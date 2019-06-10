Матерый кыр-оппик Байсалов поедет послом в Лондон

12:55 11.06.2019

11 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Анастасия МОКРЕНКО

Эдиль Байсалов стал послом Кыргызстана в Великобритании



Эдиль Байсалов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.



По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал соответствующий указ.



Ранее представители МИД отметили, что его выдвижение - рекомендация президента Сооронбая Жээнбекова.

Другим указом Гульнара Искакова освобождена от должности посла Кыргызстана в Великобритании. Она работала в Лондоне с 2015 года.