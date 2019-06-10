Экс-помощник свергнутого Бакиева - Э.Ибраев стал послом Киргизии в Минске

13:02 11.06.2019

Эрмек Ибраимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.

По ее данным, Сооронбай Жээнбеков подписал указ.

В 2016 году Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.