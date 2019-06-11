 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Турция и США вошли в клинч по вопросу об С-400, - Д.Седов
00:03 12.06.2019

Дмитрий СЕДОВ | 11.06.2019

Идея введения антитурецких санкций поддерживается в США и республиканцами, и демократами
Президент Турции Эрдоган начал высказывать намерения оснастить армию новой системой ПВО еще в 2003 году.
В результате продолжительных контактов в 2011 г. Анкаре поступили предложения по закупке систем ПВО из Европы, США, России и Китая. Анкара поначалу наиболее благосклонно относилась к китайским системам HQ-9. КНР предлагала продажу этого оружия и содействие в организации его производства на турецкой земле.

Однако Турция продолжала критиковать политику Пекина в отношении мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, а в 2009 г. она даже квалифицировала эту политику как геноцид. В итоге Эрдогану пришлось отказаться от китайских ракет, что развязало американцам руки в Сирии.
Когда США переходили к поддержке курдских формирований в их борьбе против ИГ (организация запрещена в РФ), они считали, что Эрдоган будет придерживаться внутриблоковой дисциплины в НАТО. Однако эти расчеты не оправдались. Эрдоган заявил, что Анкара предпримет все возможные меры, чтобы не допустить образования курдского анклава на сирийской стороне границы с Турцией.

Следующим этапом ухудшения отношений между США и Турцией стал вывод системы ПВО "Пэтриот" в 2015 г. с территории Турции "из-за поведения Эрдогана". За этим последовал неудачный путч турецких генералов 15 июня 2016 г. Жестокое подавление путча и явная, хотя не доказанная, причастность к нему западных спецслужб вызвали новое охлаждение атмосферы между НАТО и Анкарой.

Через три недели после попытки путча Эрдоган прибыл в Петербург на переговоры с российским президентом. Затем последовало турецкое наступление в Сирии "Щит Евфрата" против ИГ и сирийских курдов, что еще больше осложнило отношения Анкары с Вашингтоном. К концу этой операции Эрдоган объявил, что будет закупать российские системы ПВО. И вот, как ожидается, в ближайшие недели российские системы С-400 "Триумф" должны поступить в Турцию.

Понятно, что это всего лишь шаг в двухсторонних отношениях. Турция была и остается членом Организации Североатлантического договора. Для начала США пригрозили Анкаре выйти из программы оснащения турецких ВВС истребителями F-35. 7 июня исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан (Patrick Shanahan) опубликовал ультиматум, направленный его турецкому коллеге Хулуси Акару (Hulusi Akar), в котором перечисляются меры, предусмотренные Вашингтоном для пресечения турецко-российской сделки.

По существующему американо-турецкому соглашению, Турция должна получить 100 боевых машин этого типа и уже вложила в их создание 1,25 млрд. долларов. Шанахан предупредил, что в случае сделки с Россией Анкара не получит американские истребители. Пока Турция еще может сменить свой курс, но если этого не произойдет, турецкие специалисты, проходящие сейчас подготовку для работы на F-35, должны будут покинуть США к 31 июля. После чего программа подготовки турецких летчиков в США будет прекращена. Турецкий персонал из совместного проектного бюро F-35 также будет обязан покинуть США к 31 июля. Кроме того, Турция исключается из участия в ежегодном круглом столе 12 июня, где собираются представители государств, закупающих этот тип истребителя. Всего, помимо США, в программе принимают участие 13 государств. Турция не получит также никаких контрактов в системе международного разделения труда по производству F-35.

Шанахан донес до своего коллеги в Анкаре, что инициатива антитурецких санкций поддерживается всеми политическими партиями США.
С российской стороны сообщается, что Турция не запрашивала ни о каких изменениях контракта с Москвой. Поставку и монтаж систем планируется провести в течение наступившего лета, сообщил замминистра обороны РФ Юрий Борисов агентству Интерфакс. Обучение турецких специалистов работе на С-400 уже завершено.
Судя по тому, что не только в Вашингтоне, но и в штаб-квартире НАТО в Брюсселе воздерживаются от комментариев, за кулисами Североатлантического блока разворачивается битва за то, чтобы во что бы то ни стало сорвать закупку Турцией российских систем ПВО. На Эрдогана оказывается жесткий нажим. Цена вопроса повышается. Отказ США перевооружить турецкие ВВС истребителями F-35 приведет к поиску Турцией новых партнеров. Нельзя исключать, что Анкара остановится на российских СУ-35.

В Вашингтоне и Брюсселе считают это неприемлемым и будут делать все, чтобы предотвратить российско-турецкую сделку.

Источник - fondsk.ru
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