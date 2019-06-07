Рахмон открыл в Душанбе "парк имени Кира Великого"

18:57 11.06.2019

Лидер нации Эмомали Рахмон открыл в Душанбе парк имени Кира Великого

Июнь 7, 2019 21:31



ДУШАНБЕ, 07.06.2019 /НИАТ "Ховар"/. 7 июня Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в районе Шохмансур столицы открыли парк имени Кира Великого.

Напомним, что 21 января 2018 года Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с процессом созидательных работ в ряде объектов столицы дал поручения и наставления руководству Агентства государственных материальных ресурсов по полной реконструкции и обновлению парка вокруг Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни.

На основе поручения Лидера нации здесь было запланировано строительство площадки для мини-футбола, теннисного корта, других спортивных площадок, оформленных в национальном стиле беседок.

Итак, после реконструкции и обновления красивый и привлекательный парк был сдан в эксплуатацию.

Площадь парка имени Кира Великого составляет около 5 гектаров.

В парке будут обеспечены рабочими местами 40 человек, на которых возложены уход за парком и обслуживание. В период реконструкции парка 150 местных жителей были привлечены для строительных и монтажных работ.

Целью реконструкции парка является благоустройство и украшение столицы нашей страны.

Желающие могут попасть в парк посредством 22-х малых и 4-х больших входов, рядом с двумя из них установлены 2 фонтана. В двух сторонах парка построены амфитеатры с фонтанами, предназначенные для проведения культурных мероприятий.

Вдобавок к этому для гуляний и отдыха жителей и гостей столицы построены 4 прогулочные площадки, 2 сквера с фонтанами и 90 беседок.

Для развлечения детей имеются 4 игровые площадки со специальным оборудованием.

На площади 1640 квадратных метров созданы 3 спортивные площадки для игр в футбол, волейбол и настольный теннис. На территории парка имеются 4 кафе, в том числе 2 крытых.

Также на территории парка расположены 2 подземных туалета.

В вечернее время парк будет освещаться посредством 900 ламп и 6 галогенных осветительных комплексов.

Особенно привлекательным парк делают 5700 единиц вечнозеленых деревьев и кустарников, таких, как кипарис, магнолия, фотиния, самшит, пихта, туя и т. д., в целом более 40 видов, завезенных сюда из европейских государств, в том числе из Италии, Испании, Франции, Германии и Голландии.

Кроме того, здесь посажены различные сезонные цветы общей численностью более 350 тысяч, озеленена площадь в 20 тысяч квадратных метров, что также делает парк красивым и привлекательным.

В южной части парка построен комплекс административных и обслуживающих зданий.

Вокруг парка на площади 1500 квадратных метров посажены вечнозеленые кустарники фотиния, завезенные из Италии.

С целью почитания больших заслуг в развитии национальной культуры по обе стороны парка установлены бюсты выдающего таджикского художника Камолиддина Бехзода и Народной артистки СССР Малики Сабировой.

Отнюдь не случайно парк назван именем Кира Великого.

Кир Великий является основателем и царем государства и династии Ахеменидов. В период правления Кира Великого его государство получило громадную могущественность и стало империей.

Кир Великий признан как одна из величайших личностей древней истории и как основатель совершенно новой культуры государствования, в течение тысячелетий славится как справедливый царь, мудрый и дальновидный политик, защитник справедливости и правды, гарант прав и свобод жителей своей империи.

Он еще в 539 году до нашей эры объявил первую Декларацию прав человека. Декларация Кира Великого о свободе совести является одной из его величайших социальных реформ и историческим документом, которая в виде послания была направлена разноязыким и придерживающимся различных религий жителям его обширной страны.

После ознакомления с условиями отдыха в парке имени Кира Великого Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил благодарность руководству Агентства государственных материальных ресурсов за качественное выполнение работ и дал высокую оценку условиям современного парка.

Следует отметить, что в течение последних нескольких лет усилиями Исполнительного органа государственной власти города Душанбе столица Таджикистана коренным образом изменила свой облик.

За короткое время в Душанбе созданы десятки объектов различного назначения, в том числе школы, административные объекты, спортивные площадки, парки, скверы, центры культуры и отдыха. Все эти меры осуществляются во имя реализации созидательной и успешной политики Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и выполнения поручений и указаний Главы государства.