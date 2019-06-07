|Рахмон открыл в Душанбе "парк имени Кира Великого"
18:57 11.06.2019
Лидер нации Эмомали Рахмон открыл в Душанбе парк имени Кира Великого
Июнь 7, 2019 21:31
ДУШАНБЕ, 07.06.2019 /НИАТ "Ховар"/. 7 июня Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон и Председатель города Душанбе уважаемый Рустами Эмомали в районе Шохмансур столицы открыли парк имени Кира Великого.
Напомним, что 21 января 2018 года Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон в ходе ознакомления с процессом созидательных работ в ряде объектов столицы дал поручения и наставления руководству Агентства государственных материальных ресурсов по полной реконструкции и обновлению парка вокруг Таджикского государственного академического театра оперы и балета имени С. Айни.
На основе поручения Лидера нации здесь было запланировано строительство площадки для мини-футбола, теннисного корта, других спортивных площадок, оформленных в национальном стиле беседок.
Итак, после реконструкции и обновления красивый и привлекательный парк был сдан в эксплуатацию.
Площадь парка имени Кира Великого составляет около 5 гектаров.
В парке будут обеспечены рабочими местами 40 человек, на которых возложены уход за парком и обслуживание. В период реконструкции парка 150 местных жителей были привлечены для строительных и монтажных работ.
Целью реконструкции парка является благоустройство и украшение столицы нашей страны.
Желающие могут попасть в парк посредством 22-х малых и 4-х больших входов, рядом с двумя из них установлены 2 фонтана. В двух сторонах парка построены амфитеатры с фонтанами, предназначенные для проведения культурных мероприятий.
Вдобавок к этому для гуляний и отдыха жителей и гостей столицы построены 4 прогулочные площадки, 2 сквера с фонтанами и 90 беседок.
Для развлечения детей имеются 4 игровые площадки со специальным оборудованием.
На площади 1640 квадратных метров созданы 3 спортивные площадки для игр в футбол, волейбол и настольный теннис. На территории парка имеются 4 кафе, в том числе 2 крытых.
Также на территории парка расположены 2 подземных туалета.
В вечернее время парк будет освещаться посредством 900 ламп и 6 галогенных осветительных комплексов.
Особенно привлекательным парк делают 5700 единиц вечнозеленых деревьев и кустарников, таких, как кипарис, магнолия, фотиния, самшит, пихта, туя и т. д., в целом более 40 видов, завезенных сюда из европейских государств, в том числе из Италии, Испании, Франции, Германии и Голландии.
Кроме того, здесь посажены различные сезонные цветы общей численностью более 350 тысяч, озеленена площадь в 20 тысяч квадратных метров, что также делает парк красивым и привлекательным.
В южной части парка построен комплекс административных и обслуживающих зданий.
Вокруг парка на площади 1500 квадратных метров посажены вечнозеленые кустарники фотиния, завезенные из Италии.
С целью почитания больших заслуг в развитии национальной культуры по обе стороны парка установлены бюсты выдающего таджикского художника Камолиддина Бехзода и Народной артистки СССР Малики Сабировой.
Отнюдь не случайно парк назван именем Кира Великого.
Кир Великий является основателем и царем государства и династии Ахеменидов. В период правления Кира Великого его государство получило громадную могущественность и стало империей.
Кир Великий признан как одна из величайших личностей древней истории и как основатель совершенно новой культуры государствования, в течение тысячелетий славится как справедливый царь, мудрый и дальновидный политик, защитник справедливости и правды, гарант прав и свобод жителей своей империи.
Он еще в 539 году до нашей эры объявил первую Декларацию прав человека. Декларация Кира Великого о свободе совести является одной из его величайших социальных реформ и историческим документом, которая в виде послания была направлена разноязыким и придерживающимся различных религий жителям его обширной страны.
После ознакомления с условиями отдыха в парке имени Кира Великого Президент страны уважаемый Эмомали Рахмон выразил благодарность руководству Агентства государственных материальных ресурсов за качественное выполнение работ и дал высокую оценку условиям современного парка.
Следует отметить, что в течение последних нескольких лет усилиями Исполнительного органа государственной власти города Душанбе столица Таджикистана коренным образом изменила свой облик.
За короткое время в Душанбе созданы десятки объектов различного назначения, в том числе школы, административные объекты, спортивные площадки, парки, скверы, центры культуры и отдыха. Все эти меры осуществляются во имя реализации созидательной и успешной политики Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона и выполнения поручений и указаний Главы государства.