Президент Зеленский как переходящий проект, - А.Каневский

Президент Зеленский как переходящий проект

Между Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком

Известно, что проект "Зеленский" изначально был задуман как ответ Игоря Коломойского на проект "Вакарчук", за которым маячил другой днепропетровский олигарх, Виктор Пинчук. А с тем у бывшего владельца "Привата" давнее соперничество абсолютно во всем, вплоть до места руководителя еврейской общины Днепропетровска. Что, впрочем, не мешает хорошим личным отношениям.

Чтобы понять смысл проекта "Вакарчук", нужно сказать несколько слов о Пинчуке. Одним из проявлений тщеславия является то, что люди, вышедшие из низов (к коим с некоторой натяжкой можно отнести интеллигентную еврейскую семью инженеров-металлургов из Днепропетровска), хотят стать членом общества тех, кого раньше могли видеть только на экранах телевизоров и воспринимали как кумиров.

Из всех украинских олигархов у Пинчука это желание самое сильное. Аппетиты его росли, и со временем Пинчук угодил в "высшую лигу" мировой тусовки. И начал вещать: "Я – западный человек... Я хочу жить в глобальном мире".

"От Пинчука" пошли премия, вручаемая исключительно чернокожим художницам, прочая поддержка "современного искусства", вплоть до открытия его музея в Киеве (из уважения к читателям не буду давать ссылку на изображения его экспонатов), гастроли по Украине мировых звезд, причем в случае с Элтоном Джоном акцент был сделан на гомосексуализм культового певца.

Вот как Пинчук комментировал концерт Элтона Джона на киевском майдане: ""Блин, – думают европейцы, – Украина – это здоровое общество, которое обеспокоено теми же проблемами, что и мы. Почему же нас дурили? Нормальная страна!"" "Или когда рядом с президентской четой сидит один из известных представителей сексуального меньшинства. Очень, кстати, незаурядный человек… Это круто. Это нормальная демократическая страна показывает себя миру".

В ответ сэр Элтон Джон накатал статью про Пинчука для "Тайм": "Он создал первый в Украине крупный центр современного искусства... Поддержка, оказываемая им искусству, безгранична"…

Пинчука приглашали и на 60-летие Клинтона (он поддерживает деньгами избирательные фонды Клинтонов), и на 80-летие Буша-старшего. Он является крупным спонсором фондов Сороса. "Он ведет себя как просвещенный капиталист, а в этой части мира таких мало", – поясняет сам Сорос.

И надо сказать, его имя совершенно не фигурировало в "антиолигархической" кампании прозападных СМИ после переворота 2014 года. У него нет и толики тех проблем с американскими правоохранителями, которые возникли у Игоря Коломойского и Евгения Фирташа. Вполне уверенно себя чувствует и тесть Виктора Пинчука Леонид Кучма, "папа" украинской олигархической системы и главный фигурант "дела Гонгадзе".

В общении Пинчука с его влиятельными зарубежными друзьями и возникла идея сделать символом (точнее, ширмой) "правильных" реформ человека со стороны. На эту роль предложили Святослава Вакарчука. Его начали раскручивать как серьезного претендента на президентское кресло, а самого направили на обучение в Йельский университет (США) по программе Yale World Fellows (подготовка сети новых мировых лидеров).

Каждый год по этой программе набирают примерно 15 человек из разных стран. Кстати, именно после прохождения этого курса малоизвестный Алексей Навальный за считаные недели превратился в "российского политического лидера". Однако впечатляющий электоральный рывок Зеленского заставил Вакарчука отказаться от участия в президентской гонке.

И вот сегодня, по истечении первых недель пребывания Зеленского у власти, все сильнее впечатление, что отказ Вакарчука был не проявлением слабости, а снятием своей кандидатуры в пользу Зеленского. Нужно понимать, что по крайней мере с того момента, как рейтинги Зеленского начали показывать шансы на победу, его отношения с Коломойским не были отношениями кукловода и марионетки. Они стали, скорее, отношениями партнеров.

