировал "гипотезу", что индивиды, скептически относящиеся к гомосексуализму могут быть "скрытыми гомосексуалистами", сам является гомосексуалистом (West 2012). Доктор Gregory M. Herek, специалист по "гомофобии" концептуализировавший определение "преступлений на почве ненависти", сам является гомосексуалистом (Bohan and Russel 1999). Авторами основных исследований, которые интерпретируются как подтверждение биологического происхождения гомосексуализма, являются гомосексуалисты: доктор Саймон ЛеВэй ("исследование гипоталамуса") (Allen 1997), доктор Ричард Пиллард ("исследование геев-близнецов") (Mass 1990) ​​и доктор Дин Хеймер ("исследование генов геев") (The New York Times 2004). Доктор Брюс Бейджмил, опубликовавший книгу, утверждающую, что гомосексуализм широко распространен и является нормальным явлением среди животных и "последствия для человека огромны", сам является гомосексуалистом (Kluger 1999). Доктор Джоан Рафгарден, сторонник гипотезы о "естественности" гомосексуализма и транссексуализма у животных, является урожденным Джонатаном Рафгарденом, который в возрасте 52 лет прошел медицинское вмешательство по пластике половых признаков из мужских в женские (Yoon 2000). В отчете Американской психологической ассоциации по репаративной терапии гомосексуализма сделан вывод о том, что якобы "усилия по изменению сексуальной ориентации вряд ли будут успешными и сопряжены с определенным риском причинения вреда, вопреки утверждениям практикующих и защитников репаративной терапии" (APA 2009, с. V); этот отчет был создан целевой группой из семи человек, из которых Джудит М. Глассголд, Джек Дрешер, Беверли Грин, Ли Бекстед, Клинтон У. Андерсон являются гомосексуалистами и Робин Лин Миллер - бисексуалист (Nicolosi 2009). Автор другого доклада Американской психологической ассоциации о детях, воспитываемых однополыми парами, написавший, что "ни в одном исследовании не было выявлено, что дети лесбиянок или гомосексуалистов находятся в невыгодном положении по сравнению с детьми гетеросексуальных родителей" (APA 2005, п. 15), профессор Шарлотта Дж. Паттерсон из Университета Вирджинии, является бывшим президентом "Division 44" - подгруппы АПА по защите интересов лесбиянок, геев и бисексуалов - а также приглашенным преподавателем в программе "LGBT Health Graduate Certificate Program at Columbian College of Arts and Sciences" (GW Columbian College). Доктор Клинтон Андерсон, которого доктор Паттерсон поблагодарила за "неоценимую помощь" с докладом (APA 2005, с. 22) является гомосексуалистом (см. выше). Среди остальных семи человек, которых доктор Паттерсон поблагодарила за "полезные комментарии", доктор Натали С. Элдридж - лесбиянка (Eldridge et al., 1993, с. 13), доктор Лоуренс А. (Ларри) Курдек - гомосексуалист (Dayton Daily News 2009), доктор Эйприл Мартин - лесбиянка (Weinstein 2001) и "пионер в защите нетрадиционной сексуальности и альтернативных семейных расстановок" (Manhatann Alternative. n.d.). А в более ранней версии отчета (APA 1995) доктор Паттерсон также поблагодарил доктора Бьянку Коди Мерфи, также лесбиянку (Plowman 2004). Игорь Семенович Кон, историк и философ, опубликовавший ряд работ, позитивно описывающих гомосексуализм для русского общества, многократно выступал в поддержку риторики гомосексуального движения в России является получателем грантов со стороны американских и других "ЛГБТ+"-организаций, ушел из жизни холостым, никогда в браке не состоял (Кузнецов и Понкин 2007). Селия Китцингер и Сьюзан (Сью) Уилкинсон, авторитетные члены Британского психологического общества и Американской психологической ассоциации, авторы многих книг и публикаций с критикой традиционного понимания половых ролей и гетеросексуальности, состоят в браке друг с другом (Davies 2014). Психиатр Марта Киркпатрик, автор исследования 1981 года об "отсутствии влияния" на детей воспитания в однополых партнерствах, является лесбиянкой (Rosario 2002). Гинеколог Кэтрин О’Хэнлэн, автор статей на тему "гомофобии", состоит в браке с женщиной (The New York Times 2003). Доктор Джесси Беринг, популяризатор всяческих форм т. н. "альтернативной сексуальности", является гомосексуалистом (Bering 2013).



