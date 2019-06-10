Кто уйдет в отставку после выборов президента Казахстана, - Д.Ашимбаев

18:50 11.06.2019 Политолог Данияр Ашимбаев поделился своим мнением о том, кто уйдет в отставку и кого есть неплохие шансы сохранить свои кресла после выборов президента. Соответствующий пост об этом он опубликовал у себя на странице в Facebook, передает NUR.KZ.



Вот и закончились внеочередные выборы президента. Как известно, после выборов и инаугурации вновь избранного президента в отставку уходят руководитель администрации президента, управляющий делами президента, руководители КНБ, СВР "Сырбар", Службы госохраны и АДГСПК, а также 17 акимов (3 города и 14 областей).



Председатель КНБ назначается (или переназначается) с согласия Сената, акимы - по согласованию с маслихатами.



Председатели Счетного комитета, ЦИК, Нацбанка, генпрокурор, уполномоченный по правам человека, как назначаемые на определенный срок, под "электоральную ротацию" не подпадают.



Госсекретарь, секретарь СБ, замы АП и других структур, ответственные секретари сохраняют свои полномочия.



В соответствии с конституционными поправками, принятыми в марте 2017 г., правительство слагает свои полномочия не перед вновь избранным президентом, а перед новым составом Мажилиса.



Это теория. Политическая традиция более пестрая: иногда после выборов Назарбаев проводил крупные ротации, а иногда сохранял всех при своих должностях. Единственное, что он никогда не привязывал смену правительства к электоральному циклу - ни к президентскому, ни к парламентскому. После выборов и автоматической отставки премьеры всегда сохраняли свою должность и уходили в отставку тогда, когда президент считал необходимым.



Но ныне президент другой и, понятно, что политическая традиция при нем будет формироваться под него. Даже с учетом того, что над политической системой парит в своем новом статусе первый президент, не забывающий подчеркнуть при каждом удобном поводе свои полномочия. Исходя из этих политико-правовых реалий вопрос грядущих изменений приобретает особую пикантность.



Судя по отдельным признакам, борьба за некоторые кресла уже началась. На нынешних их обладателей начинается поток кулуарных доносов, жалоб и открытой критики. В кулуарах обсуждается, кто и куда мог бы пойти или сесть. Естественно, кое-кого нужно менять - и из руководителей центральных органов, и среди акимского корпуса. Вопрос в том, что Токаев с момента принесения присяги провел точечные замены - руководителя АП, управделами, госсекретаря, ряд ответсеков и заместителей министров.



В массе же своей высшее чиновничество назначено Нурсултаном Назарбаевым, и задача Касым-Жомарта Токаева как нового президента провести его переназначение или смену, с тем чтобы оно понимало, перед кем ответственно и кому должно быть лояльно. Но есть нюанс - с момента подписания указа ответственность за нового назначенца, за его работу, достижения и провалы будет нести сам Токаев. Чисто "токаевских" назначенцев пока не так много: помощник президента Мурат Нуртлеуов, начальник канцелярии президента Нурлан Онжанов, заведующий Центром внешней политики Сатыбалды Буршаков.



Токаев не торопится менять всех подряд: выдвинув Сагинтаева руководителем АП и Тажина госсекретарем, президент создал собственную систему сдержек из людей Назарбаева.



Политически ему и не выгодно проводить ротации ради ротации: с одной стороны, ему нужно тщательно изучить кадры, известные ему ранее как коллеги, а теперь как подчиненные, а с другой - иметь возможность для политического маневра.



Последний тезис нужно пояснить. Первое - если ранее назначенный руководитель с обязанностями справляется, то менять его смысла нет, он, по сути прикрывает тыл президента.



Второе - если действующий чиновник не тянет, то пожертвовать им можно при наступлении необходимости, к тому же "косяки" будут относится к прежнему президентству.



Третье - вопрос адекватной замены: снять с должности легко, гораздо сложнее подобрать замену - лояльную и компетентную. Все прекрасно помнят, что некоторые крупные вроде бы госчины при первой же оказии бегали просить помощи и поддержки у первого президента. А еще больше тех, кто старается в принципе не делать ничего дабы не заполучить критики или уголовного дела в свой адрес. Сохранность и чистота кармы, конечно, хороши, только толку мало.



