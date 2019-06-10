Америка подбивает Кремль заключить тайный союз против Турции

02:00 12.06.2019

Москва снова стала нужной Вашингтону в решении его собственных проблем



Любовь Шведова



Отношения Турции и США переживают не самые лучшие времена. Им вроде бы удается сосуществовать в рамках НАТО, однако в последние годы все более очевидно, что Турция практически никак не отождествляется себя с этим военным блоком. Она действует самостоятельно в большинстве своих военных проектов и не намерена быть подотчетной Вашингтону, который давно подмял Североатлантический альянс под себя. Плюс ко всему, на этом фоне происходит усугубляющееся отдаление Эрдогана от Запада.



С Европейским союзом он окончательно рассорился еще в 2016 году, когда после попытки госпереворота по стране прокатилась волна массовых арестов и прочих карательных операций. В Старой Европе Эрдогана считают диктатором и непрозрачно намекают, что дорога в ЕС ему закрыта. Ну да с Европой у турок всегда было не все ладно, чего не скажешь о Штатах. Последние во все времена дорожили своим крупнейшим партнером по НАТО и делали много усилий для того, что бы он развивался как в военном плане, так и в экономическом. Однако за последние годы ситуация серьезнейшим образом изменилась.



Америка ввязалась в сирийскую войну и первое, что она сделала, так это наладила союзнические отношения с врагами Турции - с курдскими военизированными группировками. По сути, именно янки и сделали Отряды народной самообороны той грозной военной силой, которой они сегодня являются. А это, как считают в Анкаре, есть прямая угроза национальной безопасности турецкого государства. Анкара не стала особо церемониться и ответила двумя крупными военными операциями против YPG (аббревиатура Отрядов народной самообороны на курманджи - авт.). Обе кончились успехом в военном плане, но в политическом - для Анкары настали тяжелые времена. Плюс ко всему Эрдоган, наплевав на нормы НАТО, заключил с Россией сделку на поставку комплексов противовоздушной обороны С-400. В Вашингтоне вдруг все засуетились, и неожиданно обнаружилось, что в Сенате США у Турции очень много врагов, как, впрочем, и в остальных органах власти этой страны. Посыпались предложения ввести санкции против турок, а в некоторых выступлениях Эрдогана и вовсе называли "вторым Путиным", что само по себе очень опасно - нам всем прекрасно известно отношение большинства американских законодателей к нашему президенту.



Поначалу идею санкций продвигали небольшие группы законодателей, однако не так давно стало известно, что ограничительные меры почти со стопроцентной гарантией все же будут применены по отношению к Турции. Речь о запрете поставок новейших истребителей F-35. Ранее сделка была согласована, и для Анкары уже даже произвели пять самолетов. Однако теперь, похоже, Эрдоган их получит только в том случае, если разорвет контракт на поставку С-400.



Пока все это выглядит не так уж масштабно, хотя очевидно, что США крайне недовольны возрастающей самостоятельностью своего союзника. Для них это грозит потерей влияния как в самой Турции, так и во всем регионе, ибо Анкара чрезвычайно важна для всего Ближнего Востока. И, кажется, у Вашингтона есть несколько альтернативных способов усмирить Эрдогана.



Наш источник в военном руководстве РФ сообщает, что за последнее время было несколько попыток со стороны США наладить с Москвой контакт по Турции. Не имея возможности самостоятельно заменить С-400 на свои Patriot-и, Вашингтон допускает, что Кремль может так изменить условия сделки, что Анкара сама откажется от покупки. Этот вопрос обсуждался, и даже рассматривался сквозь призму снятия части санкций с России. По мнению нашего источника, высока вероятность того, что вопрос курировал сам Дональд Трамп, потому как для него в настоящее время возврат Турции в сферу влияния США является чрезвычайно важным репутационным делом. В качестве подтверждения добрых намерений США сняли санкции с некоторых наших компаний, несмотря на то, что фактически их руководителями продолжают оставаться лица, в отношении которых Штаты ввели ограничения.



Дело пока не продвинулось. В Кремле к инициативе относятся скептически, учитывая сложную политическую ситуацию в мире, кроме того сделка с Турцией заключена и отказать от нее на этапе реализации не представляется возможным. Конечно, для России сотрудничество с США является приоритетным вопросом, однако очевидно, что в современных реалиях ситуация не нормализуется, и возврат к прежнему экономическому сотрудничеству просто-напросто невозможен. То есть Россия все равно останется под санкциями, а гарантии спецпредставителей США ничего не значат. Хотя сам переговорный процесс не завершен. Кроме того, есть вероятность, что сроки поставок С-400 будут отодвинуты в связи с техническими нюансами. Несмотря на то, что недавно глава "Ростеха" Сергей Чемезов говорил о поставках в летний период, скорее всего, транспортировка начнется не раньше осени.