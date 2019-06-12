"Таджик Эйр" рискует остаться без пилотов и стюардесс

07:40 12.06.2019

Таджикские авиационные власти сообщили в мае, что национальный авиаперевозчик -компания "Таджик Эйр" - в августе может возобновить полеты, приостановленные в начале этого года. Авиакомпания проводит техническую проверку самолетов и планирует запуститься к сезону хаджа, чтобы перевозить паломников в Саудовскую Аравию. Однако, судя по поступающей из Душанбе информации, госавиаперевозчик по-прежнему находится в глубоком финансовом кризисе, и возобновление полетов в такой ситуации остается под вопросом.

Источники в авиакомпании (согласились общаться на условиях анонимности) сообщили "Фергане", что сотрудники "Таджик Эйр", которые не были отправлены в неоплачиваемые отпуска, не получали зарплату с октября прошлого года. На зарплате, в частности, были оставлены летный состав, часть технического и обслуживающего персонала.



"Зарплата пилотов, техников и стюардесс складывается из оклада и оплаты летных часов, причем последние составляют большую часть. Однако нам не выплачивают даже оклада, хотя мы официально считаемся работающими", - рассказал один из сотрудников "Таджик Эйр". По его словам, оклады пилотов и механиков в среднем составляют около $170, стюардесс -$100.

Работники говорят, что неоднократно устно и письменно обращались к руководству авиакомпании и правительству, однако эти обращения не принесли результатов. "Я единственный работник в семье из шести человек. Но уже семь месяцев вынужден занимать деньги у родственников и друзей, чтобы просто прокормить своих. Когда нам дадут зарплату - неизвестно. Сколько обращались к руководству -толку нет", - отметил другой сотрудник.



В то же время руководство авиаперевозчика требует, чтобы сотрудники находились в аэропорту полный рабочий день - с 8 до 17 часов. "Нам сказали, что мы должны быть весь день в аэропорту. Я не могу оставаться без зарплаты, у меня дети, а увольняться тоже не хочу, так как у нас были сравнительно неплохие для Таджикистана заработки, и мы надеемся, что компания восстановится. Сейчас я могла бы временно где-то поработать, чтобы не оставаться без средств, но вынуждена бесплатно торчать в аэропорту", - сказала одна из стюардесс.



Источники сообщили, что только один раз в середине мая нескольким работникам "Таджик Эйр" выплатили по 2600 сомони ($275), - это случилось перед поездкой президента Эмомали Рахмона в Хатлонскую область. "В авиации в связи с особыми требованиями к безопасности запрещены забастовки. Но часть работников пошла на крайние меры -отказалась осуществлять уход за техникой.

Произошло это как раз накануне поездки президента в Хатлонскую область, куда он должен был лететь на вертолете. Только после отказа техников выполнять свои обязанности десяти сотрудникам, непосредственно задействованным в обеспечении безопасности и осуществлении полетов, нашли и выплатили около $3000. Полет состоялся 24 мая, после этого никому ничего не платили", - рассказал источник.



Затяжной кризис



Экономическое положение в "Таджик Эйр" ухудшалось на протяжении длительного времени. Еще в 2012 году долги авиакомпании перед аэронавигационными предприятиями других стран, душанбинским аэропортом и Топливно-заправочной компанией составляли свыше $71 млн. Сумма скопившейся к настоящему времени задолженности "Таджик Эйр" не озвучивалась, однако известно, что в последние годы компания была убыточной - ее расходы превышали доходы.



Некоторые партнеры "Таджик Эйр", не дождавшись погашения долгов, обратились в суд. Так, на днях стало известно, что Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) подало иск в Арбитражный суд Москвы, потребовав взыскать с "Таджик Эйр" $555 тысяч. Ранее, в прошлом году, литовская компания "Скайроуд Лизинг" отсудила у "Таджик Эйр" $20 млн компенсации за эксплуатацию взятых в лизинг двух лайнеров Boeing.



В сентябре 2018 года таджикистанское правительство заявило о готовности передать акции национальной авиакомпании в частные руки, чтобы спасти ее от банкротства. В первых числах января текущего года "Таджик Эйр" приостановила полеты из-за нерентабельности (в настоящее время часть рейсов "Таджик Эйр" выполняет единственная частная таджикская авиакомпания "Сомон Эйр"). Большинство сотрудников были отправлены в отпуск без содержания. Уже тогда некоторые из них заявляли, что не получили зарплату с сентября 2018 года.



В конце января президент Таджикистана Эмомали Рахмон уволил прежнего главу "Таджик Эйр" Хайрулло Рахимова и назначил на этот пост Дилшода Исматуллозода, ранее занимавшего должность замруководителя исполнительного аппарата президента Таджикистана. Исматуллозода пообещал вывести компанию из кризиса путем сокращения расходов, распродажи старого парка неэксплуатируемых самолетов и внедрения новых технологий.



В прошлом году правительство приняло Программу господдержки ОАО "Таджик Эйр" на 2018-2023 годы, в рамках которой был разработан план мероприятий по выводу компании из кризиса. Очевидно, если новое руководство авиаперевозчика не найдет верные пути вызволения "Таджик Эйр" из долговой ямы, правительству придется выставить компанию на продажу.



Утраченная квалификация



Пока же можно предположить, что успехи в деле спасения "Таджик Эйр" невелики: нет никаких новостей о продаже старых неликвидных бортов и о других конкретных действиях по финансовому оздоровлению компании. Новое руководство планировало возобновить полеты в конце марта - уже было объявлено о продаже билетов, однако позже по неизвестным причинам эти сроки были перенесены на август, когда мусульмане массово поедут в хадж к святыням ислама в Мекке и Медине.

Между тем есть веские причины сомневаться в готовности летных экипажей "Таджик Эйр" к полетам. Опасения касаются обеспечения авиационной безопасности, сказали "Фергане" источники в авиакомпании.



"Для обеспечения безопасности полетов в авиации установлены допустимые пределы перерывов в летной работе – 30, 90 дней и один год для командиров экипажей, пилотов, бортинженеров и так далее. При превышении установленных пределов летный состав обязан проходить переподготовку. В настоящее время летные экипажи достигли летного перерыва более 150 дней, в течение которых не было даже тренировочных полетов. Фактически многие из них должны быть отстранены от полетов, поскольку перерыв более чем в 90 дней равносилен утере профессиональных навыков у пилотов", - сказал сотрудник авиакомпании из числа летного состава.

Он пояснил, что переподготовка осуществляется на чрезвычайно сложном тренажерном комплексе, имитирующим настоящий полет, под контролем нескольких экзаменаторов. В Таджикистане таких тренажеров нет, и все экипажи проходят переподготовку в России или других странах, куда их отправляют авиакомпании за свой счет.

"Это довольно дорогостоящая проверка. Авиакомпания оплачивает командировочные расходы и само испытание на тренажере. Но поскольку денег у "Таджик Эйр" нет, то и отправить на переподготовку своих пилотов она не может. Это создает определенные риски для осуществления полетов в нашем регионе, поскольку летать в горах чрезвычайно сложно и опасно. Горьким доказательством этого служит крушение вертолета Ми-8 в горах Памира в августе 2018 года, когда погибли пять человек", - сказал один из собеседников.



Таким образом, приостановка полетов еще больше усугубляет ситуацию в "Таджик Эйр": каждый день простоя для авиакомпании равносилен медленной гибели, поскольку влечет за собой упущенные выгоды и потерю квалифицированных кадров.



12.06.2019