Как выяснилось. Индийский боевой геликоптер Ми-17 сбили... ПВО Индии

12:17 11.06.2019

Расследование трагедии, произошедшей 27 февраля 2019 года, скоро подойдет к логическому завершению. Несмотря на то, что в этот день проводилась контратака со стороны Воздушных сил Пакистана, вертолет МИ-17В5 потерпел крушение из-за несогласованности действий ВВС и ПВО страны.



Следствие считает виновным в произошедшем индийские ПВО, которые могли сбить вертолет, когда тот передвигался неподалеку от Кашмира. На борту во время трагедии находилось шесть военных. Предполагается, что для уничтожения вертолета была задействована система ПВО SPYDER.



Исходя из отчетов Следственной палаты, главы ВВС и ПВО Индии предстанут перед трибуналом из-за ошибки, которая привела к гибели индийских военнослужащих. В руководстве ВВС и правительстве страны считают необходимостью установить наивысшую меру наказания виновным в трагедии.



Ранее ГЛАС сообщал о том, что США могут спровоцировать возвращение террористов в Сирии. Об этом рассказал начальник центра управления обороной генерал-полковник Михаил Мизинцев.