Идеальный чиновник для страны - тот, который хорошо знает свою сферу деятельности, умеет принимать решения, контролировать их исполнение, самостоятельно отстаивать свою позицию в СМИ, парламенте, перед президентом и его администрацией. К таковым на данный момент можно отнести многих - значительная часть правительства во главе с премьером Аскаром Маминым, многие акимы, глава Нацбанка Досаев, некоторые силовики и ряд других руководителей.



Убирать нужно тех, кто не только не тянет, но и перекладывает решение порученных вопросов и создаваемых вокруг себя проблем на плечи руководства.



Касым-Жомарт Токаев уже обозначил тезис о том, что правительство в отставку не уходит, но "точечные" рокировки будут. Предсказать некоторые очевидно, но факт, что будут сюрпризы.



Неплохие шансы сохранить свое кресло у всех трех вице-премьеров - Смаилова, Касымбека и Абдыкаликовой. Вряд ли встанет вопрос о замене Бердибека Сапарбаева на посту министра труда и социальной защиты населения: уже больно сложное место сейчас. Достаточно энергично взялся за МВД Ерлан Тургумбаев. Сапархан Омаров на посту главы Минсельхоза - человек с одной стороны новый, а с другой - может, многострадальной отрасли и нужен кандидат со стороны. Предшественники выстраивали сложные управленческие схемы, а о результатах как-то забывали. Министр энергетики Канат Бозумбаев - очевидный кандидат на повышение, но поскольку все подходящие позиции заняты, и на своем месте смотрится он вполне себе неплохо. Хотя, думаю, не против выделить экологию в отдельное ведомство: слишком уж скандальная тема. Но - надо отдать ему должное - за последние годы он прошел сильный прессинг и смог сохранить позиции.



В принципе, большинство министров уже прошли через огонь, воду и медные трубы и, с учетом отраслевой специфики, не ко всем креслам выстраивается очередь претендентов. А некоторым, наоборот давно прочат повышение - в АП и в акимский корпус.



В последние годы неоднократно "сватали" на повышение Арыстанбека Мухамедиулы: и в вице-премьеры, и в администрацию президента. Не ушел, остался. В министрах он 6-й год, что для этой сферы само по себе достижение. Интересно, что в кулуарах на место министра культуры и спорта называются две фигуры - аким одного из регионов, который после выборов, как ожидается, расстанется со своим креслом, а также крупный бизнесмен, имеющий тесное отношение к ряду спортивных федераций. Конечно, кресло главы МКС - весьма лакомый кусочек: и с точки зрения имиджа и общественной значимости, и с точки зрения контроля различных ресурсов, фронт работ простирается от спорта по кино.



Кинопроизводство в Казахстане сегодня активно развивается. Ежегодно в кинотеатрах демонстрируется все больше отечественных фильмов. В 2018 году фильм Эмира Байгазина "Река", получил приз за лучшую режиссуру Венецианского кинофестиваля. В этом году картина Фархата Шарипова "Тренинг личностного роста" - получила Гран-при на Московском международном кинофестивале. Фильм "Амре" - получил приз "Global Grand Jury Prize" на голливудском кинофестивале. Сегодня планируются совместные кинопроекты с США и Испанией, есть инсайт, что один из эпизодов блокбастера "Форсаж-9" будет снят в столице Казахстане, вся киногруппа приезжает сюда на месяц для съемок фильма. Казахстанские работы исправно занимают высокие призы на национальных и международных фестивалях (причем зарубежная премия ценится выше - успех Димаша Кудайбергена, Данэлии Тулешовой и Самал Еслямовой - хорошее тому подтверждение). Мало какая другая отрасль может похвастаться наличием таких достижений, особенно на международной арене.



Конечно, никто не спорит, управленцы-менеджеры на госслужбы нужны, да и иные акимы с хорошим опытом могут руководить разными отраслями, но, лично мне кажется, что здравоохранением должен руководить врач, обороной - кадровый военный, наукой - ученый, образованием - педагог, внешней политикой – дипломат, а культурой - человек из сферы искусства. Источник - NUR.KZ

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