Я прекращу на этом анализ личностей ученых ЛГБТ-пропагандистов, потому что это не является целью этой статьи. Лично я считаю, что анализ материала по принципу Ad Hominem - это неправильный и порочный для науки принцип, которого следует избегать любой ценой. Точка



Более того, следует признать, что есть ученые-гомосексуалисты, которые имеют смелость представить ЛГБТ-скептические результаты: например, доктор Эмили Драбант Конли, лесбиянка-нейробиолог из геномной компании "23andme" (Rafkin 2013), представившая в виде постера результаты широкого исследования геномной ассоциации сексуальных предпочтений на ежегодном конгрессе Американского общества генетики человека в 2012 году – исследование не выявило никакой связи между гомосексуальным влечением и генами (Drabant et al., 2012). Хотя, насколько мне известно и по неизвестным причинам, Драбант так и подала эти материалы для публикации в рецензируемом журнале.



Но отказ от принципа "Ad hominem" должен быть универсальным в науке. В этом случае, если кто-то говорит "А", он должен сказать "Б". Чудовищно лицемерно дискредитировать определенные исследования на основании политических взглядов или духовных убеждений исследователей, например, потому что публикация была сделана в журнале, выпущенном Католической медицинской ассоциацией, или потому что исследование получило финансирование от консервативного Института Уизерспун, и в то же время игнорировать указанные выше данные об исследователях, представляющих ЛГБТ-пропагандистские результаты. Тогда, в идеале, при обсуждении проблемы гомосексуального влечения, принцип "Ad hominem" вообще не должен использоваться при интерпретации любых выводов.



Заключение

Науку нельзя разделить на политически "корректную" и "некорректную", модную и консервативную, демократическую и авторитарную. Наука сама по себе не может быть ЛГБТ-пропагандистской или ЛГБТ-скептической. Проще говоря, научные процессы - психофизиологические явления и реакции, вирусы и бактерии - абсолютно безразличны к политическим взглядам ученого, который их изучает, бактерии ничего не знают о "культурных войнах". Это факты, которые существуют как данность, их можно только игнорировать или тех, кто их упоминает, можно подвергать цензуре, но эти факты невозможно выбить из реальности. Наука основана на научном методе, все, кто превращает науку во что-то другое, какими бы целями они ни руководствовались - гуманизмом, идеологией и политикой, социальной справедливостью и социальной инженерией и т. д. - являются настоящими проповедниками "лженауки". Однако научное сообщество, как и любое другое сообщество людей, имеющих собственные убеждения и устремления, подвержено предвзятости. И эта предвзятость к опеределенным, т.н. "неолиберальным" ценностям действительно сильно выражена в современном мире. В качестве причины этой предвзятости можно упомянуть множество факторов - драматическое социальное и историческое наследие, которое привело к появлению "научных табу", интенсивную политическую борьбу, которая породила лицемерие, "коммерциализацию" науки, ведущую к погоне за сенсациями, и т. д. Естественно, проблема предвзятости в науке не ограничивается только предвзятостью в оценке гомосексуализма, но включает в себя множество других вопросов, которые часто имеют решающее значение и важны для развития человечества. Можно ли полностью избежать предвзятости в науке, остается спорным вопросом. Однако, на мой взгляд, можно создать условия для оптимального равноудаленного научного процесса. Одним из таких условий является абсолютная независимость научного сообщества - финансовая, политическая и, что не менее важно, свобода от средств массовой информации.



Дополнительная информация



1 Энциклопедия Британника определяет пропаганду так: "Пропаганда, распространение информации - фактов, аргументов, слухов, полуправды, или лжи - чтобы повлиять на общественное мнение. Пропаганда - более или менее систематические усилия манипулировать убеждениями, отношениями или действиями других людей посредством символов (слов, жестов, плакатов, монументов, музыки, одежды, отличительных знаков, стилей причесок, рисунков на монетах и почтовых марках и т. д.). Преднамеренность и относительно сильный упор на манипуляцию отличают пропаганду от обычного общения или свободного и легкого обмена идеями. У пропагандиста есть конкретная цель или набор целей. Чтобы достичь их, пропагандист преднамеренно отбирает факты, аргументы и символы и представляет их так, чтобы достичь наибольшего эффекта. Чтобы максимизировать эффект, он может упускать существенные факты или искажать их, и может пытаться отвлечь внимание аудитории от других источников информации". https://www.britannica.com/topic/propaganda



2 Политический деятель, придерживающаяся традиционных взглядов



3 Общественный активист, придерживающийся леволиберальных взглядов



4 Так это названо в служебной записке Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560242160

