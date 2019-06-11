 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мы - "политическая элита". Депутаты обиделись на слова Атамбаева о сопливости
07:44 12.06.2019

Депутаты потребовали от спикера Дастана Джумабекова заступиться за парламент и ответить экс-президенту страны Алмазбеку Атамбаеву на слова о сопливости. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша заявил Кожобек Рыспаев.

"Два раза нас уже назвали "чимкирик". В обществе эти высказывания обсуждаются. Вы сами видите, что в последнее время происходит. Туйгунаалы Абдраимова убрали за то, что сказал журналистке, что ее лицо не нравится. Что с ним сделали? Его журналисты чуть не съели. Экс-президент Алмазбек Атамбаев неоднократно депутатов обозвал "чимкирик". Вы должны нас защитить. Каждый человек должен отвечать за свои слова. Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана. Слова аккуратно нужно говорить", - возмутился Кожобек Рыспаев.
Напомним, в минувшие выходные на митинге против коррупции экс-президент Алмазбек Атамбаев назвал парламент сопливым.

12 июня 2019, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Источник - 24.kg,
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