Зеленский не согласовывал с Коломойским каждую кандидатуру в свою предвыборную команду и старался расширить ее, благо за время пребывания в высшем украинском бомонде он обзавелся многочисленными знакомствами в политических и околополитических кругах. Так, в его команду попал и быстро занял в ней ключевые позиции (официально – пресс-секретарь избирательного штаба) Дмитрий Разумков, потомственный грантоед, сын известного в 1990-е политика прозападной ориентации Александра Разумкова и редактора "Зеркала недели" Юлии Мостовой, а также пасынок одного из конкурентов Зеленского – Гриценко.

При штабе Зеленского подвизался и бывший журналист "Украинской правды", а ныне нардеп-еврооптимист Сергей Лещенко. Это были люди, чьи международные связи и пристрастия хорошо известны. Впрочем, и сам Зеленский, хотя бы в силу личных контактов, был далеко не таким дилетантом в политике, как Василий Голобородько, и привлекал людей с дальним политическим расчетом.

Он понимал силу стоящего за этими людьми клана, считал их наиболее соответствующими его цели превращения Украины в страну полностью "западного типа", которая станет витриной западного мира на постсоветском пространстве. Это он и избрал своей "генеральной линией". Сейчас Зеленский дистанцируется от Коломойского, на это указывают и его кадровые решения.

Главой СНБО стал известный близостью к Пинчуку и благоволением американских партнеров бывший министр финансов Александр Данилюк. В Контактную группу в Минске с помпой возвращен Леонид Кучма, причем зять последнего был замечен вместе с тестем в администрации президента, когда решался вопрос об этом назначении. Похоже, Пинчук отодвигает своего извечного конкурента-олигарха от "тела" нового президента.

Симптоматично и назначение Юлии Мендель пресс-секретарем президента. Эта молодая женщина стала первой украинской журналисткой, которая выиграла программу Всемирного института прессы World Press Institute. Была представителем The New York Times на Украине. Сотрудничала с Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online. Была консультантом по коммуникациям Всемирного банка. Стажировалась за границей в рамках программы "Солидарности" имени Леха Валенсы, программы THREAD в Йельском университете, окончила Варшавскую евроатлантическую академию (WEASA).

Пресс-секретарь президента Зеленского прошла классический путь грантоеда. Это движение по цепочке структур, с помощью которых Демократическая партия США создает в странах-мишенях сеть лояльных себе ЛОМов (лидеров общественного мнения), отбирая наиболее перспективных.

Замечено, что Зеленский стал дистанцироваться от нынешнего хозяина Белого дома, хотя все его предшественники старались выказать максимальную лояльность действующим американским властям. Характерно, как оперативно Юлия Мендель отреагировала на заявления некоего Бориса Тизенгаузена, представленного внештатным советником Зеленского: "Имея на руках рычаги, которые могут повлиять так или иначе на репутацию Байдена в Украине, Зеленский становится как минимум приятным гостем в администрации Дональда Трампа". Каждый украинский политик всегда не просто искал, но и сам выдумывал свидетельства благорасположения к нему американских властей.

Поэтому трудно не согласиться с мнением Нины Хрущевой (правнучка Генерального секретаря ЦК КПСС), приведенным в статье Фонда стратегической культуры, о том, что Зеленский присоединяется к сопротивлению Дональду Трампу, которое могущественный клан Клинтонов организует в широком международном масштабе.

А это, помимо прочего, означает сопротивление попыткам Трампа "поладить с Россией", которая для клинтонитов – главный враг того "дивного нового мира", в котором дети-дошколята размахивают ЛГБТ-флагами. В частности, для Зеленского это будет задачей поддержания образа "агрессивной России", что уже видно по смещению акцентов в его риторике.

В этом контексте логично, что Вакарчука снова двинули в большую политику – он должен подобрать голоса тех, кого Зеленский 21 июля не устроит. В новой Раде они почти наверняка станут союзниками. А роль, отводимая в этой комбинации клинтонитов украинским избирателям, никого не интересует. Источник - fondsk.ru

