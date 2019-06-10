Полный раскол раскольников. "УкрПатриах" Филарет отверг томос об автокефалии "новой церкви" Украины

01:06 12.06.2019

Бывший глава раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), почетный патриарх так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет заявил, что не признает томос об автокефалии ПЦУ, полученный в начале года от Константинопольского патриарха. Также он объявил о решении созвать поместный православный собор Киевского патриархата, хотя устав ПЦУ не дает ему такого права.

"Этот томос мы не принимаем, потому что мы не знали его содержания… Если бы мы знали его содержание, то 15 декабря не голосовали бы за автокефалию, так как нам не надо переходить из одной зависимости в другую",- заявил Филарет, выступая в рамках Форума украинской интеллигенции, прошедшего в Киеве

"Мы созываем поместный собор, на котором не утвердим решение того собора, который был 15 декабря 2018. Значит, он для нас не является обязательным. Этим мы покажем, что Киевский патриархат был, есть и будет. Собор мы созываем на 20 июня", – пояснил лжепатриарх. "Московский патриархат служит интересам Москвы, ПЦУ служит грекам. А кто будет служить Украине?" - поинтересовался он.

Новая церковная структура, получившая название "Православная церковь Украины", была создана в декабре в результате объединения неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Возглавил ее Епифаний Думенко.



Томос об автокефалии вручил ПЦУ Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января 2019 г. "Новая церковь" получила лишь фактическую автономию. При этом права ПЦУ ограничены, так как принимать решения она должна при участии Константинопольского патриархата.

Кроме того, неканоническая украинская церковь не имеет права создавать свои приходы за пределами территории Украины. Другие православные церкви новую структуру пока не признали.



Каноническая Украинская православная церковь во главе с митрополитом Онуфрием отказалась участвовать в "объединительном соборе".

В Русской православной церкви значение "собора" назвали ничтожным, "автокефалию" - пустышкой, а день подписания томоса - трагическим в истории вселенского православия.



При этом в самой ПЦУ нет единства. Филарет продолжает издавать указы от имени УПЦ КП, выдает от имени этой структуры ордена и медали, публикует от имени Киевского патриархата распоряжения и требует их исполнения от епископов и священников ПЦУ. 24 мая Синод ПЦУ обсудил ситуацию с назревающим расколом внутри организации, однако ему так и не удалось переубедить Филарета. Как сообщил журналистам глава ПЦУ митрополит Епифаний после заседания Синода, Филарет вновь заявил, что УКП КП якобы существует и не снята с регистрации.